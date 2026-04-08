बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 5 करोड़ रुपये के सोने की तस्करी का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार

बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सोने की तस्करी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में लगभग 5 करोड़ रुपये का सोना जब्त किया गया है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह मामला बांग्लादेश के रास्ते भारत में सोने की तस्करी से जुड़ा है और डीआरआई इस नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। तस्करों ने सोने को शरीर के अंदर छुपाने के नए तरीके अपनाए थे।
बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को भी सकते में डाल दिया है। राजस्व खुफिया निदेशालय ( डीआरआई ) की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए लगभग 5 करोड़ रुपये का सोना जब्त किया है। यह कार्रवाई हाल ही में सामने आए रान्या राव मामले के बाद की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि तस्करी का नेटवर्क लगातार सक्रिय है। इस मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में यह मामला अंतरराष्ट्रीय तस्करी से जुड़ा
पाया जा रहा है। फिलहाल, एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं।\जांच में पता चला है कि यह सोना बांग्लादेश के रास्ते भारत लाया गया था। तस्कर बहुत सुनियोजित तरीके से इस अवैध कार्य को अंजाम दे रहे थे। वे हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देने के लिए अलग-अलग मार्गों और तरीकों का उपयोग कर रहे थे। अधिकारियों का मानना है कि यह कोई छोटा गिरोह नहीं है, बल्कि एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा है। तस्करों के तार विदेशों में बैठे मास्टरमाइंड से जुड़े हो सकते हैं। इसी कारण से डीआरआई अब इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी जांच कर रही है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात तस्करी का तरीका है। आरोपियों ने सोने को कैप्सूल और पेस्ट के रूप में तैयार किया था। इसके बाद उन्होंने इसे अपने शरीर के निजी अंगों (प्राइवेट पार्ट्स) में छुपा लिया था, ताकि स्कैनिंग के दौरान पकड़े न जा सकें। यह तरीका बेहद खतरनाक और जोखिम भरा माना जाता है। इसके बावजूद, तस्कर लालच में इस तरह की हरकतें कर रहे थे। डीआरआई अधिकारियों ने विशेष जांच और तकनीकी निगरानी के माध्यम से इस तस्करी का भंडाफोड़ किया।\डीआरआई को पहले से ही इस तस्करी की भनक मिल चुकी थी, जिसके बाद हवाई अड्डे पर निगरानी बढ़ा दी गई थी। संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर इन पांचों आरोपियों को रोका गया और जांच की गई। जब उनकी तलाशी ली गई तो पूरा मामला सामने आ गया। इसके बाद, सभी आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस ऑपरेशन में खुफिया इनपुट और तकनीकी संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस तरह की कार्रवाई से तस्करों के हौसले पर लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में, डीआरआई की टीम गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि इस पूरे रैकेट का खुलासा किया जा सके। एजेंसियों को संदेह है कि इस गिरोह के पीछे कई अन्य लोग शामिल हैं, जो लंबे समय से तस्करी कर रहे हैं। इस मामले में वित्तीय लेनदेन और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की भी जांच की जा रही है। डीआरआई यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अब तक इस नेटवर्क के माध्यम से कितना सोना भारत लाया जा चुका है। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर इससे पहले भी कई बार सोने की तस्करी के मामले सामने आ चुके हैं। हाल ही में रान्या राव मामले ने भी सुर्खियां बटोरी थीं, जिसमें इसी तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया गया था। इन घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि तस्कर लगातार नए-नए तरीके अपनाकर कानून से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, एजेंसियों की सतर्कता और कार्रवाई से ऐसे रैकेट का पर्दाफाश हो रहा है। सरकार और जांच एजेंसियां अब इस तरह की तस्करी को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने की तैयारी में हैं
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