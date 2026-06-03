बेन स्टोक्स ने जोफ्रा ऑर्चर की अनुपस्थिति पर दिया बड़ा बयान

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जोफ्रा ऑर्चर को आईपीएल के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में न खेलने पर डिफेंड किया।
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने तेज गेंदबाज जोफ्रा ऑर्चर को आईपीएल 2026 के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शामिल न होने पर हो रही आलोचना के बीच उनका बचाव किया है। ऑर्चर ने राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके चलते उन्हें आराम दिया गया है। स्टोक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आजकल क्रिकेटर्स के पास ऐसे मौके उपलब्ध हैं जो पहले नहीं थे। उन्होंने कहा, 'आदर्श रूप से हर खिलाड़ी हर मैच के लिए उपलब्ध हो, लेकिन यह क्रिकेट की वर्तमान हकीकत है। खिलाड़ियों के पास अब कई अवसर हैं।' स्टोक्स ने आगे कहा कि वह दोनों पक्षों को समझते हैं - एक तरफ प्रशंसक ऑर्चर की अनुपस्थिति पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खिलाड़ियों को अन्य अवसरों का लाभ उठाने देना भी जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऑर्चर इंग्लैंड के लिए खेल ना पसंद करता है और सिर्फ एक टेस्ट मैच में न होने से यह बात नहीं बदलती। इस बीच, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज 4 जून से शुरू हो रही है। ऑर्चर की जगह अन्य तेज गेंदबाजों को मौका मिल सकता है। स्टोक्स ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में खिलाड़ियों के प्रबंधन को बेहतर तरीके से संभालना होगा ताकि वे लंबे समय तक इंग्लैंड के लिए उपलब्ध रहें। उन्होंने कहा कि अगर जोफ्रा जैसे खिलाड़ियों को सही ढंग से हैंडल नहीं किया गया, तो वे भविष्य में इंग्लैंड के लिए खेल ना बंद कर सकते हैं, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। आईपीएल 2026 का सीजन 31 मई को समाप्त हुआ, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराया। ऑर्चर ने राजस्थान रॉयल्स के लिए 10 से अधिक मैच खेल े और क्वालीफायर-2 तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई। उनके प्रदर्शन को देखते हुए इंग्लैंड टीम प्रबंधन ने उन्हें आराम देने का फैसला किया, ताकि वे लंबी सीरीज के लिए तरोताजा रहें। हालांकि, इस फैसले की कुछ पूर्व खिलाड़ियों और विशेषज्ञों ने आलोचना की है, जो टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता देने की वकालत करते हैं। स्टोक्स का बयान इस बहस में एक नया पहलू जोड़ता है, जिसमें वे आधुनिक क्रिकेट की बदलती प्राथमिकताओं को स्वीकार करते हैं। इस घटनाक्रम ने आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बीच तालमेल को लेकर चर्चा को फिर से गर्म कर दिया है। कई क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी लीगों में खेल ने की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन इससे राष्ट्रीय टीम के लिए उपलब्धता प्रभावित हो रही है। स्टोक्स का मानना है कि इस चुनौती से निपटने के लिए एक संतुलन बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा, 'हम सभी चाहते हैं कि हमारे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए खेल ें, लेकिन हमें उनके करियर के अन्य पहलुओं को भी समझना होगा।' आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या ऑर्चर शेष टेस्ट मैचों के लिए उपलब्ध होंगे या नहीं। फिलहाल, इंग्लैंड टीम उनके बिना ही न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। स्टोक्स और कोच ब्रेंडन मैकुलम ने टीम की रणनीति स्पष्ट की है और वैकल्पिक गेंदबाजों पर भरोसा जताया है। क्रिकेट जगत में यह मामला आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बीच तनातनी का एक और उदाहरण बन गया है.
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने तेज गेंदबाज जोफ्रा ऑर्चर को आईपीएल 2026 के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शामिल न होने पर हो रही आलोचना के बीच उनका बचाव किया है। ऑर्चर ने राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके चलते उन्हें आराम दिया गया है। स्टोक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आजकल क्रिकेटर्स के पास ऐसे मौके उपलब्ध हैं जो पहले नहीं थे। उन्होंने कहा, 'आदर्श रूप से हर खिलाड़ी हर मैच के लिए उपलब्ध हो, लेकिन यह क्रिकेट की वर्तमान हकीकत है। खिलाड़ियों के पास अब कई अवसर हैं।' स्टोक्स ने आगे कहा कि वह दोनों पक्षों को समझते हैं - एक तरफ प्रशंसक ऑर्चर की अनुपस्थिति पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खिलाड़ियों को अन्य अवसरों का लाभ उठाने देना भी जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऑर्चर इंग्लैंड के लिए खेलना पसंद करता है और सिर्फ एक टेस्ट मैच में न होने से यह बात नहीं बदलती। इस बीच, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज 4 जून से शुरू हो रही है। ऑर्चर की जगह अन्य तेज गेंदबाजों को मौका मिल सकता है। स्टोक्स ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में खिलाड़ियों के प्रबंधन को बेहतर तरीके से संभालना होगा ताकि वे लंबे समय तक इंग्लैंड के लिए उपलब्ध रहें। उन्होंने कहा कि अगर जोफ्रा जैसे खिलाड़ियों को सही ढंग से हैंडल नहीं किया गया, तो वे भविष्य में इंग्लैंड के लिए खेलना बंद कर सकते हैं, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। आईपीएल 2026 का सीजन 31 मई को समाप्त हुआ, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराया। ऑर्चर ने राजस्थान रॉयल्स के लिए 10 से अधिक मैच खेले और क्वालीफायर-2 तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई। उनके प्रदर्शन को देखते हुए इंग्लैंड टीम प्रबंधन ने उन्हें आराम देने का फैसला किया, ताकि वे लंबी सीरीज के लिए तरोताजा रहें। हालांकि, इस फैसले की कुछ पूर्व खिलाड़ियों और विशेषज्ञों ने आलोचना की है, जो टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता देने की वकालत करते हैं। स्टोक्स का बयान इस बहस में एक नया पहलू जोड़ता है, जिसमें वे आधुनिक क्रिकेट की बदलती प्राथमिकताओं को स्वीकार करते हैं। इस घटनाक्रम ने आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बीच तालमेल को लेकर चर्चा को फिर से गर्म कर दिया है। कई क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी लीगों में खेलने की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन इससे राष्ट्रीय टीम के लिए उपलब्धता प्रभावित हो रही है। स्टोक्स का मानना है कि इस चुनौती से निपटने के लिए एक संतुलन बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा, 'हम सभी चाहते हैं कि हमारे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए खेलें, लेकिन हमें उनके करियर के अन्य पहलुओं को भी समझना होगा।' आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या ऑर्चर शेष टेस्ट मैचों के लिए उपलब्ध होंगे या नहीं। फिलहाल, इंग्लैंड टीम उनके बिना ही न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। स्टोक्स और कोच ब्रेंडन मैकुलम ने टीम की रणनीति स्पष्ट की है और वैकल्पिक गेंदबाजों पर भरोसा जताया है। क्रिकेट जगत में यह मामला आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बीच तनातनी का एक और उदाहरण बन गया है
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