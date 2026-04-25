बुलंदशहर में बर्थडे पार्टी के दौरान फायरिंग, तीन लोगों की मौत

बुलंदशहर के कोतवाली नगर क्षेत्र में एक जिम में बर्थडे पार्टी के दौरान हुए विवाद के बाद फायरिंग में तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपितों की तलाश में टीमें लगाई हैं और घटना की जांच कर रही है।
बुलंदशहर में एक जिम में बर्थडे पार्टी के दौरान हुई फायरिंग में तीन लोगों की मौत के मामले ने इलाके में सनसनी फैलाई है। घटना शनिवार रात कोतवाली नगर क्षेत्र के सुभाष रोड स्थित एक जिम में हुई, जहां एक युवा के जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। पार्टी के दौरान मनीष सैनी, उनके चचेरे भाई अमरदीप और भतीजे आकाश के बीच एक छोटे-से विवाद से शुरू हुई कहासुनी धीरे-धीरे गाली-गलौज और हाथापाई में बदल गई। इस बीच, एक पक्ष ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को तत्काल कैलाश अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने इलाके में भय का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है। तीनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। एसपी देहात अंतरिक्ष जैन ने बताया कि बर्थडे पार्टी के दौरान विवाद के बाद फायरिंग हुई है। स्वजन ने कुछ आरोपितों के नाम बताए हैं, और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस तरह की घटनाओं से इलाके में असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है और लोग भय में हैं। पुलिस ने लोगों से सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत सूचित करने का आह्वान किया है। इस घटना ने एक बार फिर से हथियारों के अवैध उपयोग और युवाओं में बढ़ते हिंसावाद पर प्रश्न उठाए हैं। स्थानीय प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और आरोपितों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस तरह की घटनाओं से इलाके में असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है और लोग भय में हैं। पुलिस ने लोगों से सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत सूचित करने का आह्वान किया है। इस घटना ने एक बार फिर से हथियारों के अवैध उपयोग और युवाओं में बढ़ते हिंसावाद पर प्रश्न उठाए हैं। स्थानीय प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और आरोपितों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है.
बुलंदशहर में एक जिम में बर्थडे पार्टी के दौरान हुई फायरिंग में तीन लोगों की मौत के मामले ने इलाके में सनसनी फैलाई है। घटना शनिवार रात कोतवाली नगर क्षेत्र के सुभाष रोड स्थित एक जिम में हुई, जहां एक युवा के जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। पार्टी के दौरान मनीष सैनी, उनके चचेरे भाई अमरदीप और भतीजे आकाश के बीच एक छोटे-से विवाद से शुरू हुई कहासुनी धीरे-धीरे गाली-गलौज और हाथापाई में बदल गई। इस बीच, एक पक्ष ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को तत्काल कैलाश अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने इलाके में भय का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है। तीनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। एसपी देहात अंतरिक्ष जैन ने बताया कि बर्थडे पार्टी के दौरान विवाद के बाद फायरिंग हुई है। स्वजन ने कुछ आरोपितों के नाम बताए हैं, और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस तरह की घटनाओं से इलाके में असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है और लोग भय में हैं। पुलिस ने लोगों से सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत सूचित करने का आह्वान किया है। इस घटना ने एक बार फिर से हथियारों के अवैध उपयोग और युवाओं में बढ़ते हिंसावाद पर प्रश्न उठाए हैं। स्थानीय प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और आरोपितों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस तरह की घटनाओं से इलाके में असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है और लोग भय में हैं। पुलिस ने लोगों से सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत सूचित करने का आह्वान किया है। इस घटना ने एक बार फिर से हथियारों के अवैध उपयोग और युवाओं में बढ़ते हिंसावाद पर प्रश्न उठाए हैं। स्थानीय प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और आरोपितों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है
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