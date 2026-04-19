बॉक्स ऑफिस पर भूत बंगला का दबदबा, धुरंधर 2 की रफ्तार पर ब्रेक

अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी 'भूत बंगला' ने उम्मीदों से बढ़कर बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है, जबकि रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' का कलेक्शन धीमा पड़ गया है। 'भूत बंगला' के दूसरे दिन के कलेक्शन ने सबको चौंका दिया है, वहीं 'धुरंधर 2' अपने 31वें दिन भी धीमी गति से आगे बढ़ रही है।

इस समय सिनेमाघरों में अक्षय कुमार की ' भूत बंगला ' और रणवीर सिंह की ' धुरंधर 2 ' के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, और इस हफ्ते के बॉक्स ऑफिस आंकड़े काफी चौंकाने वाले रहे हैं। जहाँ ' भूत बंगला ' जैसी हॉरर-कॉमेडी फिल्म से इतनी शानदार ओपनिंग की उम्मीद बहुत कम लोगों को थी, वहीं दूसरी तरफ बड़े बजट की ' धुरंधर 2 ' का कलेक्शन अपने 31वें दिन आते-आते काफी धीमा पड़ता नजर आया है। ट्रेड पंडितों को उम्मीद थी कि ' धुरंधर 2 ' अपनी रफ्तार बनाए रखेगी, लेकिन ' भूत बंगला ' ने अपनी कमाई और दर्शकों की प्रतिक्रिया से

पूरे समीकरण को बदल दिया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि 'भूत बंगला' ने अपने दूसरे दिन और 'धुरंधर 2' ने अपने 31वें दिन कितने करोड़ों का कारोबार किया है। 'भूत बंगला' ने पहले दिन ही 15.75 करोड़ रुपये की बंपर कमाई के साथ दर्शकों को हैरान कर दिया। यह कमाई उम्मीदों से कहीं अधिक थी। खास बात यह है कि फिल्म को रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में अच्छा खासा प्रतिसाद मिल चुका था, जिसमें लगभग 3.32 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका था। प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की यह जोड़ी लगभग 14 साल बाद एक साथ पर्दे पर लौटी है, और उनकी पिछली फिल्म 'खट्टा-मीठा' की तरह ही इस बार भी उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया है। 'भूत बंगला' ने अपने दूसरे दिन, यानी पहले शनिवार को भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। फिल्म ने दूसरे दिन 19 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जिससे इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन 35 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। वहीं, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 42 करोड़ रुपये के पार हो चुका है। विदेशों में भी फिल्म को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, जहाँ दूसरे दिन 9 करोड़ रुपये की कमाई के साथ ओवरसीज कलेक्शन 18 करोड़ रुपये हो गया है। कुल मिलाकर, फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 60 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। गुरुवार को पेड प्रिव्यू में 3.50 करोड़ रुपये की कमाई ने पहले ही एक सकारात्मक माहौल बना दिया था, जिसका सीधा फायदा फिल्म को वीकेंड पर मिलता दिखा। वर्तमान ट्रेंड को देखते हुए, यह माना जा रहा है कि 'भूत बंगला' आने वाले दिनों में कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है। दूसरी ओर, लंबे समय से बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमाए हुए 'धुरंधर 2' अब धीरे-धीरे अपनी पकड़ खोती हुई दिखाई दे रही है। ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने 30वें दिन, यानी पांचवें शुक्रवार को 2.70 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था, जबकि 31वें दिन यह आंकड़ा 4.65 करोड़ रुपये तक पहुँचा। हालाँकि, यह कलेक्शन बुरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिल्म की शुरुआती जबरदस्त रफ़्तार को देखते हुए यह गिरावट साफ तौर पर नजर आती है। 31वें दिन फिल्म के हिंदी वर्जन ने 4.50 करोड़ रुपये कमाए, जबकि अन्य भाषाओं में इसका योगदान काफी सीमित रहा। शो काउंट और ऑक्यूपेंसी में भी गिरावट देखी गई है, जो इस बात का संकेत है कि अब फिल्म की पकड़ ढीली पड़ रही है। अगर कुल कलेक्शन की बात करें तो 'धुरंधर 2' ने अब तक भारत में 1,110 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन और 1,329 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। वहीं, विदेशों में फिल्म 419 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही है, जिससे इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस 1,748 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। इस कलेक्शन के साथ फिल्म ने 'पुष्पा 2' के 1,642 करोड़ रुपये के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। अब इसकी निगाहें 'बाहुबली 2' के 1,810 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड पर हैं, जिससे यह फिल्म अभी लगभग 55 करोड़ रुपये पीछे है। लेकिन जिस तरह से फिल्म की कमाई की रफ़्तार धीमी हुई है, उसे देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि वह इस बड़े रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या नहीं। दूसरी तरफ, 'भूत बंगला' की तेजी से बढ़ती कमाई ने बॉक्स ऑफिस पर मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है





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