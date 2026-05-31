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बैंकाक से वाराणसी में 20 किग्रा हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त, 6 थाई नागरिक गिरफ्तार

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बैंकाक से वाराणसी में 20 किग्रा हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त, 6 थाई नागरिक गिरफ्तार
हाइड्रोपोनिक वीडड्रग तस्करीकस्टम वाराणसी
📆31-05-2026 07:55:00
📰Dainik Jagran
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वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बैंकाक की फ्लाइट से आए सात थाई यात्रियों की जांच में कस्टम विभाग ने 20 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया। छह नागरिकों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (बाबतपुर) पर शनिवार की शाम कस्टम एजेंटों ने एक बड़ी सफलतापूर्ण कार्रवाई की। बैंकाक से आई आईएक्स 215 नामक फ्लाइट के प्रवासियों की सroutine/j﻿ जांच के दौरान अधिकारियों को 20 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक/""वेड, यानी उच्च गुणवत्ता वाले गांजे की भारी मात्रा बरामद हुई। यह तस्करी के जाल का एक हिस्सा था जिसमें कुल सात थाई नागरिक शामिल थे, लेकिन अनिवार्य सुरक्षा जाँच में केवल छह लोगों के बैग से यह प्रतिबंधित पदार्थ निकाला गया। इस कार्रवाई के बाद सभी सात सदस्यों को हिरासत में लिया गया और उनका कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे गमन तय किया गया। जाँच की शुरुआत इमिग्रेशन विभाग ने दो थाई यात्रियों को उनके संदेहास्पद व्यवहार और प्रोफाइलिंग के आधार पर रोका। पूछताछ में उन पर ड्रग तस्करी का परित्यागत संदेह हो गया, जिससे तुरंत उन्हें कस्टम विभाग को भेजा गया। आगे की विस्तृत जांच में पता चला कि ये दो व्यक्ति अकेले नहीं, बल्कि सात सदस्यों का एक सख़्त समूह था जो पहले से ही इस तस्करी में संलग्न था। इसलिए इमिग्रेशन ने सभी सात यात्रियों को कस्टम को सौंप दिया ताकि उनका सामान एक्स‑रे मशीन से स्कैन किया जा सके। एक्स‑रे स्कैनिंग के दौरान कस्टम अधिकारियों के होश उड़ गए। बैगों में छिपे हुए सिलिंडर और पैकेज से कुल बीस किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड निकल आया। इस ड्रग की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपये तक पहुँचती है, जिससे यह तस्करी आर्थिक रूप से बहुत फायदेमंद साबित होती है। ग्रुप के सभी सदस्यों को तत्काल हिरासत में लेकर उनके खिलाफ क़ानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कस्टम ने बताया कि इस प्रकार की तस्करी पहले भी दो बार उनके हवाले हुई है, और अब एजेंसियों के बीच मिलकर यह जांच की जा रही है कि इस नेटवर्क के भारत के विभिन्न राज्यों में कौन‑कौन से संपर्क हैं। यह घटना न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न लगाती है, बल्कि ड्रग तस्करी के खिलाफ सतर्कता और अंतर्अपरेशनल सहयोग की आवश्यकता को भी उजागर करती है। संबंधित अधिकारियों ने यह भी कहा कि हाइड्रोपोनिक खेती की तकनीक से बनाये गये गांजे की शक्ति और शुद्धता पारम्परिक रूप से उगाए गये{ नशीले पदार्थों से काफी अधिक होती है। इसलिए, यह पदार्थ न केवल कानून के अनुसार प्रतिबंधित है, बल्कि इसके सेवन से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। कस्टम ने इस बार जब्त किए गये ड्रग को जीउँसत्रिक रूप से नष्ट कर दिया है और आगे की जांच में यह पता लगाने को कहा गया है कि इस तस्करी के पीछे कौन‑से अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और वित्तीय स्रोत हैं.

वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (बाबतपुर) पर शनिवार की शाम कस्टम एजेंटों ने एक बड़ी सफलतापूर्ण कार्रवाई की। बैंकाक से आई आईएक्स 215 नामक फ्लाइट के प्रवासियों की सroutine/j﻿ जांच के दौरान अधिकारियों को 20 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक/""वेड, यानी उच्च गुणवत्ता वाले गांजे की भारी मात्रा बरामद हुई। यह तस्करी के जाल का एक हिस्सा था जिसमें कुल सात थाई नागरिक शामिल थे, लेकिन अनिवार्य सुरक्षा जाँच में केवल छह लोगों के बैग से यह प्रतिबंधित पदार्थ निकाला गया। इस कार्रवाई के बाद सभी सात सदस्यों को हिरासत में लिया गया और उनका कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे गमन तय किया गया। जाँच की शुरुआत इमिग्रेशन विभाग ने दो थाई यात्रियों को उनके संदेहास्पद व्यवहार और प्रोफाइलिंग के आधार पर रोका। पूछताछ में उन पर ड्रग तस्करी का परित्यागत संदेह हो गया, जिससे तुरंत उन्हें कस्टम विभाग को भेजा गया। आगे की विस्तृत जांच में पता चला कि ये दो व्यक्ति अकेले नहीं, बल्कि सात सदस्यों का एक सख़्त समूह था जो पहले से ही इस तस्करी में संलग्न था। इसलिए इमिग्रेशन ने सभी सात यात्रियों को कस्टम को सौंप दिया ताकि उनका सामान एक्स‑रे मशीन से स्कैन किया जा सके। एक्स‑रे स्कैनिंग के दौरान कस्टम अधिकारियों के होश उड़ गए। बैगों में छिपे हुए सिलिंडर और पैकेज से कुल बीस किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड निकल आया। इस ड्रग की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपये तक पहुँचती है, जिससे यह तस्करी आर्थिक रूप से बहुत फायदेमंद साबित होती है। ग्रुप के सभी सदस्यों को तत्काल हिरासत में लेकर उनके खिलाफ क़ानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कस्टम ने बताया कि इस प्रकार की तस्करी पहले भी दो बार उनके हवाले हुई है, और अब एजेंसियों के बीच मिलकर यह जांच की जा रही है कि इस नेटवर्क के भारत के विभिन्न राज्यों में कौन‑कौन से संपर्क हैं। यह घटना न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न लगाती है, बल्कि ड्रग तस्करी के खिलाफ सतर्कता और अंतर्अपरेशनल सहयोग की आवश्यकता को भी उजागर करती है। संबंधित अधिकारियों ने यह भी कहा कि हाइड्रोपोनिक खेती की तकनीक से बनाये गये गांजे की शक्ति और शुद्धता पारम्परिक रूप से उगाए गये{ नशीले पदार्थों से काफी अधिक होती है। इसलिए, यह पदार्थ न केवल कानून के अनुसार प्रतिबंधित है, बल्कि इसके सेवन से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। कस्टम ने इस बार जब्त किए गये ड्रग को जीउँसत्रिक रूप से नष्ट कर दिया है और आगे की जांच में यह पता लगाने को कहा गया है कि इस तस्करी के पीछे कौन‑से अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और वित्तीय स्रोत हैं

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हाइड्रोपोनिक वीड ड्रग तस्करी कस्टम वाराणसी थाई नागरिक बैंकाक फ्लाइट

 

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