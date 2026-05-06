बेटे ने पिता की हत्या: जामताड़ा में शराब के नशे में विवाद, कुदाली से मारकर मृतक को छोड़ दिया

जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र के रामपुर माधोपुर गांव में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। घटना शराब के नशे में हुए विवाद के दौरान हुई, जब बेटे ने कुदाली से पिता पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।
जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र के रामपुर माधोपुर गांव में एक दुखद घटना सामने आई है, जिसमें एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। घटना सोमवार की देर रात की बताई जा रही है, जब 60 वर्षीय गोविंद राय के बड़े बेटे ललित राय ने कुदाली से अपने पिता पर हमला कर उन्हें मार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विकास आनंद लागुरी, थाना प्रभारी विकास कुमार तिवारी, एसआई मुकेश कुमार भोक्ता और एएसआई जगन्नाथ टुडू ने जांच शुरू कर दी। मृतक की पत्नी कुंती देवी ने बताया कि उनकी बेटी आशा राय की शादी रविवार रात को हुई थी और विदाई सोमवार सुबह-सुबह हुई थी। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ था। हालांकि, मंगलवार को गोविंद राय और ललित राय दोनों शराब के नशे में थे और आपस में झगड़े में फंस गए। छोटे बेटे अशोक राय ने दोनों को अलग-अलग घर भेज दिया, लेकिन बाद में जब कुंती देवी घर पहुंची तो देखा कि उनके पति की लाश जमीन पर पड़ी थी। उन्होंने तुरंत शोर मचाया, जिसके बाद लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है और लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ललित राय को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच में जुटी है। फारेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने मृतक के घर से कुदाली सहित कई वस्तुओं की जांच की है। प्रभारी थाना प्रभारी विकास कुमार तिवारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपी को जल्द ही जेल भेज दिया जाएगा। इस घटना ने पूरे गांव में हड़कंप मचाया है और लोग इस तरह के घरेलू हिंसा से दर्दित हैं.
जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र के रामपुर माधोपुर गांव में एक दुखद घटना सामने आई है, जिसमें एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। घटना सोमवार की देर रात की बताई जा रही है, जब 60 वर्षीय गोविंद राय के बड़े बेटे ललित राय ने कुदाली से अपने पिता पर हमला कर उन्हें मार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विकास आनंद लागुरी, थाना प्रभारी विकास कुमार तिवारी, एसआई मुकेश कुमार भोक्ता और एएसआई जगन्नाथ टुडू ने जांच शुरू कर दी। मृतक की पत्नी कुंती देवी ने बताया कि उनकी बेटी आशा राय की शादी रविवार रात को हुई थी और विदाई सोमवार सुबह-सुबह हुई थी। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ था। हालांकि, मंगलवार को गोविंद राय और ललित राय दोनों शराब के नशे में थे और आपस में झगड़े में फंस गए। छोटे बेटे अशोक राय ने दोनों को अलग-अलग घर भेज दिया, लेकिन बाद में जब कुंती देवी घर पहुंची तो देखा कि उनके पति की लाश जमीन पर पड़ी थी। उन्होंने तुरंत शोर मचाया, जिसके बाद लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है और लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ललित राय को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच में जुटी है। फारेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने मृतक के घर से कुदाली सहित कई वस्तुओं की जांच की है। प्रभारी थाना प्रभारी विकास कुमार तिवारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपी को जल्द ही जेल भेज दिया जाएगा। इस घटना ने पूरे गांव में हड़कंप मचाया है और लोग इस तरह के घरेलू हिंसा से दर्दित हैं