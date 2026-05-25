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बुलंदशहर में फर्जी दस्तावेजों का उपयोग से कर 1.46 करोड़ की ठगी, मुकदमा दर्ज किया गया है, petroleum

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बुलंदशहर में फर्जी दस्तावेजों का उपयोग से कर 1.46 करोड़ की ठगी, मुकदमा दर्ज किया गया है, petroleum
बुलंदशहरफर्जी दस्तावेजठगी
📆25-05-2026 22:13:00
📰Dainik Jagran
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बुलंदशहर में एक सेवानिवृत्त डाक कर्मचारी और उसके दो भाइयों से फर्जी दास्तावेज से 1.46 करोड़ की ठगी की गई। जांच से आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच के बाद कार्रवाई की जा रही है।

बुलंदशहर में फर्जी दस्तावेज ों का उपयोग कर एक सेवानिवृत्त डाक कर्मचारी और उसके दो भाइयों से 1.46 करोड़ की ठगी की गई, सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने शिकायत के बाद जांच के निर्देश दिए और आरोपित ों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जनपद गौतमबुद्धनगर के थाना रबूपुरा के गांव म्याना निवासी कंछी पुत्र जगन ने बताया कि वह डाक विभाग दिल्ली से सेवानिवृत्त कर्मचारी है, जिसकी जमीन जेवर एयरपोर्ट में अधिग्रहित हो गई थी। तीन भाइयों ने जमीन खरीदने की योजना बनाई, जब उन्हें थाना रबूपुरा के गांव करौली निवासी प्रवेश ने जमीन बेचने का पता दिया। उन्हें गोली उर्फ कुलदीप निवासी अख्तयारपुर, बसंत निवासी गांव लड़की, और परवीन निवासी गांव कपना ले जाया गया, जो कि प्रोपर्टी का कार्य करते हैं। ये लोग उन्हें कoptional के यहां ले गया, जहां उन्होंने जमीन को मनोज सिंघल पुत्र महानंद प्रसाद अग्रवाल निवासी दिल्ली को दिलाया था। खतौनी के बाद जमीन खरीदने के बाद लाखों का सौदा हो गया। कार्रवाई की जा रही है।\n\nकानपुर में अनोखी पहल!

अधिकांश तारकी अन्य बार में जनगणना कर्मियों को कhots Dubर जाने के लिए दरवाजों पर चिपकाया जाता है।\n\nइस बार कeanp में पुलिस जांच कर रही है कि क्या इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए उन्हें कियर सीडी लगाने के += Cotton ये अनोखी Keycro триप aur maneा

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बुलंदशहर फर्जी दस्तावेज ठगी मुकदमा दर्ज आरोपित जांच कार्रवाई 색rafta

 

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