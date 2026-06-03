बॉक्स ऑफिस: मंगलवार को पांच फिल्में खस्ताहाल, 'धुरंधर 2' ने 76 दिन में रचा इतिहास

मंगलवार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में आठ फिल्मों में से पांच को गिरावट का सामना करना पड़ा। रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने 76 दिन पूरे कर लिए हैं और अब OTT पर रिलीज हो रही है। मोहनलाल की 'दृश्यम 3' 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है। अन्य फिल्मों का प्रदर्शन कमजोर रहा।

मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों का प्रदर्शन मिलाजुला रहा। आठ फिल्मों में से पांच को भारी गिरावट का सामना करना पड़ा, जबकि तीन ने करोड़ या उससे अधिक की कमाई की। सबसे बड़ी खबर यह है कि रणवीर सिंह की स्पाई एक्शन फिल्म ' धुरंधर 2 : द रिवेंज' ने 76 दिनों का सफर पूरा कर लिया है और अब यह ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। यह फिल्म गुरुवार, 4 जून को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। अपने शानदार प्रदर्शन के दौरान इसने देश में ₹1,148.

88 करोड़ का नेट कलेक्शन और विदेशों में ₹438 करोड़ का ग्रॉस बिजनेस किया। इसकी सफलता को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय सिनेमा में एक नया अध्याय जुड़ गया है। मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने 13वें दिन मंगलवार को ₹1.55 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, जो सोमवार से कम है, लेकिन इसके साथ ही फिल्म ने भारत में ₹100.45 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। विदेशों में ₹110.75 करोड़ की कमाई के साथ इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन ₹227.30 करोड़ हो गया है। वहीं, अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की 'चांद मेरा दिल' 12वें दिन ₹1 करोड़ के साथ स्थिर रही, लेकिन 45 करोड़ के बजट के मुकाबले इसका कुल नेट कलेक्शन सिर्फ ₹26.30 करोड़ है। आयुष्मान खुराना की 'पति पत्नी और वो दो' ने 19 दिनों में ₹48.75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है, जो 60 करोड़ के बजट के लिए पर्याप्त नहीं है। अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' 47वें दिन भी ₹60 लाख कमाकर चल रही है और इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन ₹267.49 करोड़ हो गया है। 'कृष्णावतारम पार्ट 1: हृदयम' ने 27वें दिन ₹58 लाख कमाए, लेकिन 100 करोड़ के बजट के सामने इसकी कमाई ₹36.30 करोड़ ही है। रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' 33वें दिन ₹26 लाख पर आ गई है। कुल मिलाकर मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर केवल 'धुरंधर 2', 'भूत बंगला' और 'दृश्यम 3' ही करोड़ों के क्लब में रहीं, जबकि बाकी फिल्में खस्ताहाल हो गईं। इस शुक्रवार को 'है जवानी तो इश्क होना है' और 'बंदर' जैसी नई फिल्में रिलीज हो रही हैं, जो मौजूदा फिल्मों के लिए चुनौती पेश करेंगी





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