बैसाखी पर पाकिस्तान यात्रा: सिख श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा कड़ी, अब अकेले यात्रा संभव नहीं

बैसाखी और खालसा साजना दिवस के अवसर पर पाकिस्तान जाने वाले सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के लिए एसजीपीसी ने सुरक्षा कारणों से सख्त नियम लागू किए हैं। अब श्रद्धालु अकेले यात्रा नहीं कर सकेंगे, बल्कि परिवार या समूह के साथ ही जाएंगे। इस बार यात्रा में करीब 2840 श्रद्धालु शामिल होंगे। एसजीपीसी ने वीजा संबंधी जानकारी दी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। यात्रा 10 से 19 अप्रैल तक चलेगी।

बैसाखी और खालसा साजना दिवस के शुभ अवसर पर पाकिस्तान में सिख श्रद्धालु ओं के जत्थे की यात्रा के लिए इस बार कड़े नियम लागू किए गए हैं। अब कोई भी श्रद्धालु अकेले यात्रा नहीं कर पाएगा, बल्कि उसे परिवार या समूह के साथ ही दर्शन के लिए जाने की अनुमति होगी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ( एसजीपीसी ) ने यह निर्णय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लिया है। एसजीपीसी के अनुसार, जत्था शुक्रवार सुबह आठ बजे एसजीपीसी कार्यालय से रवाना होगा और अटारी-वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश करेगा। इस

बार पूरे देश से लगभग 2840 श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा में शामिल हो रहे हैं। एसजीपीसी ने 1795 पासपोर्ट वीजा के लिए भेजे थे, जिनमें से 1763 को वीजा प्राप्त हुआ, जबकि 32 आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, दिल्ली से 409 और हरियाणा से 255 श्रद्धालुओं को भी वीजा जारी किए गए हैं।\इस बार की यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया गया है, जिसका मुख्य कारण पिछले वर्ष हुई एक घटना है। एसजीपीसी ने बताया कि एक महिला श्रद्धालु के पाकिस्तान में ही रुक जाने के मामले के बाद यह निर्णय लिया गया। अब किसी भी अकेले पुरुष या महिला का वीजा आवेदन नहीं भेजा गया था, जिसके परिणामस्वरूप कई श्रद्धालु इस बार यात्रा से वंचित रह गए। इस निर्णय का उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। एसजीपीसी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान सभी नियमों का पालन करें और यात्रा को शांतिपूर्ण और सफल बनाने में सहयोग करें। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारों में जाकर मत्था टेकना और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना है।\इस बार का मुख्य समागम गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब में आयोजित किया जाएगा। एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने बताया कि श्रद्धालु सबसे पहले गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब में मत्था टेकेंगे, जहां मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। यह यात्रा 10 अप्रैल से 19 अप्रैल तक चलेगी। उन्होंने करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोलने और पासपोर्ट व 20 डॉलर शुल्क को समाप्त करने की मांग को दोहराया, जिससे अधिक से अधिक श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सकें। एसजीपीसी के सचिव बलविंदर सिंह काहलवां ने श्रद्धालुओं से समय पर पहुंचने और अपने आवश्यक दस्तावेजों को साथ रखने का आग्रह किया है। इस यात्रा का आयोजन सिख समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो उन्हें अपने धार्मिक स्थलों की यात्रा करने और अपनी आस्था को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। एसजीपीसी इस यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े





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