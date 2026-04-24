बुलंदशहर: पाकिस्तानी नागरिक फर्जी दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार, जासूसी के संदेह में जांच जारी

बुलंदशहर कोतवाली नगर पुलिस ने एक पाकिस्तानी नागरिक को फर्जी आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी, बासिद इरशाद, ने अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी नाम का इस्तेमाल किया था। पुलिस को संदेह है कि यह मामला जासूसी से जुड़ा हो सकता है और गहन जांच जारी है।
बुलंदशहर में एक पाकिस्तानी नागरिक को फर्जी दस्तावेज ों के साथ गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली नगर पुलिस ने नुमाइश पुल के पास घेराबंदी करते हुए बासिद इरशाद नामक युवक को पकड़ा, जिसने अपनी पहचान छिपाने के लिए पूरी तरह से फर्जी दस्तावेज बनाए हुए थे। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और गहन जांच की जा रही है। पकड़े गए युवक, बासिद इरशाद, जो पाकिस्तान के कराची शहर का रहने वाला है, ने बुलंदशहर में रहने के लिए सैय्यद वासित अली के नाम से फर्जी आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था। पुलिस ने सत्यापन के दौरान इन दस्तावेजों को फर्जी पाया। बासिद की मां के पास लॉन्ग टर्म वीजा है और उसने भी इसी वीजा के लिए आवेदन किया था, जो अभी शासन स्तर पर लंबित है। इसके बावजूद, उसने नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से भारतीय पहचान पत्र प्राप्त कर लिए। यह पहली बार नहीं है जब बासिद कानून के दायरे में आया है; 2012 में उसे मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में, उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब उसे रिमांड पर लेने के लिए अदालत में आवेदन करेगी ताकि मामले की गहराई से जांच की जा सके। पुलिस का मानना है कि बासिद का यह कृत्य किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। खुफिया एजेंसियां भी उससे पूछताछ करेंगी और यह पता लगाने की कोशिश करेंगी कि क्या वह किसी सीमा पार जासूसी नेटवर्क से जुड़ा है। पुलिस उसके मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स और स्थानीय संपर्कों की भी जांच कर रही है। साथ ही, उन लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने बासिद को फर्जी दस्तावेज बनवाने में मदद की थी। लॉन्ग टर्म वीजा , जो भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से आए अल्पसंख्यकों को दिया जाता है, एक से पांच साल तक वैध हो सकता है और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि यह मामला अत्यंत संवेदनशील है और आरोपी से गहन पूछताछ की जाएगी ताकि उसकी गतिविधियों और किसी भी संभावित बाहरी नेटवर्क से उसके संबंधों का पता चल सके। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि फर्जी दस्तावेज बनवाने में शामिल सभी व्यक्तियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह घटना देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है और पुलिस इस मामले में हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। आरोपी के आपराधिक इतिहास और फर्जी दस्तावेज ों के उपयोग को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि यह एक सुनियोजित प्रयास था, जिसका उद्देश्य भारत में अवैध रूप से रहना और संभावित रूप से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना था। पुलिस और खुफिया एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं ताकि इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस मामले में जनता से भी सहयोग की अपील की गई है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को दी जा सके.
बुलंदशहर में एक पाकिस्तानी नागरिक को फर्जी दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली नगर पुलिस ने नुमाइश पुल के पास घेराबंदी करते हुए बासिद इरशाद नामक युवक को पकड़ा, जिसने अपनी पहचान छिपाने के लिए पूरी तरह से फर्जी दस्तावेज बनाए हुए थे। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और गहन जांच की जा रही है। पकड़े गए युवक, बासिद इरशाद, जो पाकिस्तान के कराची शहर का रहने वाला है, ने बुलंदशहर में रहने के लिए सैय्यद वासित अली के नाम से फर्जी आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था। पुलिस ने सत्यापन के दौरान इन दस्तावेजों को फर्जी पाया। बासिद की मां के पास लॉन्ग टर्म वीजा है और उसने भी इसी वीजा के लिए आवेदन किया था, जो अभी शासन स्तर पर लंबित है। इसके बावजूद, उसने नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से भारतीय पहचान पत्र प्राप्त कर लिए। यह पहली बार नहीं है जब बासिद कानून के दायरे में आया है; 2012 में उसे मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में, उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब उसे रिमांड पर लेने के लिए अदालत में आवेदन करेगी ताकि मामले की गहराई से जांच की जा सके। पुलिस का मानना है कि बासिद का यह कृत्य किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। खुफिया एजेंसियां भी उससे पूछताछ करेंगी और यह पता लगाने की कोशिश करेंगी कि क्या वह किसी सीमा पार जासूसी नेटवर्क से जुड़ा है। पुलिस उसके मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स और स्थानीय संपर्कों की भी जांच कर रही है। साथ ही, उन लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने बासिद को फर्जी दस्तावेज बनवाने में मदद की थी। लॉन्ग टर्म वीजा, जो भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से आए अल्पसंख्यकों को दिया जाता है, एक से पांच साल तक वैध हो सकता है और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि यह मामला अत्यंत संवेदनशील है और आरोपी से गहन पूछताछ की जाएगी ताकि उसकी गतिविधियों और किसी भी संभावित बाहरी नेटवर्क से उसके संबंधों का पता चल सके। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि फर्जी दस्तावेज बनवाने में शामिल सभी व्यक्तियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह घटना देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है और पुलिस इस मामले में हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। आरोपी के आपराधिक इतिहास और फर्जी दस्तावेजों के उपयोग को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि यह एक सुनियोजित प्रयास था, जिसका उद्देश्य भारत में अवैध रूप से रहना और संभावित रूप से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना था। पुलिस और खुफिया एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं ताकि इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस मामले में जनता से भी सहयोग की अपील की गई है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को दी जा सके
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