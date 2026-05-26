बेरोजगारी, पेपर लीक हो रहे, यहां भाजपा नेता बार बालाओं के साथ ठुमके लगा रहे

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026 के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में भाजपा के जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह को बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते हुए देखा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026 के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में भाजपा के जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह को बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते हुए देखा जा रहा है। इस वीडियो को लेकर समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर हमला बोला है। सपा नेता अशोक यादव ने कहा कि भाजपा को बेरोजगारी, पेपर लीक, बिजली कटौती और छात्रों की समस्याओं से कोई सरोकार तो है ही नहीं, लेकिन उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय की गरिमा और विद्यालय परिसर की मर्यादा का भी कोई ध्यान नहीं है। सत्ता के अहंकार में भाजपा मर्यादाओं को भूल चुकी है और आने वाले चुनाव में जनता उन्हें इसका जवाब जरूर देगी.

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026 के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में भाजपा के जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह को बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते हुए देखा जा रहा है। इस वीडियो को लेकर समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर हमला बोला है। सपा नेता अशोक यादव ने कहा कि भाजपा को बेरोजगारी, पेपर लीक, बिजली कटौती और छात्रों की समस्याओं से कोई सरोकार तो है ही नहीं, लेकिन उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय की गरिमा और विद्यालय परिसर की मर्यादा का भी कोई ध्यान नहीं है। सत्ता के अहंकार में भाजपा मर्यादाओं को भूल चुकी है और आने वाले चुनाव में जनता उन्हें इसका जवाब जरूर देगी





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भाजपा आजमगढ़ पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026 बार बाले ठुमके सपा अशोक यादव

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