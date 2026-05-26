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बुरहानपुर के आदिवासी परिवार: जल संकट में बच्चे अपनी जान जोखिम पर

राजनीति News

बुरहानपुर के आदिवासी परिवार: जल संकट में बच्चे अपनी जान जोखिम पर
जल संकटआदिवासी परिवारकूआ
📆26-05-2026 09:16:00
📰Amar Ujala
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धूलकोट के रेखालिया झिरा फालिया गाँव में 45 आदिवासी परिवारों को गंदे कुएँ पर निर्भर रहकर पानी भरने की ज़रूरत है, जहाँ 25 फीट के गहरे कुएँ में उतरकर पानी निकालने का खतरा है। सरकार के जल जीवन मिशन के बावजूद, जल आपूर्ति में असफलताएं और प्रशासनिक अनदेखी इस कठिन परिस्थिति को और गहरा कर रही हैं।

बुरहानपुर के धूलकोट क्षेत्र के रेखालिया झिरा फालिया गाँव में 45 आदिवासी परिवार ों का दिन-रात का संघर्ष दिखाई दे रहा है। एक ही गंदे कुएँ से उन्हें पानी मिल रहा है, जबकि पानी निकालने के लिये वे 25 फीट गहरे कुएँ में उतरने को मजबूर हैं, जहाँ उनके पास केवल एक रस्सी और जड़ों की सहारे ही जीवित रहने का साधन है। सामाजिक नेटवर्क पर वायरल हुआ एक वीडियो इस तमाशे को दर्शाता है, जहाँ छोटी उम्र के बच्चे भी अपना जीवन जोखिम में डालते हुए पानी भरते दिख रहे हैं। सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत 'हर घर तक नल से पानी' पहुँचाने का दावा के बावजूद, यहाँ की वास्तविकता इसी दावों से काफी अलग दिखती है। गांव के लोग प्रशासन से लगातार कुएँ के गहरीकरण और पेयजल व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, परंतु हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है। वे कह रहे हैं कि अगर समय रहते कुएँ का गहरीकरण और टैंकर सेवा की व्यवस्था होती, तो आज मासूम बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर पानी नहीं भरना पड़ता। बिजली की भी कम या अधूरी व्यवस्था कारण कर्मकारियों को सुबह देर से काम करना पड़ता है, जिससे जल निकासी कार्य में और भी देरी होती है। आदिवासी पिता कोनू बाई ने अपनी आवाज़ में गहरी चिंता जताई, कहती हैं 'हमें साफ पानी नहीं मिलता, गंदे पानी से बीमारियाँ बढ़ जाती हैं, कोई मद्द नहीं मिल रहा।' राजनीति क हस्ताक्षरों ने भी इस मुद्दे पर अपने दृष्टिकोण रखे हैं। कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी ने कहकर जिला प्रशासन पर निशाना साधा कि सरकार केवल कागजों में योजनाएँ चल रही है और जमीनी वास्तविकताओं को अनदेखा कर रही है। वहीं, सृजन श्रीवास्तव और एसडीएम भागीरथ वाखला ने कहा है कि सही कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी और वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था लायी जाएगी। इस बीच, गांव के परिवर्तन की आकांक्षा में कौन भी मदद कर सके, इसके लिए प्रशासनिक नीतियों का प्रमुख बदलाव आवश्यक है। ये सब धूलकोट के आदिवासी लोगों के जीवन पर गहरा असर डाल रहा है, जहाँ स्वच्छ जल के बिना उनका स्वास्थ्य और शैक्षिक भविष्य भी अंधकारमय दिख रहा है। इस कहानी की गंभीरता को देखते हुए यह सवाल उठता है कि क्यों सरकार के 'हर घर जल' के दावे के बावजूद आज भी आदिवासी बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर गंदे पानी का ही सामना कर रहे हैं। क्या एक ऐसी व्यवस्था बनती है जहाँ ऐसे बच्चे सुरक्षित पानी पा सकें या फिर इन परिवारों को आदिवासी संघर्ष का ही सामना करना पड़ेगा? इस पर स्थानीय और राजनीति क क्षेत्र में चर्चा जारी है.

बुरहानपुर के धूलकोट क्षेत्र के रेखालिया झिरा फालिया गाँव में 45 आदिवासी परिवारों का दिन-रात का संघर्ष दिखाई दे रहा है। एक ही गंदे कुएँ से उन्हें पानी मिल रहा है, जबकि पानी निकालने के लिये वे 25 फीट गहरे कुएँ में उतरने को मजबूर हैं, जहाँ उनके पास केवल एक रस्सी और जड़ों की सहारे ही जीवित रहने का साधन है। सामाजिक नेटवर्क पर वायरल हुआ एक वीडियो इस तमाशे को दर्शाता है, जहाँ छोटी उम्र के बच्चे भी अपना जीवन जोखिम में डालते हुए पानी भरते दिख रहे हैं। सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत 'हर घर तक नल से पानी' पहुँचाने का दावा के बावजूद, यहाँ की वास्तविकता इसी दावों से काफी अलग दिखती है। गांव के लोग प्रशासन से लगातार कुएँ के गहरीकरण और पेयजल व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, परंतु हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है। वे कह रहे हैं कि अगर समय रहते कुएँ का गहरीकरण और टैंकर सेवा की व्यवस्था होती, तो आज मासूम बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर पानी नहीं भरना पड़ता। बिजली की भी कम या अधूरी व्यवस्था कारण कर्मकारियों को सुबह देर से काम करना पड़ता है, जिससे जल निकासी कार्य में और भी देरी होती है। आदिवासी पिता कोनू बाई ने अपनी आवाज़ में गहरी चिंता जताई, कहती हैं 'हमें साफ पानी नहीं मिलता, गंदे पानी से बीमारियाँ बढ़ जाती हैं, कोई मद्द नहीं मिल रहा।' राजनीतिक हस्ताक्षरों ने भी इस मुद्दे पर अपने दृष्टिकोण रखे हैं। कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी ने कहकर जिला प्रशासन पर निशाना साधा कि सरकार केवल कागजों में योजनाएँ चल रही है और जमीनी वास्तविकताओं को अनदेखा कर रही है। वहीं, सृजन श्रीवास्तव और एसडीएम भागीरथ वाखला ने कहा है कि सही कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी और वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था लायी जाएगी। इस बीच, गांव के परिवर्तन की आकांक्षा में कौन भी मदद कर सके, इसके लिए प्रशासनिक नीतियों का प्रमुख बदलाव आवश्यक है। ये सब धूलकोट के आदिवासी लोगों के जीवन पर गहरा असर डाल रहा है, जहाँ स्वच्छ जल के बिना उनका स्वास्थ्य और शैक्षिक भविष्य भी अंधकारमय दिख रहा है। इस कहानी की गंभीरता को देखते हुए यह सवाल उठता है कि क्यों सरकार के 'हर घर जल' के दावे के बावजूद आज भी आदिवासी बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर गंदे पानी का ही सामना कर रहे हैं। क्या एक ऐसी व्यवस्था बनती है जहाँ ऐसे बच्चे सुरक्षित पानी पा सकें या फिर इन परिवारों को आदिवासी संघर्ष का ही सामना करना पड़ेगा? इस पर स्थानीय और राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा जारी है

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जल संकट आदिवासी परिवार कूआ जल जीवन मिशन बुरहानपुर

 

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