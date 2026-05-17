बुल्लंद शर पुलिस ने फरार निलंबित उप निरीक्षक की तलाश में छापा मारा है। वह पिछले कई दिनों से फरार था। उप निरीक्षक हिंदुस्थान सभा के नाम पर संपत्ति हड़पने का आरोप है, परिवार के लोगों के साथ संपत्ति हंापी है। निलंबित उप निरीक्षक के खिलाफ संपत्ति हग़पी थे। परिवार के लोग सक्रिय सदस्य के संपत्ति हग़पी थे। पुलिस द्वारा जांच की गई। गैंग के सक्रिय सदस्य से परिजनों का संपत्ति हग़पी थे। गैंग के सक्रिय सदस्य से परिजनों का संपत्ति हग़पी थे। गैंग के सक्रिय सदस्य से परिजनों का संपत्ति है। गैंग के सक्रिय सदस्य से परिजनों का संपत्ति हग़पी थे। गैंग के सक्रिय सदस्य से परिजनों का संपत्ति हग़पी थे।

फरार एसआई की तलाश में पुलिस मार रही छापा, 'गंदे खेल' के मुकदमे में नाम आने पर एसपी ने किया था निलंबित : बुलंदशहर पुलिस ने संपत्ति हड़पने के लिए भाई को हनी ट्रैप में फंसाने के आरोपी निलंबित उप निरीक्षक नीरज की तलाश में रामपुर में छापा मारा।एस एसपी ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर उसे निलंबित कर दिया था। दो दिन पहले बुलंदशहर पुलिस ने पश्चिमी यूपी के साथ ही उत्तराखंड में सक्रिय हनी ट्रैप गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया था। गैंग के खिलाफ बुलंदशहर के ही राकेश कुमार ने शिकायत की थी। आरोपी उप निरीक्षक नीरज मिलक खानम थाने में तैनात था। पुलिस अधीक्षक ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर उसे निलंबित कर दिया था। आरोपित उप निरीक्षक और उसके द्वारा संपत्ति हग़पी थी। पुलिस ने उसके संभावित स्थानों की तलाश की। गैंग के सदस्य भी उसके भाई से थे। उन्होंने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर उसे निलंबित कर दिया था। गैंग के सक्रिय सदस्य से परिजनों का संपत्ति हग़पी थे। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर उसे निलंबित कर दिया था। गैंग के सक्रिय सदस्य से परिजनों का संपत्ति हग़पी थे। गैंग के सक्रिय सदस्य से परिजनों का संपत्ति हग़पी थे। गैंग के सक्रिय सदस्य से परिजनों का संपत्ति है.

फरार एसआई की तलाश में पुलिस मार रही छापा, 'गंदे खेल' के मुकदमे में नाम आने पर एसपी ने किया था निलंबित: बुलंदशहर पुलिस ने संपत्ति हड़पने के लिए भाई को हनी ट्रैप में फंसाने के आरोपी निलंबित उप निरीक्षक नीरज की तलाश में रामपुर में छापा मारा।एसएसपी ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर उसे निलंबित कर दिया था। दो दिन पहले बुलंदशहर पुलिस ने पश्चिमी यूपी के साथ ही उत्तराखंड में सक्रिय हनी ट्रैप गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया था। गैंग के खिलाफ बुलंदशहर के ही राकेश कुमार ने शिकायत की थी। आरोपी उप निरीक्षक नीरज मिलक खानम थाने में तैनात था। पुलिस अधीक्षक ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर उसे निलंबित कर दिया था। आरोपित उप निरीक्षक और उसके द्वारा संपत्ति हग़पी थी। पुलिस ने उसके संभावित स्थानों की तलाश की। गैंग के सदस्य भी उसके भाई से थे। उन्होंने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर उसे निलंबित कर दिया था। गैंग के सक्रिय सदस्य से परिजनों का संपत्ति हग़पी थे। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर उसे निलंबित कर दिया था। गैंग के सक्रिय सदस्य से परिजनों का संपत्ति हग़पी थे। गैंग के सक्रिय सदस्य से परिजनों का संपत्ति हग़पी थे। गैंग के सक्रिय सदस्य से परिजनों का संपत्ति है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

तलाश बिलंबित निलंबित एसआई एसपी

United States Latest News, United States Headlines