बुलंदशहर में फर्जी दस्तावेजों का उपयोग से कर 1.46 करोड़ की ठगी, मुकदमा दर्ज किया गया है, petroleum

बुलंदशहर में एक सेवानिवृत्त डाक कर्मचारी और उसके दो भाइयों से फर्जी दास्तावेज से 1.46 करोड़ की ठगी की गई। जांच से आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच के बाद कार्रवाई की जा रही है।

बुलंदशहर में फर्जी दस्तावेज ों का उपयोग कर एक सेवानिवृत्त डाक कर्मचारी और उसके दो भाइयों से 1.46 करोड़ की ठगी की गई, सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने शिकायत के बाद जांच के निर्देश दिए और आरोपित ों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जनपद गौतमबुद्धनगर के थाना रबूपुरा के गांव म्याना निवासी कंछी पुत्र जगन ने बताया कि वह डाक विभाग दिल्ली से सेवानिवृत्त कर्मचारी है, जिसकी जमीन जेवर एयरपोर्ट में अधिग्रहित हो गई थी। तीन भाइयों ने जमीन खरीदने की योजना बनाई, जब उन्हें थाना रबूपुरा के गांव करौली निवासी प्रवेश ने जमीन बेचने का पता दिया। उन्हें गोली उर्फ कुलदीप निवासी अख्तयारपुर, बसंत निवासी गांव लड़की, और परवीन निवासी गांव कपना ले जाया गया, जो कि प्रोपर्टी का कार्य करते हैं। ये लोग उन्हें कoptional के यहां ले गया, जहां उन्होंने जमीन को मनोज सिंघल पुत्र महानंद प्रसाद अग्रवाल निवासी दिल्ली को दिलाया था। खतौनी के बाद जमीन खरीदने के बाद लाखों का सौदा हो गया। कार्रवाई की जा रही है।



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