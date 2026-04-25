बॉलीवुड के तीन खान एक साथ: आमिर खान ने शाहरुख और सलमान के साथ फिल्म करने की योजना की पुष्टि की

बॉलीवुड के तीन सबसे बड़े सुपरस्टार—शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान—एक ही फिल्म में एक साथ नजर आने की खबरें चर्चा में हैं. आमिर खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में शाहरुख खान की तारीफ की और स्वीकार किया कि वह तीनों को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. इस फिल्म की शूटिंग और रिलीज का इंतजार जारी है.

बॉलीवुड के तीन सबसे बड़े सुपरस्टार— शाहरुख खान , सलमान खान और आमिर खान —एक ही फिल्म में एक साथ नजर आने की खबरें पिछले कुछ समय से चर्चा में हैं.

दर्शकों के लिए यह एक स्वप्नसदृश अवसर है, और अब आमिर खान ने इस विषय पर अपनी चुप्पी तोड़कर अटकलों को और तेज कर दिया है. आमिर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में शाहरुख खान की जमकर तारीफ की और स्वीकार किया कि वह तीनों को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. उन्होंने कहा कि शाहरुख एक ऐसे कलाकार हैं जिनके पास जबरदस्त चार्म है और वे दर्शकों की नब्ज पहचानते हैं.

आमिर ने खुलासा किया कि दोनों के बीच फिल्म को लेकर कई बार चर्चा भी हुई है, लेकिन अब तक कोई ऐसी कहानी नहीं मिली जो दोनों के कद के साथ न्याय कर सके. एक दिलचस्प बात यह है कि आमिर और सलमान 'अंदाज अपना अपना' में साथ काम कर चुके हैं, वहीं शाहरुख और सलमान की जोड़ी को भी दर्शकों ने कई बार पर्दे पर देखा है.

लेकिन शाहरुख और आमिर ने आज तक किसी भी फिल्म में साथ काम नहीं किया है. इस बात का जिक्र खुद आमिर ने भी किया. उन्होंने कहा, 'शाहरुख और सलमान साथ काम कर चुके हैं, मैंने भी सलमान के साथ फिल्म की है, लेकिन मैं और शाहरुख कभी भी किसी फिल्म में साथ नजर नहीं आए हैं. यह अधूरापन हमें भी खलता है.

' आमिर खान ने उस बातचीत को भी याद किया जो उन्होंने करीब एक साल पहले शाहरुख और सलमान के साथ की थी. आमिर ने बताया, 'मैंने उनसे कहा था कि हम तीनों को एक साथ फिल्म करनी चाहिए. अगर हम तीनों साथ आते हैं, तो वह कॉम्बिनेशन ही अपने आप में बहुत बड़ा होगा. यह हमारे लिए मजेदार तो होगा ही, साथ ही दर्शकों के लिए भी किसी तोहफे से कम नहीं होगा.

बस हमें अच्छी सी स्क्रिप्ट का इंतजार हैं. देखते है कब ये पूरा होगा.

' भले ही इन तीनों ने किसी पूरी फिल्म में साथ काम न किया हो, लेकिन साल 2025 में आई आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में इन तीनों की झलक जरूर देखने को मिली थी. हालांकि, उस सीरीज में तीनों ने अलग-अलग कैमियो किए थे और एक साथ स्क्रीन शेयर नहीं की थी. इस खबर ने फैंस को और भी उत्साहित कर दिया है, और अब सभी इस फिल्म के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं.

यह फिल्म बॉलीवुड के इतिहास में एक नया मीलस्टोन सेट करने वाली है, और दर्शकों के लिए यह एक अनूठा अनुभव होगा. फैंस सोशल मीडिया पर इस फिल्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं और अपनी उत्साहितता व्यक्त कर रहे हैं. इस फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी और कब रिलीज होगी, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फैंस का इंतजार जारी है





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