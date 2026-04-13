बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान में सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया, युद्ध जारी रहने की बात कही

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान का दौरा किया और वहां सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि युद्ध अभी खत्म होने से बहुत दूर है और इजरायल अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा। नेतन्याहू ने लेबनान से संभावित सीमा-पार आक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डाला।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को वरिष्ठ सैन्य और रक्षा नेतृत्व के साथ दक्षिणी लेबनान का दौरा किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य था युद्ध के जारी रहने और इजरायल की सुरक्षा स्थिति का जायजा लेना। नेतन्याहू ने इस दौरान इजरायल ी सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया और उन्हें आश्वस्त किया कि वे अपने दुश्मनों को हराने में सफल होंगे। दौरे में रक्षा मंत्री काट्ज़, इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर, और उत्तरी कमान के प्रमुख मेजर जनरल

राफी मिलो भी शामिल थे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि नेतन्याहू ने सीमा के पास एक आईडीएफ चौकी का दौरा किया, जहां गैलिली डिवीजन के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल युवल गेज ने उन्हें डिवीजन के अभियानों के बारे में जानकारी दी। नेतन्याहू ने सैनिकों से कहा कि वे लेबनान के खिलाफ युद्ध में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है और उन्हें सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि इजरायल ने लेबनान से संभावित सीमा-पार आक्रमण को रोकने के लिए एक सुरक्षा क्षेत्र स्थापित किया है, लेकिन अभी भी एंटी-टैंक हमलों और रॉकेटों का खतरा बना हुआ है। नेतन्याहू ने कहा, “हमने बहुत बड़ा काम किया है, जबरदस्त उपलब्धियां हासिल की हैं, और अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, और हम उसे कर रहे हैं।” यात्रा के दौरान, नेतन्याहू ने युद्ध के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि इजरायल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि इजरायल अपने दुश्मनों को हराने के लिए दृढ़ है और जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता तब तक लड़ता रहेगा। इस दौरे का एक महत्वपूर्ण पहलू इजरायल और लेबनान के बीच तनाव को कम करने की दिशा में प्रयास करना भी था। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल शांति के लिए तैयार है, लेकिन वह अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने लेबनान से आग्रह किया कि वह इजरायल के साथ बातचीत शुरू करे और क्षेत्र में शांति स्थापित करने में मदद करे। यह स्पष्ट है कि नेतन्याहू युद्ध को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन वे तनाव को कम करने और शांति के लिए मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस दौरे ने इजरायल और लेबनान के बीच चल रहे संघर्ष पर एक नई रोशनी डाली है और दिखाया है कि दोनों पक्ष अभी भी एक स्थायी समाधान खोजने से दूर हैं। नेतन्याहू का दौरा इजरायल की सुरक्षा चिंताओं और युद्ध की जारी स्थिति को दर्शाता है। इजरायल ने लेबनान में एक सुरक्षा क्षेत्र स्थापित करने की बात कही है, जिसका उद्देश्य सीमा पार से होने वाले हमलों को रोकना है। हालांकि, एंटी-टैंक मिसाइलों और रॉकेट हमलों का खतरा अभी भी बना हुआ है। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। यह दौरा इजरायल के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि वह युद्ध के लिए तैयार है और अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इस दौरे का एक और महत्वपूर्ण पहलू इजरायल और लेबनान के बीच क्षेत्रीय तनाव को उजागर करना था। नेतन्याहू ने क्षेत्र में शांति स्थापित करने की इजरायल की प्रतिबद्धता को दोहराया, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इजरायल अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इजरायल अपने दुश्मनों को हराने के लिए दृढ़ है और जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता तब तक लड़ता रहेगा। यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है, और नेतन्याहू का संदेश स्पष्ट था: इजरायल अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार है और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। यात्रा के दौरान, नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल लेबनान से होने वाले संभावित आक्रमण के खतरे को नाकाम कर रहा है। उन्होंने सुरक्षा क्षेत्र की स्थापना को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। नेतन्याहू ने एंटी-टैंक हमलों और रॉकेट हमलों के खिलाफ अपनी सेना की लड़ाई की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि इजरायल ने जबरदस्त उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। प्रधानमंत्री का यह दौरा इजरायल के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि वह युद्ध के लिए तैयार है और अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इस दौरे ने इजरायल और लेबनान के बीच जारी संघर्ष पर एक नई रोशनी डाली है और दिखाया है कि दोनों पक्ष अभी भी एक स्थायी समाधान खोजने से दूर हैं। यह दौरा इजरायल के प्रधानमंत्री की लेबनान यात्रा के संदर्भ में इजरायल की सुरक्षा चिंताओं, युद्ध की जारी स्थिति और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के प्रयासों को रेखांकित करता है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान इजरायल युद्ध सुरक्षा

United States Latest News, United States Headlines