बुलंदशहर में सड़क दुर्घटना: दो की मौत, दो गंभीर रूप से घायल

गाजियाबाद-अलीगढ़ हाईवे पर इको वैन के दीवार से टकराने से दो युवकों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक की झपकी को हादसे का कारण माना जा रहा है।
बुलंदशहर में भीषण सड़क दुर्घटना , दो युवकों की मौत और दो गंभीर रूप से घायल । गाजियाबाद-अलीगढ़ राजमार्ग पर गांव भांटगढी के निकट एक इको वैन अनियंत्रित होकर साबुन फैक्ट्री की दीवार से टकरा गई, जिसके परिणामस्वरूप दो युवकों की घटनास्थल पर ही दुखद मौत हो गई। यह हृदयविदारक घटना सोमवार की सुबह लगभग साढ़े पांच बजे दरियापुर पुलिस चौकी के पास हुई। दुर्घटना में दो अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल प्रभाव से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने एक घायल की हालत गंभीर देखते हुए उसे आगे के इलाज के लिए मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार, नवीन सैनी, उम्र 30 वर्ष, जो गांव वलीपुरा के निवासी थे, और तेजेंद्र, उम्र 32 वर्ष, जो स्याना बस अड्डे के पास रहते थे, दोनों नोएडा स्थित पोर्टवे कंपनी में काम करते थे। वे सोमवार की रात अपनी ड्यूटी समाप्त करने के बाद इको वैन में सवार होकर अपने घर वापस लौट रहे थे। वैन में उनके साथ जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव चचरई निवासी वीरेंद्र कुमार और जनपद संभल के कस्बा गुन्नौर के मुहल्ला शहरखा बारादरी निवासी आदिल भी मौजूद थे। वीरेंद्र कुमार किसी शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे और चालक के बगल में बैठे थे, जबकि आदिल वैन चला रहा था। दुर्घटना के समय, वैन गांव भांटगढी में स्थित साबुन फैक्ट्री की दीवार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नवीन सैनी और तेजेंद्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सीओ सिटी प्रखर पांडेय ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि चालक आदिल को नींद आने के कारण यह हादसा हुआ। चालक को झपकी आने के कारण वैन नियंत्रण खो बैठी और दीवार से टकरा गई। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस ने घायल ों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। पुलिस मामले में तहरीर मिलने का इंतजार कर रही है, जिसके बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह दुर्घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा और चालकों द्वारा नींद में गाड़ी चलाने के खतरों पर प्रकाश डालती है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे लंबी दूरी की यात्रा करते समय पर्याप्त आराम करें और थकान होने पर गाड़ी चलाने से बचें। इस दुखद घटना से मृतकों के परिवारों में गहरा शोक है और क्षेत्र में मातम छाया हुआ है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की गहनता से जांच कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। यह घटना एक चेतावनी है कि सड़क पर सावधानी बरतना कितना महत्वपूर्ण है.
बुलंदशहर में भीषण सड़क दुर्घटना, दो युवकों की मौत और दो गंभीर रूप से घायल। गाजियाबाद-अलीगढ़ राजमार्ग पर गांव भांटगढी के निकट एक इको वैन अनियंत्रित होकर साबुन फैक्ट्री की दीवार से टकरा गई, जिसके परिणामस्वरूप दो युवकों की घटनास्थल पर ही दुखद मौत हो गई। यह हृदयविदारक घटना सोमवार की सुबह लगभग साढ़े पांच बजे दरियापुर पुलिस चौकी के पास हुई। दुर्घटना में दो अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल प्रभाव से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने एक घायल की हालत गंभीर देखते हुए उसे आगे के इलाज के लिए मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार, नवीन सैनी, उम्र 30 वर्ष, जो गांव वलीपुरा के निवासी थे, और तेजेंद्र, उम्र 32 वर्ष, जो स्याना बस अड्डे के पास रहते थे, दोनों नोएडा स्थित पोर्टवे कंपनी में काम करते थे। वे सोमवार की रात अपनी ड्यूटी समाप्त करने के बाद इको वैन में सवार होकर अपने घर वापस लौट रहे थे। वैन में उनके साथ जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव चचरई निवासी वीरेंद्र कुमार और जनपद संभल के कस्बा गुन्नौर के मुहल्ला शहरखा बारादरी निवासी आदिल भी मौजूद थे। वीरेंद्र कुमार किसी शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे और चालक के बगल में बैठे थे, जबकि आदिल वैन चला रहा था। दुर्घटना के समय, वैन गांव भांटगढी में स्थित साबुन फैक्ट्री की दीवार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नवीन सैनी और तेजेंद्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सीओ सिटी प्रखर पांडेय ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि चालक आदिल को नींद आने के कारण यह हादसा हुआ। चालक को झपकी आने के कारण वैन नियंत्रण खो बैठी और दीवार से टकरा गई। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। पुलिस मामले में तहरीर मिलने का इंतजार कर रही है, जिसके बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह दुर्घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा और चालकों द्वारा नींद में गाड़ी चलाने के खतरों पर प्रकाश डालती है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे लंबी दूरी की यात्रा करते समय पर्याप्त आराम करें और थकान होने पर गाड़ी चलाने से बचें। इस दुखद घटना से मृतकों के परिवारों में गहरा शोक है और क्षेत्र में मातम छाया हुआ है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की गहनता से जांच कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। यह घटना एक चेतावनी है कि सड़क पर सावधानी बरतना कितना महत्वपूर्ण है
बुलंदशहर सड़क दुर्घटना मौत घायल गाजियाबाद-अलीगढ़ हाईवे इको वैन