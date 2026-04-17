बूढ़ी गंडक पुल से युवती ने लगाई छलांग, सुसाइड नोट में पति और ससुराल वालों पर लगाए आरोप

खगड़िया में एनएच-31 के बूढ़ी गंडक पुल से गुरुवार दोपहर एक 23 वर्षीय युवती ने नदी में छलांग लगा दी। युवती ने सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसने अपने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और एसडीआरएफ व स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवती की तलाश जारी है।

खगड़िया । एनएच-31 पर बूढ़ी गंडक पुल से एक 23 वर्षीय युवती द्वारा नदी में छलांग लगाने की सनसनीखेज घटना गुरुवार की दोपहर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवती ने पुल से छलांग लगाने से पहले अपनी एक पासपोर्ट साइज तस्वीर और एक सुसाइड नोट वहां रखी चप्पलों से दबा दिया था। इस दृश्य को देखकर आसपास के दुकानदारों और राहगीरों ने शोर मचाया, जिससे मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर थानाध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता ने तत्काल दारोगा अजय कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम को घटनास्थल

पर भेजा। पुलिस ने तुरंत छानबीन शुरू कर दी। लोगों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने युवती द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट और तस्वीर को बरामद कर लिया है और उनकी जांच-पड़ताल की जा रही है। युवती के लापता होने की सूचना पर पुलिस ने तुरंत एसडीआरएफ (State Disaster Response Force) टीम को मौके पर बुलाया। साथ ही, स्थानीय गोताखोरों की मदद भी ली गई। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक युवती का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। पुलिस सुसाइड नोट में लिखी बातों के आधार पर घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। सुसाइड नोट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, युवती का नाम हीरामणी कुमारी बताया जा रहा है। नोट में उसने लिखा है कि सबसे पहले यह खबर विकास कुमार को पहुंचनी चाहिए, ताकि वह और उसका परिवार यह सुनकर खुश हों। उसने स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसकी मौत के लिए विकास और उसका परिवार जिम्मेदार हैं। सुसाइड नोट में हीरामणी ने आगे अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए लिखा है कि विकास ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसने शादी करने के बाद उसे घर से भगा दिया है और अब उसे घर से निकालने वाला है। सुसाइड नोट पर विकास और उसके परिवार के सदस्यों के मोबाइल नंबर भी अंकित हैं। इसमें विकास के पिता, राजनीति सिंह का मोबाइल नंबर भी शामिल है। ससुराल का पता बेलदौर के पनसलवा गांव बताया गया है। सुसाइड नोट में 28/12/25 को विकास के साथ हुई शादी का उल्लेख है और उसने दहेज की खातिर छोड़े जाने की बात भी लिखी है। नोट के अंत में युवती ने अत्यंत मार्मिक पंक्ति लिखी है, जिसमें उसने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त करते हुए कहा है कि उसका दाह-संस्कार विकास के हाथों ही हो। इस मामले में थानाध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। लापता युवती के परिजन भी घटना स्थल के आसपास इकट्ठा रहे और घटना से काफी दुखी दिखे





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