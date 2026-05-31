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बुरहानपुर में नायलॉन रस्सी गोदाम में भीषण आग, लाखों का माल जला

दुर्घटना News

बुरहानपुर में नायलॉन रस्सी गोदाम में भीषण आग, लाखों का माल जला
बुरहानपुरआगनायलॉन रस्सी गोदाम
📆31-05-2026 12:13:00
📰Dainik Jagran
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बुरहानपुर के लोहार मंडी स्थित नायलॉन रस्सी गोदाम में रविवार तड़के लगी आग ने सुरक्षा व्यवस्था की कमियों को उजागर किया। आग पर छह घंटे बाद काबू पाया गया, लेकिन लाखों का माल जलकर राख हो गया।

बुरहानपुर के लोहार मंडी स्थित एक नायलॉन रस्सी गोदाम में रविवार तड़के भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपये का माल जलकर राख हो गया। यह घटना गणपति थाना क्षेत्र में सुबह करीब साढ़े पांच बजे हुई। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। राहत की बात यह रही कि आसपास के रिहायशी मकानों तक आग नहीं पहुंची, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। गोदाम मोहम्मद रफीक का बताया जा रहा है, जिसमें बड़ी मात्रा में ज्वलनशील नायलॉन रस्सी रखी हुई थी। आग लगने की सूचना मिलने के बाद नगर निगम की दमकल गाड़ियां रवाना हुईं, लेकिन गोदाम तक जाने वाला रास्ता बेहद संकरा होने के कारण वे घटनास्थल तक नहीं पहुंच सकीं। इस कारण प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत डीजल पंप से लैस पानी के टैंकर भेजने पड़े। स्थानीय लोगों ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने ही बाल्टियों और अन्य बर्तनों में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि वे कुछ नहीं कर पाए। आग पर पूरी तरह काबू पाने में करीब छह घंटे लग गए और सुबह साढ़े ग्यारह बजे के बाद स्थिति सामान्य हो सकी। उस भवन की ऊपरी मंजिल पर एक परिवार सो रहा था, जिसे समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना ने शहर में फायर सेफ्टी व्यवस्था की गंभीर कमियों को उजागर कर दिया है। बुरहानपुर के रिहायशी इलाकों में रस्सी, कपड़ा, कबाड़ और अन्य ज्वलनशील सामग्री के कई गोदाम संचालित हो रहे हैं, लेकिन अधिकांश में बुनियादी सुरक्षा उपकरण जैसे स्प्रिंकलर, फायर अलार्म और आपातकालीन निकासी व्यवस्था तक नहीं है। कई गोदामों का नगर निगम में विधिवत पंजीयन भी नहीं है। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि सूचना के बावजूद दमकल दल समय पर नहीं पहुंचा। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, और प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। यह घटना शहर में संचालित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा मानकों के पालन पर गंभीर सवाल खड़ी करती है, जिससे भविष्य में किसी भी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है.

बुरहानपुर के लोहार मंडी स्थित एक नायलॉन रस्सी गोदाम में रविवार तड़के भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपये का माल जलकर राख हो गया। यह घटना गणपति थाना क्षेत्र में सुबह करीब साढ़े पांच बजे हुई। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। राहत की बात यह रही कि आसपास के रिहायशी मकानों तक आग नहीं पहुंची, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। गोदाम मोहम्मद रफीक का बताया जा रहा है, जिसमें बड़ी मात्रा में ज्वलनशील नायलॉन रस्सी रखी हुई थी। आग लगने की सूचना मिलने के बाद नगर निगम की दमकल गाड़ियां रवाना हुईं, लेकिन गोदाम तक जाने वाला रास्ता बेहद संकरा होने के कारण वे घटनास्थल तक नहीं पहुंच सकीं। इस कारण प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत डीजल पंप से लैस पानी के टैंकर भेजने पड़े। स्थानीय लोगों ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने ही बाल्टियों और अन्य बर्तनों में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि वे कुछ नहीं कर पाए। आग पर पूरी तरह काबू पाने में करीब छह घंटे लग गए और सुबह साढ़े ग्यारह बजे के बाद स्थिति सामान्य हो सकी। उस भवन की ऊपरी मंजिल पर एक परिवार सो रहा था, जिसे समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना ने शहर में फायर सेफ्टी व्यवस्था की गंभीर कमियों को उजागर कर दिया है। बुरहानपुर के रिहायशी इलाकों में रस्सी, कपड़ा, कबाड़ और अन्य ज्वलनशील सामग्री के कई गोदाम संचालित हो रहे हैं, लेकिन अधिकांश में बुनियादी सुरक्षा उपकरण जैसे स्प्रिंकलर, फायर अलार्म और आपातकालीन निकासी व्यवस्था तक नहीं है। कई गोदामों का नगर निगम में विधिवत पंजीयन भी नहीं है। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि सूचना के बावजूद दमकल दल समय पर नहीं पहुंचा। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, और प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। यह घटना शहर में संचालित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा मानकों के पालन पर गंभीर सवाल खड़ी करती है, जिससे भविष्य में किसी भी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है

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बुरहानपुर आग नायलॉन रस्सी गोदाम फायर सेफ्टी दमकल

 

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