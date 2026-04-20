बेगूसराय में प्रेम प्रसंग का खूनी खेल: हर्ल बरौनी कॉलोनी की टंकी में मिला लापता युवक का सड़ा-गला शव

बेगूसराय के बीहट में लापता जगदीप पासवान का शव हर्ल बरौनी कॉलोनी की टंकी से बरामद हुआ। मां ने पत्नी विभा देवी और चंदन साह पर प्रेम प्रसंग में हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है।
बेगूसराय जिले के बीहट क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई, जब जीरोमाइल ओपी क्षेत्र अंतर्गत हर्ल बरौनी कॉलोनी परिसर के वन विभाग क्षेत्र में बनी एक पानी की टंकी से एक 35 वर्षीय व्यक्ति का सड़ा-गला शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान पपरौर पंचायत के वार्ड संख्या छह निवासी स्व.
रामचंद्र पासवान के पुत्र जगदीप पासवान के रूप में हुई है। जगदीप पिछले 11 अप्रैल से ही लापता था, जिसकी तलाश उसके स्वजन कर रहे थे। घटना का खुलासा तब हुआ जब 19 अप्रैल को स्थानीय महिलाएं लकड़ी चुनने के लिए जंगल क्षेत्र में गई थीं और टंकी से उठ रही तीव्र दुर्गंध से उन्हें संदेह हुआ। सूचना मिलने पर जीरोमाइल ओपी अध्यक्ष मनीष कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को टंकी से बाहर निकाला। शव की स्थिति इतनी भयावह थी कि उसे पहचानना बेहद कठिन था, लेकिन कपड़ों और अन्य पहचान चिन्हों के आधार पर मां फूला देवी ने उसकी पुष्टि की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय भेजा, लेकिन परिजनों की विशेष मांग पर इसे अब दरभंगा भेजा जा रहा है ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। इस हृदयविदारक घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। मृतक की मां फूला देवी ने अपनी बहू विभा देवी और गांव के ही एक युवक चंदन साह पर हत्या का गंभीर आरोप लगाते हुए नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। मां का आरोप है कि विभा और चंदन के बीच अवैध संबंध थे, जिसका जगदीप विरोध करता था। परिजनों के अनुसार, जगदीप की पत्नी विभा ने हत्या को छुपाने के लिए झूठ बोला था कि जगदीप काम की तलाश में दिल्ली गया है। वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि जगदीप और विभा के बीच लंबे समय से अनबन चल रही थी। अतीत में भी पत्नी द्वारा जगदीप की आंखों में मिर्च पाउडर डालने जैसी हिंसक घटनाओं की चर्चा सामने आई है। जगदीप, जो कभी एचपीसीएल में मजदूरी करता था, पैर में गंभीर चोट लगने के बाद ई-रिक्शा चलाकर अपने तीन बेटियों और दो बेटों का पालन-पोषण कर रहा था। पुलिस ने संदिग्ध पत्नी विभा को हिरासत में ले लिया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस प्रशासन इस मामले को सुलझाने के लिए पूरी तत्परता दिखा रहा है। सदर एसडीपीओ-2 पंकज कुमार के नेतृत्व में एक विशेष एफएसएल टीम का गठन किया गया है, जिसने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्यों का वैज्ञानिक संकलन किया है। पुलिस का मानना है कि हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग और पारिवारिक विवाद मुख्य कारण हो सकते हैं। आरोपी चंदन साह की तलाश में पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जगदीप पासवान के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। पूरे इलाके में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि कैसे एक हंसते-खेलते परिवार का चिराग प्रेम प्रसंग के जाल में फंसकर बुझ गया। जीरोमाइल पुलिस अब वैज्ञानिक साक्ष्यों और हिरासत में ली गई पत्नी के बयानों के मिलान के जरिए इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के अंतिम चरण में है
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