बैतूल में मोनालिसा के विवाह को शून्य करने की मांग, पारदी समाज ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

मध्य प्रदेश के बैतूल में मोनालिसा के विवाह को नाबालिग बताते हुए शून्य करने की मांग उठ रही है। पारदी समाज ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्चस्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की है। समाज का आरोप है कि मोनालिसा नाबालिग थी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए शादी कराई गई।

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में चर्चित मोनालिसा के विवाह को शून्य घोषित करने की मांग जोर पकड़ रही है। पारदी समाज की महिलाओं ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मोनालिसा को नाबालिग बताते हुए विवाह को शून्य करने की अपील की गई है।\ज्ञापन में बताया गया है कि इस मामले में राष्ट्रीय स्तर पर हुई जांच में कई गंभीर और कानूनी उल्लंघनों का खुलासा हुआ है। समाज का दावा है कि जांच में यह स्थापित हुआ है कि मोनालिसा नाबालिग थी, लेकिन उसे बालिग दर्शाकर दूसरे राज्य में शादी कराई गई। उपलब्ध दस्तावेजों के

अनुसार, मोनालिसा की जन्मतिथि 30 दिसंबर 2009 है, जिसके आधार पर 11 मार्च 2026 को हुए विवाह के समय उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी। यह बाल विवाह निषेध कानूनों का उल्लंघन है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस विवाह प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। समाज का मानना है कि इस विवाह में बाहरी राज्यों के कुछ प्रभावशाली लोगों की भूमिका हो सकती है, और इसे एक सुनियोजित घटना बताया जा रहा है, जिसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। काउंसलर हर्षिता ने इस मामले पर बोलते हुए कहा कि मोनालिसा का 'ब्रेनवॉश' किया गया और उसे अपने परिवार के खिलाफ कर दिया गया।\समाज का मानना है कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। यदि यह साबित हो जाता है कि विवाह के समय लड़की नाबालिग थी या दस्तावेजों में हेराफेरी हुई थी, तो विवाह को कानूनी रूप से शून्य घोषित किया जा सकता है। समाज ने इसी आधार पर मांग की है कि इस विवाह को रद्द किया जाए और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यह मामला न केवल बाल विवाह के खिलाफ कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि एक संवेदनशील सामाजिक मुद्दा भी है। समाज का कहना है कि वे इस मामले में न्याय चाहते हैं और चाहते हैं कि दोषियों को कानून के तहत सजा मिले।\यह घटना एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक बुराई है और इसके खिलाफ लड़ाई जारी रहनी चाहिए। इस तरह के मामलों में त्वरित और उचित कार्रवाई समाज में जागरूकता फैलाने और ऐसे कृत्यों को रोकने में मदद करेगी। बैतूल जिले का यह मामला अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है, और सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि आगे क्या होता है। समाज चाहता है कि न्याय मिले और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं





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