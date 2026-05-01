बैसाख पूर्णिमा पर सारनाथ में भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष के दर्शन, हजारों बौद्ध अनुयायी पहुंचे

वाराणसी के सारनाथ में बैसाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेष के दर्शन के लिए हजारों बौद्ध अनुयायी एकत्रित हुए हैं। मंदिर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, और दर्शन सुबह 6.30 बजे से पांच घंटे तक चलेगा। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान और महाबोधि सोसाइटी आफ इंडिया के तत्वावधान में ध्यान साधना भी होगी। थाईलैंड, वियतनाम, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार और यूपी के विभिन्न जिलों से बौद्ध अनुयायी इस पवित्र अवसर पर पहुंचे हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा और सुविधाओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

वाराणसी। सारनाथ के प्रसिद्ध मूलगंध कुटी बौद्ध मंदिर में बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेष के दर्शन शुक्रवार को हजारों बौद्ध अनुयायियों द्वारा किए जाएंगे। मंदिर प्रशासन ने इस ऐतिहासिक अवसर के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दर्शन सुबह 6.

30 बजे से शुरू होकर पांच घंटे तक चलेगा, और मंदिर परिसर पंचशील झंडों और बिजली के झालरों की रोशनी से जगमगा रहा है। अस्थि दर्शन के लिए हजारों की संख्या में बौद्ध अनुयायी सारे देश और विदेश से सारनाथ पहुंच चुके हैं। मंदिर के विहाराधिपति भिक्षु आर सुमित्तानंदथेरो ने बताया कि मंदिर में भगवान बुद्ध प्रतिमा के आसपास वियतनामी प्लास्टिक के बने फूलों से सजावट की गई है, और अस्थि रखने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सुबह चार बजे बौद्ध भिक्षु बुद्ध पूजा के साथ अस्थि अवशेष को बाहर निकाल कर पुनः बुद्ध प्रतिमा के समक्ष रखकर पूजा करेंगे। उसके बाद हाल में बौद्ध अनुयायियों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान और महाबोधि सोसाइटी आफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में बोधि वृक्ष के नीचे भिक्षुशीलवंश के नेतृत्व में बौद्ध भिक्षु व अनुयायी ध्यान साधना करेंगे, जो लगभग एक घंटे तक चलेगी। इस अवसर पर थाईलैंड, वियतनाम, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार के बोधगया के अलावा यूपी के श्रावस्ती, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर सहित अन्य जिलों से हजारों बौद्ध अनुयायी पहुंच चुके हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और दर्शन के लिए लंबी कतारें लगने की संभावना को देखते हुए बैरिकेडिंग और स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है। बैसाख पूर्णिमा पर अस्थि दर्शन का विशेष महत्व है, और यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। इस वर्ष भी बौद्ध समुदाय के लोग इस पवित्र अवसर पर बड़े संख्या में एकत्रित हो रहे हैं, और मंदिर प्रशासन ने सभी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए हैं। इस अवसर पर बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को मनाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं, और यह एक शांति और सद्भाव का संदेश दे रहा है। बौद्ध धर्म के इस महान त्योहार के दौरान, सारनाथ में एक विशेष आध्यात्मिक माहौल बन गया है, और लोग इस पवित्र अवसर पर अपने प्रिय भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए उत्साहित हैं। इस अवसर पर बौद्ध समुदाय के लोग अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को मनाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं, और यह एक शांति और सद्भाव का संदेश दे रहा है। बौद्ध धर्म के इस महान त्योहार के दौरान, सारनाथ में एक विशेष आध्यात्मिक माहौल बन गया है, और लोग इस पवित्र अवसर पर अपने प्रिय भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए उत्साहित हैं। इस अवसर पर बौद्ध समुदाय के लोग अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को मनाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं, और यह एक शांति और सद्भाव का संदेश दे रहा है। बौद्ध धर्म के इस महान त्योहार के दौरान, सारनाथ में एक विशेष आध्यात्मिक माहौल बन गया है, और लोग इस पवित्र अवसर पर अपने प्रिय भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए उत्साहित हैं। इस अवसर पर बौद्ध समुदाय के लोग अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को मनाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं, और यह एक शांति और सद्भाव का संदेश दे रहा है। बौद्ध धर्म के इस महान त्योहार के दौरान, सारनाथ में एक विशेष आध्यात्मिक माहौल बन गया है, और लोग इस पवित्र अवसर पर अपने प्रिय भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए उत्साहित हैं





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