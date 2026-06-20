Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

बॉबी देओल ने सनी देओल की पैपराजी पर गुस्से की घटना को समझाते हुए बड़े भाई का साथ दिया और परिवार के दर्द पर प्रकाश डाला

मनोरंजन News

बॉबी देओल ने सनी देओल की पैपराजी पर गुस्से की घटना को समझाते हुए बड़े भाई का साथ दिया और परिवार के दर्द पर प्रकाश डाला
बॉबी देओलसनी देओलधर्मेंद्र
📆20-06-2026 12:25:00
📰Dainik Jagran
52 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 52% · Publisher: 53%

बॉबी देओल ने धर्मेंद्र के निधन के समय सनी देओल के पैपराजी पर गुस्से की घटना के बारे में बात करते हुए उन्हें बड़े भाई के रूप में सहारा दिया। उन्होंने इस मामले को केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं, बल्कि एक प्रसिद्ध परिवार के रूप में समाज में घटित होने वाली समस्याओं के रूप में देखा। बॉबी ने लोगों को दूसरों के दर्द को समझने और उनकी भावनाओं पर संवेदनशील रहने का आह्वान किया। वे यह भी बताते हैं कि माता-पिता के निधन का दर्द किसी के लिए भी सहन करना मुश्किल होता है।

बॉबी देओल ने अपने बड़े भाई सनी देओल के बारे में एक महत्वपूर्ण बात खोजी है। सनी देओल धर्मेंद्र के निधन के समय पैपराजी के प्रति गुस्से के कारण प्रसिद्ध हुए थे, और बॉबी ने उन्हें इस मामले में बrazierभाई के रूप में डिफेंड किया। धर्मेंद्र के निधन के बाद, सनी देओल ने पिता के रूप में अपने छोटे भाई और परिवार के सभी सदस्यों का संभाला, लेकिन कुछ समय बाद जब वे बाहर खड़े पैपराजी को देखे तो उनकी क्लास लग गई। हालाँकि, बॉबी देओल ने इसे केवल अपने परिवार की बात नहीं, बल्कि एक फ़ेमस परिवार के रूप में ज होता है, उस समय की समस्या के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि लोग छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देते हैं और ऐसे मौके पर रील्स बनाते हैं, जबकि वे दूसरे के दर्द को देखते ही नहीं। इसके अलावा, बॉबी ने बताया कि एक बच्चा अपने माता-पिता को खोने का दुःख सहन के लिए कभी तैयार नहीं होता। वे जिंदगी में घटनाओं के कारण होने वाले दर्द का उल्लेख करते हुए अपने पिता धर्मेंद्र के निधन के बारे में कहते हैं। धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर 2025 को हुआ था, जो बॉबी के 90वें जन्मदिन से कुछ हफ्ते पहले ही था। यह घटना बॉबी और सनी के जीवन में गहरा निशान छोड गई.

बॉबी देओल ने अपने बड़े भाई सनी देओल के बारे में एक महत्वपूर्ण बात खोजी है। सनी देओल धर्मेंद्र के निधन के समय पैपराजी के प्रति गुस्से के कारण प्रसिद्ध हुए थे, और बॉबी ने उन्हें इस मामले में बrazierभाई के रूप में डिफेंड किया। धर्मेंद्र के निधन के बाद, सनी देओल ने पिता के रूप में अपने छोटे भाई और परिवार के सभी सदस्यों का संभाला, लेकिन कुछ समय बाद जब वे बाहर खड़े पैपराजी को देखे तो उनकी क्लास लग गई। हालाँकि, बॉबी देओल ने इसे केवल अपने परिवार की बात नहीं, बल्कि एक फ़ेमस परिवार के रूप में ज होता है, उस समय की समस्या के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि लोग छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देते हैं और ऐसे मौके पर रील्स बनाते हैं, जबकि वे दूसरे के दर्द को देखते ही नहीं। इसके अलावा, बॉबी ने बताया कि एक बच्चा अपने माता-पिता को खोने का दुःख सहन के लिए कभी तैयार नहीं होता। वे जिंदगी में घटनाओं के कारण होने वाले दर्द का उल्लेख करते हुए अपने पिता धर्मेंद्र के निधन के बारे में कहते हैं। धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर 2025 को हुआ था, जो बॉबी के 90वें जन्मदिन से कुछ हफ्ते पहले ही था। यह घटना बॉबी और सनी के जीवन में गहरा निशान छोड गई

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

बॉबी देओल सनी देओल धर्मेंद्र पैपराजी गुस्सा परिवार दर्द मनोरंजन

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-20 15:25:00