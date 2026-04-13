बेंजामिन नेतन्याहू का लेबनान दौरा: इजरायल युद्ध के जारी रहने का संकल्प

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान का दौरा किया और युद्ध के जारी रहने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इजरायल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और लेबनान से संभावित खतरों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ने लेबनान से होने वाले आक्रमण को सफलतापूर्वक रोक दिया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को वरिष्ठ सैन्य और रक्षा नेतृत्व के साथ दक्षिणी लेबनान का दौरा किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य इजरायल की सुरक्षा स्थिति का जायजा लेना और युद्ध की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करना था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दौरे के दौरान इस बात पर जोर दिया कि युद्ध अभी खत्म होने से बहुत दूर है और इजरायल के दुश्मन अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, नेतन्याहू के साथ रक्षा मंत्री योआव गैलेंट, इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हेर्ज़ी हलेवी, उत्तरी कमान के प्रमुख मेजर जनरल ओरन डेविड और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे। दौरे के दौरान, नेतन्याहू ने सीमा के पास स्थित एक आईडीएफ चौकी का दौरा किया, जहां गैलिली डिवीजन के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल यानिक ओफ़र ने उन्हें डिवीजन के अभियानों और वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। नेतन्याहू ने सैनिकों के साथ बातचीत की और उनकी वीरता और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि इजरायल अपने सैनिकों पर गर्व करता है और उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा।

नेतन्याहू ने यह भी स्पष्ट किया कि इजरायल लेबनान में शांति और स्थिरता चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इजरायल तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक कि लेबनान से उसके दुश्मनों का खतरा पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता। नेतन्याहू ने कहा, 'हम लेबनान से होने वाले किसी भी हमले को रोकने के लिए दृढ़ हैं और हम अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे।' उन्होंने कहा कि इजरायल युद्ध के अंत तक अपने प्रयासों को जारी रखेगा और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इजरायल एक मजबूत और सुरक्षित देश बना रहेगा।

नेतन्याहू ने आगे कहा, “मैं यहां रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ स्टाफ, उत्तरी कमान के प्रमुख, डिवीजन कमांडर और हमारे रिजर्व सैनिकों के साथ हूं। यहां एक शानदार जज्बा और लड़ने की तत्परता है, और वे बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। युद्ध जारी है, जिसमें लेबनान के अंदर सुरक्षा क्षेत्र भी शामिल है, जहां मैं अभी कुछ ही देर पहले था।” रणनीतिक उद्देश्यों के बारे में बोलते हुए, नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ने एक सुरक्षा क्षेत्र स्थापित करके लेबनान से संभावित सीमा-पार आक्रमण को सफलतापूर्वक रोक दिया है। उन्होंने आगे कहा, “हम जो देख रहे हैं वह यह है कि इस सुरक्षा क्षेत्र की बदौलत हमने लेबनान से होने वाले आक्रमण के खतरे को नाकाम कर दिया है। हम एंटी-टैंक हमलों के खतरे को दूर कर रहे हैं और ऊंची-ऊंची उड़ान भरने वाले रॉकेटों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अभी भी काम बाकी है। हमने बहुत बड़ा काम किया है, जबरदस्त उपलब्धियां हासिल की हैं, और अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, और हम उसे कर रहे हैं।”

नेतन्याहू ने इस बात पर भी जोर दिया कि इजरायल अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि इजरायल शांति और स्थिरता के लिए काम करना जारी रखेगा, लेकिन अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इजरायल अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने का इच्छुक है, लेकिन वह अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए भी तैयार है। इजरायल ने लेबनान के साथ अपनी सीमा पर तनाव कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन का आह्वान किया। नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजरायल के साथ एकजुटता दिखाने और लेबनान से खतरों को रोकने में मदद करने का आग्रह किया।

इजरायल ने कहा है कि वह लेबनान में आतंकवादी संगठनों को निष्क्रिय करने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है और वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। इजरायल ने लेबनान पर आतंकवादियों को पनाह देने और उन्हें इजरायल पर हमले करने की अनुमति देने का आरोप लगाया है। लेबनान ने इजरायल के आरोपों का खंडन किया है। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल और लेबनान से संयम बरतने और तनाव को बढ़ाने वाली कार्रवाइयों से बचने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से बातचीत के माध्यम से अपने मतभेदों को हल करने का आग्रह किया है।





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