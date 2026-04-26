बुलंदशहर में जन्मदिन की पार्टी में गोलीबारी, तीन युवकों की मौत

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में एक जन्मदिन की पार्टी के दौरान मामूली विवाद के बाद हुई गोलीबारी में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। शनिवार की रात एक जन्मदिन की पार्टी , जो खुशियों का अवसर थी, अचानक से मातम में बदल गई। यह बदलाव एक मामूली सी बात पर हुई गोलीबारी के कारण हुआ, जिसमें तीन युवकों की मौके पर ही जान चली गई। इस हृदयविदारक घटना की खबर मिलते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए कई टीमों का गठन किया गया। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तत्काल दबिश शुरू करने के आदेश दिए। पुलिस की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह घटना एक केक लगाने के विवाद से शुरू हुई थी। खुर्जा क्षेत्र के एक जिम में जीतू नामक व्यक्ति अपना जन्मदिन मना रहा था। पार्टी में संगीत बज रहा था और लोग खाना-पीना का आनंद ले रहे थे। इसी दौरान, जीतू का मनीष नामक युवक से केक लगाने को लेकर एक छोटी सी बहस हो गई। यह बहस धीरे-धीरे बढ़ती गई और जीतू ने अपना आपा खो दिया। गुस्से में आकर, उसने अपनी पिस्टल निकाली और मनीष, उसके चचेरे भाई अमरदीप और भतीजे आकाश पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां इतनी करीब से मारी गईं कि तीनों युवकों के सिर में कई गोलियां लग गईं, जिससे वे तुरंत लहूलुहान होकर गिर पड़े। घटनास्थल पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल पास के अस्पताल ले जाया गया। लेकिन, उनकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही तीनों युवकों ने दम तोड़ दिया। इस तिहरे हत्या कांड की खबर तेजी से फैल गई, जिसके बाद एसएसपी, डीआईजी और मेरठ रेंज के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। पुलिस ने जिम को सील कर दिया है और वहां मौजूद कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, ताकि पूरी घटना की सच्चाई का पता लगाया जा सके और सभी पहलुओं को उजागर किया जा सके। इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब सूत्रों से जानकारी मिली कि आरोपी जीतू समाजवादी पार्टी का पूर्व नगर अध्यक्ष रह चुका है। वहीं, मरने वाले तीनों युवक, मनीष, अमरदीप और आकाश, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े बताए जा रहे हैं। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस ट्रिपल मर्डर में किसी भी राजनीतिक एंगल की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में केवल केक लगाने को लेकर हुआ विवाद ही मुख्य कारण प्रतीत हो रहा है, लेकिन वे पुरानी रंजिश और अन्य संभावित कारणों को भी ध्यान में रख रहे हैं। खुर्जा इलाके में इस घटना के बाद तनाव का माहौल है। स्थानीय लोगों में इस वारदात को लेकर गहरा आक्रोश है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और गश्त तेज कर दी है। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बताया कि आरोपी जीतू फिलहाल फरार है और पुलिस की पांच टीमें उसकी तलाश में अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब जिम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और घटनास्थल पर मौजूद गवाहों के बयानों के आधार पर मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। इस घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। पुलिस का कहना है कि वह हर संभव प्रयास कर रही है ताकि दोषियों को सजा मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। यह घटना समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर देती है.
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। शनिवार की रात एक जन्मदिन की पार्टी, जो खुशियों का अवसर थी, अचानक से मातम में बदल गई। यह बदलाव एक मामूली सी बात पर हुई गोलीबारी के कारण हुआ, जिसमें तीन युवकों की मौके पर ही जान चली गई। इस हृदयविदारक घटना की खबर मिलते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए कई टीमों का गठन किया गया। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तत्काल दबिश शुरू करने के आदेश दिए। पुलिस की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह घटना एक केक लगाने के विवाद से शुरू हुई थी। खुर्जा क्षेत्र के एक जिम में जीतू नामक व्यक्ति अपना जन्मदिन मना रहा था। पार्टी में संगीत बज रहा था और लोग खाना-पीना का आनंद ले रहे थे। इसी दौरान, जीतू का मनीष नामक युवक से केक लगाने को लेकर एक छोटी सी बहस हो गई। यह बहस धीरे-धीरे बढ़ती गई और जीतू ने अपना आपा खो दिया। गुस्से में आकर, उसने अपनी पिस्टल निकाली और मनीष, उसके चचेरे भाई अमरदीप और भतीजे आकाश पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां इतनी करीब से मारी गईं कि तीनों युवकों के सिर में कई गोलियां लग गईं, जिससे वे तुरंत लहूलुहान होकर गिर पड़े। घटनास्थल पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल पास के अस्पताल ले जाया गया। लेकिन, उनकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही तीनों युवकों ने दम तोड़ दिया। इस तिहरे हत्याकांड की खबर तेजी से फैल गई, जिसके बाद एसएसपी, डीआईजी और मेरठ रेंज के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। पुलिस ने जिम को सील कर दिया है और वहां मौजूद कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, ताकि पूरी घटना की सच्चाई का पता लगाया जा सके और सभी पहलुओं को उजागर किया जा सके। इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब सूत्रों से जानकारी मिली कि आरोपी जीतू समाजवादी पार्टी का पूर्व नगर अध्यक्ष रह चुका है। वहीं, मरने वाले तीनों युवक, मनीष, अमरदीप और आकाश, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े बताए जा रहे हैं। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस ट्रिपल मर्डर में किसी भी राजनीतिक एंगल की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में केवल केक लगाने को लेकर हुआ विवाद ही मुख्य कारण प्रतीत हो रहा है, लेकिन वे पुरानी रंजिश और अन्य संभावित कारणों को भी ध्यान में रख रहे हैं। खुर्जा इलाके में इस घटना के बाद तनाव का माहौल है। स्थानीय लोगों में इस वारदात को लेकर गहरा आक्रोश है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और गश्त तेज कर दी है। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बताया कि आरोपी जीतू फिलहाल फरार है और पुलिस की पांच टीमें उसकी तलाश में अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब जिम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और घटनास्थल पर मौजूद गवाहों के बयानों के आधार पर मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। इस घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। पुलिस का कहना है कि वह हर संभव प्रयास कर रही है ताकि दोषियों को सजा मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। यह घटना समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर देती है
बुलंदशहर खुर्जा गोलीबारी हत्या जन्मदिन की पार्टी उत्तर प्रदेश पुलिस