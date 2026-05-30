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बुलंदशहर: भूड़ चौराहा से अड़ौली तिराहा रोड फोरलेन, अब पुल होंगे डबल लेन

यातायात और अवसंरचना News

बुलंदशहर: भूड़ चौराहा से अड़ौली तिराहा रोड फोरलेन, अब पुल होंगे डबल लेन
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📆30-05-2026 12:25:00
📰Dainik Jagran
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बुलंदशहर में भूड़ चौराहा से अड़ौली तिराहा सड़क फोरलेन हो गई है और अब अपर गंगा नहर व समानांतर नहर पर डबल लेन पुल बनाए जा रहे हैं, जिससे यातायात सुगम होगा और जाम से मुक्ति मिलेगी।

बुलंदशहर जिले में यातायात सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भूड़ चौराहा से अड़ौली तिराहा तक की सड़क को फोरलेन बना दिया गया है, जिससे इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुगम हो गई है। लोक निर्माण विभाग ने पिछले वर्ष इस डबल लेन सड़क को फोरलेन में परिवर्तित किया था, लेकिन इसके बावजूद अपर गंगा नहर और समानांतर गंगा नहर पर स्थित पुल डबल लेन ही रह गए थे। इन पुलों पर संकरे होने के कारण अक्सर जाम लग जाता था, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती थी। अब सेतु निगम ने इन दोनों नहरों पर डबल लेन पुल ों के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। ये नए पुल प्रभावी रूप से फोरलेन होंगे, क्योंकि इनकी चौड़ाई मौजूदा पुलों के बराबर होगी और दोनों मिलकर चार लेन का मार्ग प्रदान करेंगे। इस परियोजना पर लगभग 13 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसे आठ माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस सड़क मार्ग का सामरिक और आर्थिक महत्व बेहद अधिक है। यह लगभग 1.

5 किलोमीटर का टुकड़ा बुलंदशहर-मेरठ एनएच-335 और अलीगढ़-गाजियाबाद एनएच-34 को जोड़ता है। अड़ौली तिराहा अलीगढ़-गाजियाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, जबकि भूड़ चौराहा बुलंदशहर-मेरठ मार्ग का हिस्सा है। इन दोनों राजमार्गों का उपयोग भारी मालवाहक वाहनों सहित बड़ी संख्या में यात्री वाहन करते हैं। पुलों के डबल लेन होने से वाहनों की गति धीमी हो जाती थी और जाम लगने की संभावना बनी रहती थी। डबल लेन पुल बनने के बाद यह समस्या दूर हो जाएगी, जिससे यात्रा समय में कमी आएगी और ईंधन की बचत होगी। स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने इस विकास का स्वागत किया है, क्योंकि इससे आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। सेतु निगम के अधिकारियों के अनुसार, दोनों पुल 80 मीटर लंबे होंगे और इनका निर्माण पिछले वर्ष शासन से स्वीकृति मिलने के बाद शुरू किया गया है। एक्सईएन प्रांतीय खंड राहुल शर्मा ने बताया कि भूड़ चौराहा से अड़ौली तिराहा रोड को फोरलेन बनाने के बाद अब पुलों के चौड़ीकरण से पूरे मार्ग पर यातायात को नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से न केवल जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी। निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और समय सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट के पूरा होने पर बुलंदशहर जिले का यह महत्वपूर्ण मार्ग पूरी तरह से फोरलेन हो जाएगा, जिससे क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा

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