बेंगलुरु एयरपोर्ट पर यात्री और इंडिगो स्टाफ के बीच विवाद

एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक यात्री और इंडिगो एयरलाइंस के स्टाफ के बीच विवाद दिखाई दे रहा है। यात्री ने आरोप लगाया कि उसे उड़ान से 15 मिनट पहले पहुंचने पर बोर्डिंग गेट से रोक दिया गया और स्टाफ ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया।

बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसने विवाद छिड़ दिया है। वीडियो में हवाई अड्डे के बोर्डिंग गेट के पास एक यात्री और मौजूद इंडिगो स्टाफ के बीच बहस हो रही है। यात्री ने दावा किया कि वह उड़ान से 15 मिनट पहले पहुंचा था, लेकिन इंडिगो स्टाफ ने उसे रोक दिया। दौरान उसने स्टाफ से अनुरोध भी किया लेकिन महिला स्टाफ ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और फ्लाइट में नहीं जाने दिया। जानकारी के अनुसार व्यक्ति उड़ान से 15 मिनट पहले पहुंचा था, जबकि इंडिगो

एयरलाइंस लोगों को उड़ान से 25 मिनट पहले तक फ्लाइट में चढ़ने की एंट्री देती है। हालांकि यात्री ने फिर भी बोर्डिंग गेट पर मौजूद स्टाफ से विनती की, लेकिन उसे जाने नहीं दिया गया। जिसके बाद बातचीत बहस में बदल गई। इस गहमागहमी का वीडियो वहां मौजूद एक अन्य शख्स ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। यह वीडियो दिखाता है कि व्यक्ति महिला स्टाफ पर ये आरोप लगा रहा है कि उसने उसके साथ गाली-गलौज की। साथ ही इस वीडियो को लेकर कई यात्रियों ने आरोप लगाया कि एयरपोर्ट के गेट 15-16 पर इस तरह की बातें आम हैं। के बाद अतिरिक्त शुल्क के साथ रीबुकिंग की पेशकश की जाती है। Advertisement वहीं, वीडियो में यह भी दावा किया जा रहा है कि एयरपोर्ट का स्टाफ़ उक्त व्यक्ति को अतिरिक्त शुल्क पर फ्लाइट ट्रांसफर की पेशकश कर रहा था। जिससे इस वीडियो पर लोगों का गुस्सा फूट गया





