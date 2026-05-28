बॉलीवुड, शेयर बाजार और क्रिकेट की बड़ी खबरें

पूजा भट्ट ने आलिया भट्ट की क्षमताओं की तारीफ की, विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से भाग रहे हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को राहुल गांधी ने सवाल पूछे हैं, Delhi Capitals को Vaibhav Sooryavanshi को नहीं लेकर पछता रही है, Twisha Sharma Death Case में बड़ा एक्शन आया है, Director की फर्जी DP लगाकर ठगों ने 20 लाख उड़ाए हैं, ईद की नमाज के दौरान पुलिस और नमाजियों के बीच विवाद हुआ है, सिद्धारमैया ने CM पद के इस्तीफे से पहले कैबिनेट बैठक में भावुक हुए हैं, Vaibhav Sooryavanshi की बैटिंग पर Chris Gayle खुश हैं, श्रद्धा कपूर ने माइकल जैक्सन के गाने पर झूमकर डांस किया है, बॉयफ्रेंड राहुल मोदी ने रिकॉर्ड किया वीडियो, सचिन की तारीफ पर वैभव सूर्यवंशी गदगद हैं, फैमिली ने बहू से परेशान होकर गुहार लगाई है, 8वें वेतन आयोग से पहले पेंशन पर बड़ा अपडेट आया है, कर्मचारियों को नया विकल्प मिल सकता है, Kedar Nath Yatra 2026 ने नया रिकॉर्ड बनाया है, अब तक 9 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं, कोलकाता में ईद नमाज की जगह बदली गई है, अब आयोजन ब्रिगेड ग्राउंड में होगा।

पूजा भट्ट ने बॉलीवुड में आलिया भट्ट की क्षमताओं की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि आलिया को बॉलीवुड में गेम खेलना अच्छे से आता है। इसके अलावा, विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से भाग रहे हैं। जानें क्यों और किन 3 बड़े कारणों की वजह से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को राहुल गांधी ने कुछ सवाल पूछे हैं। वे सवाल सामने लाने वाले हैं। Delhi Capitals को Vaibhav Sooryavanshi को नहीं लेकर अब पछता रही है। नीलामी के दौरान हुई थी बड़ी चूक। Twisha Sharma Death Case में बड़ा एक्शन आया है। गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया गया है। Director की फर्जी DP लगाकर ठगों ने कंपनी से 20 लाख उड़ाए हैं। ईद की नमाज के दौरान पुलिस और नमाजियों के बीच विवाद हुआ है। सिद्धारमैया ने CM पद के इस्तीफे से पहले कैबिनेट बैठक में भावुक हुए हैं। Vaibhav Sooryavanshi की बैटिंग पर Chris Gayle खुश हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हो रहा है। श्रद्धा कपूर ने माइकल जैक्सन के गाने पर झूमकर डांस किया है। बॉयफ्रेंड राहुल मोदी ने रिकॉर्ड किया वीडियो । सचिन की तारीफ पर वैभव सूर्यवंशी गदगद हैं। उन्होंने कहा है कि सचिन क्रिकेट के भगवान हैं। फैमिली ने बहू से परेशान होकर गुहार लगाई है। 8वें वेतन आयोग से पहले पेंशन पर बड़ा अपडेट आया है। कर्मचारियों को नया विकल्प मिल सकता है। Kedar Nath Yatra 2026 ने नया रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 9 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। कोलकाता में ईद नमाज की जगह बदली गई है। अब आयोजन ब्रिगेड ग्राउंड में होगा.

पूजा भट्ट ने बॉलीवुड में आलिया भट्ट की क्षमताओं की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि आलिया को बॉलीवुड में गेम खेलना अच्छे से आता है। इसके अलावा, विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से भाग रहे हैं। जानें क्यों और किन 3 बड़े कारणों की वजह से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को राहुल गांधी ने कुछ सवाल पूछे हैं। वे सवाल सामने लाने वाले हैं। Delhi Capitals को Vaibhav Sooryavanshi को नहीं लेकर अब पछता रही है। नीलामी के दौरान हुई थी बड़ी चूक। Twisha Sharma Death Case में बड़ा एक्शन आया है। गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया गया है। Director की फर्जी DP लगाकर ठगों ने कंपनी से 20 लाख उड़ाए हैं। ईद की नमाज के दौरान पुलिस और नमाजियों के बीच विवाद हुआ है। सिद्धारमैया ने CM पद के इस्तीफे से पहले कैबिनेट बैठक में भावुक हुए हैं। Vaibhav Sooryavanshi की बैटिंग पर Chris Gayle खुश हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हो रहा है। श्रद्धा कपूर ने माइकल जैक्सन के गाने पर झूमकर डांस किया है। बॉयफ्रेंड राहुल मोदी ने रिकॉर्ड किया वीडियो। सचिन की तारीफ पर वैभव सूर्यवंशी गदगद हैं। उन्होंने कहा है कि सचिन क्रिकेट के भगवान हैं। फैमिली ने बहू से परेशान होकर गुहार लगाई है। 8वें वेतन आयोग से पहले पेंशन पर बड़ा अपडेट आया है। कर्मचारियों को नया विकल्प मिल सकता है। Kedar Nath Yatra 2026 ने नया रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 9 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। कोलकाता में ईद नमाज की जगह बदली गई है। अब आयोजन ब्रिगेड ग्राउंड में होगा





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