बॉम्बे हाईकोर्ट का महाराष्ट्र सरकार पर पेंशन भुगतान में देरी को लेकर कड़ा रुख, 'लाड़की बहिन योजना' पर सवाल

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान न करने पर फटकार लगाई है। अदालत ने सरकार से 'लाड़की बहिन योजना' पर खर्च को रोकने और पेंशन देने पर ध्यान देने का आग्रह किया है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान न करने पर महाराष्ट्र सरकार की तीखी आलोचना की है। अदालत ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आर्थिक तंगी है तो उसे ' लाड़की बहिन योजना ' बंद करके पेंशन देने पर ध्यान देना चाहिए। जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस अभय मंत्री की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि यदि सरकार के पास पैसे की कमी है, तो उसे पेंशन और कर्मचारियों के अन्य बकाये का भुगतान करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। दरअसल, यह

मामला बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के शिक्षा विभाग की एक कर्मचारी की याचिका के माध्यम से सामने आया, जिसने सातवें वेतन आयोग के अनुसार अपने प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) और पेंशन के भुगतान की मांग की थी। बीएमसी ने धन की कमी का हवाला देते हुए कहा कि देरी राज्य सरकार से पर्याप्त फंड न मिलने के कारण हुई है। अदालत ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई कि उसने निगम को समय पर धन जारी नहीं किया, जिससे कर्मचारियों पर असर पड़ा। अदालत ने जोर दिया कि सरकार को पेंशन, ग्रेच्युटी और भविष्य निधि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि जब सरकार वित्तीय संकट का सामना कर रही है, तो वह ‘लाड़की बहिन योजना’ पर भारी खर्च क्यों जारी रखे हुए है। इस योजना को पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले शुरू किया था, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार इस योजना पर हर साल लगभग 40,000 करोड़ रुपये खर्च करती है। अदालत ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आर्थिक तंगी है, तो उसे पेंशन के भुगतान के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, भले ही इसके लिए सरकारी कार्यालयों की संपत्तियों को बेचना पड़े। पीठ ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता के बकाया भुगतान के लिए कार्यालय की संपत्तियां जैसे टेबल, एयर कंडीशनर, कुर्सियां और फर्नीचर बेचे जा सकते हैं। यहां तक कि अदालत ने बीएमसी आयुक्त की आधिकारिक गाड़ी बेचने का भी सुझाव दिया, ताकि महिला को उसका हक मिल सके। अदालत ने अधिकारियों को अगली सुनवाई तक एक हलफ़नामा दायर करने का भी निर्देश दिया, जिसमें वे बकाया भुगतान करने का वादा करें। इस बीच, खबर है कि राज्य सरकार ने 'लाड़की बहिन योजना' के तहत पात्रता मानदंड सख्त करने शुरू कर दिए हैं, जिससे लाभार्थियों की संख्या कम हो गई है। 2023 में योजना शुरू होने पर 2.43 लाख लाभार्थी थे, जो अब घटकर 1.72 लाख रह गए हैं, जिससे कई लोग योजना के लाभ से वंचित हो गए हैं। इस कदम को सरकार द्वारा वित्तीय बोझ को कम करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के भी मामले सामने आए हैं, जिसमें अपात्र लाभार्थियों का शामिल होना भी शामिल है। अदालत का यह रुख सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने और सरकार को अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है।





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