बैटरी रीसाइक्लिंग योजना: 1,500 करोड़ से आयात घटाने की पहल

केंद्र सरकार ने 1,500 करोड़ रुपए की क्रिटिकल मिनरल रीसाइक्लिंग स्कीम शुरू की है, जिसका उद्देश्य लिथियम, कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के आयात को कम करना और ईवी बैटरी सप्लाई चेन को मजबूत करना है।

केंद्र सरकार ने 1,500 करोड़ रुपए की क्रिटिकल मिनरल रीसाइक्लिंग स्कीम की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई चेन को मजबूत करना और बैटरी निर्माण में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भरता को कम करना है। यह योजना कोयला और खान मंत्रालय द्वारा बैटरी समिट 2026 के दौरान शुरू की गई है। इस पहल के तहत पुरानी और खराब हो चुकी लिथियम -आयन बैटरियों की रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देकर औद्योगिक सर्किलरिटी को मजबूत किया जाएगा। बैटरी को खोलने और तोड़ने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने के साथ-साथ लिथियम , कोबाल्ट और निकल जैसी महत्वपूर्ण धातुओं को वापस निकालने पर जोर दिया जाएगा। ये धातुएं ईवी बैटरी बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और वर्तमान में मुख्य रूप से आयात के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। भारत में लिथियम -आयन बैटरियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, ईवी और ऊर्जा भंडारण की जरूरतों के कारण सालाना मांग 2022 में 20 Gwh से बढ़कर 2030 तक 220 Gwh होने की उम्मीद है। इस बढ़ती मांग ने आयात में भारी वृद्धि की है। लिथियम -आयन बैटरी का आयात वित्त वर्ष 2019 में 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 4.7 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी.

किशन रेड्डी ने एक मजबूत घरेलू बैटरी इकोसिस्टम बनाने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि रीसाइक्लिंग क्षमताओं को मजबूत करने से आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति सुरक्षित होगी और आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियां कम होंगी। इससे घरेलू निर्माताओं को विदेशी संसाधनों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही समय के साथ लागत में कमी और दक्षता में सुधार होगा। इस पहल के अलावा, सरकार अपस्ट्रीम और मिडस्ट्रीम बुनियादी ढांचे में निवेश कर रही है। देश के अंदर तकनीकी क्षमताओं और मूल्य वर्धन को बढ़ाने के लिए चार क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग पार्क और नौ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है। कच्चे माल को सुरक्षित करने के प्रयास वैश्विक और घरेलू स्तर पर किए जा रहे हैं। 2015 से अब तक 570 से अधिक अन्वेषण परियोजनाएं शुरू की गई हैं और पूरे भारत में 46 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है। इसके अलावा, सरकार ने दीर्घकालिक आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अर्जेंटीना जैसे देशों में लिथियम संपत्तियों को हासिल करने के कदम उठाए हैं। यह योजना भारत को इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न केवल आयात पर निर्भरता घटेगी बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा मिलेगा





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