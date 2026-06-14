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बेन स्टोक्स विवाद: ग्रीम स्वान ने उठाया कप्तान का पक्ष, ईसीबी के फैसले पर सवाल

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बेन स्टोक्स विवाद: ग्रीम स्वान ने उठाया कप्तान का पक्ष, ईसीबी के फैसले पर सवाल
बेन स्टोक्सग्रीम स्वाननाइट क्लब विवाद
📆14-06-2026 13:18:00
📰Dainik Jagran
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इंग्लैंड के पूर्व ऑफ स्पिनर ग्रीम स्वान ने नाइट क्लब विवाद में फंसे बेन स्टोक्स का समर्थन किया है और ईसीबी के कर्फ्यू और प्रतिबंध के फैसले की आलोचना की है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में शानदार जीत के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन एक नाइट क्लब में गए थे, जहां उनका झगड़ा हो गया। इस घटना के बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ( ईसीबी ) ने दोनों खिलाड़ियों को दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया, क्योंकि उन्होंने टीम के कर्फ्यू का उल्लंघन किया था। इस फैसले पर क्रिकेट जगत में बहस छिड़ गई है। इंग्लैंड के पूर्व ऑफ स्पिनर ग्रीम स्वान ने स्टोक्स का पक्ष लेते हुए ईसीबी के कदम की आलोचना की है। स्वान ने कहा कि कर्फ्यू लगाना एक बेहुदगी है। उन्होंने कहा कि टेस्ट मैच जीतने के बाद जश्न मनाना स्वाभाविक है और इसे रोकना काले दिन के समान है। उन्होंने कहा कि ईसीबी को खिलाड़ियों पर भरोसा करना चाहिए और उन्हें नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम नहीं बनाने चाहिए। स्वान ने यह भी कहा कि स्टोक्स ने सिर्फ उन नियमों का उल्लंघन किया जो शुरू से ही गलत थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि जीत का जश्न मनाना कोई अपराध नहीं है और इसके लिए खिलाड़ियों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। स्टोक्स और एटकिंसन के खिलाफ कार्रवाई के बाद इंग्लैंड की टीम में हड़कंप मच गया है। दूसरे टेस्ट के लिए टीम में बदलाव किए गए हैं। न्यूजीलैंड ने भी घायल केन विलियमसन के स्थान पर एक अनुभवी बल्लेबाज को शामिल किया है। इस बीच, क्रिकेट प्रशंसक और विशेषज्ञ दो मतों में बंटे हुए हैं। कुछ का मानना है कि ईसीबी ने सही फैसला लिया है और अनुशासन बनाए रखना जरूरी है, जबकि अन्य स्वान की तरह मानते हैं कि यह अतिप्रतिक्रिया है। गौरतलब है कि बेन स्टोक्स इंग्लैंड के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक हैं और उनकी कप्तानी में टीम ने हाल ही में काफी प्रगति की है। इस विवाद ने उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, ग्रीम स्वान का समर्थन उनके लिए राहत की बात हो सकता है। स्वान ने कहा कि ईसीबी को इस मामले से सीखना चाहिए और भविष्य में इस तरह के कठोर कदम उठाने से बचना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि खिलाड़ियों से बातचीत करके उनकी चिंताओं को समझना ज्यादा जरूरी है, न कि उन पर नियम थोपना। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में इंग्लैंड की जीत बेहद महत्वपूर्ण थी, लेकिन अब इस विवाद ने उस जीत के मजे को किरकिरा कर दिया है। देखना यह है कि क्या इंग्लैंड टीम इस हंगामे से उबर पाती है और दूसरे टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करती है। ग्रीम स्वान के बयान के बाद ईसीबी पर दबाव बढ़ गया है कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें अब इस मामले पर टिकी हैं क्योंकि यह न केवल इंग्लैंड क्रिकेट के भविष्य को प्रभावित कर सकता है, बल्कि खिलाड़ियों और प्रबंधन के बीच संबंधों को भी परिभाषित करेगा.

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में शानदार जीत के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन एक नाइट क्लब में गए थे, जहां उनका झगड़ा हो गया। इस घटना के बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने दोनों खिलाड़ियों को दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया, क्योंकि उन्होंने टीम के कर्फ्यू का उल्लंघन किया था। इस फैसले पर क्रिकेट जगत में बहस छिड़ गई है। इंग्लैंड के पूर्व ऑफ स्पिनर ग्रीम स्वान ने स्टोक्स का पक्ष लेते हुए ईसीबी के कदम की आलोचना की है। स्वान ने कहा कि कर्फ्यू लगाना एक बेहुदगी है। उन्होंने कहा कि टेस्ट मैच जीतने के बाद जश्न मनाना स्वाभाविक है और इसे रोकना काले दिन के समान है। उन्होंने कहा कि ईसीबी को खिलाड़ियों पर भरोसा करना चाहिए और उन्हें नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम नहीं बनाने चाहिए। स्वान ने यह भी कहा कि स्टोक्स ने सिर्फ उन नियमों का उल्लंघन किया जो शुरू से ही गलत थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि जीत का जश्न मनाना कोई अपराध नहीं है और इसके लिए खिलाड़ियों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। स्टोक्स और एटकिंसन के खिलाफ कार्रवाई के बाद इंग्लैंड की टीम में हड़कंप मच गया है। दूसरे टेस्ट के लिए टीम में बदलाव किए गए हैं। न्यूजीलैंड ने भी घायल केन विलियमसन के स्थान पर एक अनुभवी बल्लेबाज को शामिल किया है। इस बीच, क्रिकेट प्रशंसक और विशेषज्ञ दो मतों में बंटे हुए हैं। कुछ का मानना है कि ईसीबी ने सही फैसला लिया है और अनुशासन बनाए रखना जरूरी है, जबकि अन्य स्वान की तरह मानते हैं कि यह अतिप्रतिक्रिया है। गौरतलब है कि बेन स्टोक्स इंग्लैंड के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक हैं और उनकी कप्तानी में टीम ने हाल ही में काफी प्रगति की है। इस विवाद ने उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, ग्रीम स्वान का समर्थन उनके लिए राहत की बात हो सकता है। स्वान ने कहा कि ईसीबी को इस मामले से सीखना चाहिए और भविष्य में इस तरह के कठोर कदम उठाने से बचना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि खिलाड़ियों से बातचीत करके उनकी चिंताओं को समझना ज्यादा जरूरी है, न कि उन पर नियम थोपना। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में इंग्लैंड की जीत बेहद महत्वपूर्ण थी, लेकिन अब इस विवाद ने उस जीत के मजे को किरकिरा कर दिया है। देखना यह है कि क्या इंग्लैंड टीम इस हंगामे से उबर पाती है और दूसरे टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करती है। ग्रीम स्वान के बयान के बाद ईसीबी पर दबाव बढ़ गया है कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें अब इस मामले पर टिकी हैं क्योंकि यह न केवल इंग्लैंड क्रिकेट के भविष्य को प्रभावित कर सकता है, बल्कि खिलाड़ियों और प्रबंधन के बीच संबंधों को भी परिभाषित करेगा

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