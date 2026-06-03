बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा की 'सौतेली मां' वीडियो सनसनी मचाती, कौए की फैमिली के बारे में बताया अनोखा स्तर

बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने खुद को कौए की फैमिली के लिए 'सौतेली मां' बताया. वीडियो में उन्होंने रसेल और गोदावरी कुलकर्णी नामक कौए के जोड़े और उनके बच्चे के बारे में बताया.

द केरल स्टोरी फेम बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया. जिसमें उन्होंने कहा- मैं मां बनने वाली हूं.

बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए? फिल्म 'द केरल स्टोरी' से अपनी दमदार पहचान बनाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी सादगी और अनोखे अंदाज के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसके कैप्शन ने सनसनी मचा दी. दरअसल अदा ने वीडियो शेयर कर लिखा, 'मैं मां बनने वाली हूं!

हमें बच्चे का क्या नाम रखना चाहिए?

' इस पोस्ट को देखकर फैंस हैरान हो गए लेकिन जब लोगों ने पूरा वीडियो देखा तो मामला कुछ और ही निकला. वीडियो की शुरुआत में अदा शर्मा कैमरे के सामने आकर कहती हैं, 'मैं मां बनने वाली हूं.

' इसके ठीक बाद वो मजाकिया अंदाज में अपनी बड़ी-बड़ी आंखें खोलकर कहती हैं, 'सौतेली मां! '. दरअसल, अदा शर्मा असल जिंदगी में नहीं, बल्कि अपने घर के पास रहने वाले कौओं के लिए इस अनोखे रिश्ते की बात कर रही थीं. उन्होंने अपने इस वीडियो के जरिए फैंस को एक बेहद दिलचस्प फैमिली से मिलवाया.

वीडियो में आगे बढ़ते हुए अदा शर्मा अपनी छत से फैंस को अपने घर के पास रहने वाले एक कौए के जोड़े को दिखाती हैं. उन्होंने इन पक्षियों का बाकायदा नाम भी किया हुआ है. अदा बताती हैं कि पाइप पर बैठे कौए का नाम 'रसेल' है, जबकि बिजली के तारों पर बैठी उसकी साथी का नाम उन्होंने 'गोदावरी कुलकर्णी' रखा है.

मराठी लहजे में बात करते हुए अदा कहती हैं कि गोदावरी की आंखें बेहद खूबसूरत हैं और वह अपने घोंसले में बैठी नजर आ रही है. अदा शर्मा ने वीडियो में दिखाया कि रसेल और गोदावरी कुलकर्णी के घोंसले में एक छोटा सा बच्चा भी आया है, जो बेहद प्यारा लग रहा है. इसी नन्हे मेहमान की वजह से अदा खुद को उनकी 'सौतेली मां' कह रही थीं.

वीडियो के अंत में अदा शर्मा ने 'जुगलबंदी: कोयल x कौआ x अदा' नाम से एक मजेदार सेगमेंट भी जोड़ा, जिसमें वो कौए और कोयल की आवाजों के साथ सुर मिलाती हैं. एक्ट्रेस ने बताया कि वो एक हफ्ते के लिए बाहर जा रही हैं, इसलिए इस नन्हे बच्चे के आगे के अपडेट्स वो अगले हफ्ते शेयर करेंगी





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