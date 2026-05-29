बोट ने लॉन्च की USB टाइप-C चार्जिंग वाली दो स्मार्टवॉच, कीमत 1599 रुपये से शुरू

बोट इंडिया ने स्टॉर्म कॉल 4 और अल्टीमा वोग 2 स्मार्टवॉच लॉन्च की हैं, जो डायरेक्ट USB टाइप-C चार्जिंग, 1.96-इंच डिस्प्ले, Bluetooth कॉलिंग और 100+ स्पोर्ट्स मोड के साथ आती हैं। कीमत 1,599 रुपये से शुरू।

बोट कंपनी ने भारत में दो नई स्मार्टवॉच लॉन्च की हैं - बोट स्टॉर्म कॉल 4 और बोट अल्टीमा वोग 2 । इन दोनों वियरेबल्स की सबसे खास बात यह है कि ये डायरेक्ट USB टाइप-C चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं, जिससे यूजर्स को अपने स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए इस्तेमाल होने वाले उसी केबल से इन घड़ियों को चार्ज करने की सुविधा मिलती है। बोट का दावा है कि ये भारत में टाइप-C चार्जिंग वाले पहले स्मार्टवॉच मॉडल हैं। इस फीचर के कारण यूजर्स को अलग से चार्जिंग केबल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों स्मार्टवॉच में 1.

96 इंच की टचस्क्रीन डिस्प्ले दी गई है। स्टॉर्म कॉल 4 में 240x282 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ HD डिस्प्ले है जिसकी ब्राइटनेस 500 निट्स तक है, जबकि अल्टीमा वोग 2 में AMOLED डिस्प्ले है जो 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है। अल्टीमा वोग 2 का डिजाइन मैटेलिक फ्रेम के साथ है जो इसे प्रीमियम लुक देता है। स्टॉर्म कॉल 4 में UI नेविगेशन के लिए एक फंक्शनल क्राउन भी शामिल है। दोनों स्मार्टवॉच ब्लूटूथ कॉलिंग की सुविधा देती हैं, जिससे यूजर्स सीधे अपनी कलाई से कॉल कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। इनमें ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन (SpO2) सेंसर, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप एनालिसिस और स्ट्रेस मॉनिटरिंग जैसे हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मौजूद हैं। ये स्मार्टवॉच 100 से अधिक स्पोर्ट्स मोड्स को सपोर्ट करती हैं, जिनमें वॉकिंग, रनिंग, साइक्लिंग और योगा जैसे विकल्प शामिल हैं। डस्ट और वाटर रजिस्टेंस के लिए इन्हें IP68 रेटिंग मिली है, जिससे ये पानी और धूल से सुरक्षित रहती हैं। बैटरी लाइफ की बात करें तो स्टॉर्म कॉल 4 में 300mAh की बैटरी है जो एक बार चार्ज करने पर 12 दिनों तक चलने का दावा करती है, जबकि अल्टीमा वोग 2 की बैटरी 10 दिनों की बैटरी लाइफ ऑफर करती है। अन्य फीचर्स में इमरजेंसी SOS सपोर्ट, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग, 100 से अधिक वॉच फेसेस, फाइंड माय फोन, क्विक रिप्लाई और रिमाइंडर्स शामिल हैं। यूजर्स इन स्मार्टवॉच के जरिए पेयर्ड स्मार्टफोन के म्यूजिक और कैमरे को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कीमत की बात करें तो बोट स्टॉर्म कॉल 4 की कीमत 1,599 रुपये है और यह एक्टिव ब्लैक, नेवी ब्लू और स्टील ब्लैक कलर में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। इसकी सेल 12 जून से शुरू होगी। वहीं बोट अल्टीमा वोग 2 की कीमत 2,799 रुपये है। दोनों मॉडल डायरेक्ट USB टाइप-C चार्जिंग के साथ आते हैं, जो उन्हें बाजार में मौजूद अन्य स्मार्टवॉच से अलग बनाता है। ये स्मार्टवॉच उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हैं जो स्टाइलिश डिजाइन और आधुनिक फीचर्स के साथ एक सस्ती स्मार्टवॉच चाहते हैं





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

बोट स्मार्टवॉच USB टाइप-C चार्जिंग बोट स्टॉर्म कॉल 4 बोट अल्टीमा वोग 2 स्मार्टवॉच लॉन्च

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

boAt New Watch: भारत की पहली Type-C चार्जिंग स्मार्टवॉच लॉन्च, फोन के चार्जर से होगी चार्ज, शुरुआती कीमत 1599 रुपयेboAt New Smartwatch: boAt ने देश की पहली USB Type-C चार्जिंग सपोर्ट करने वाली स्मार्टवॉच सीरीज लॉन्च की है। सीरीज के तहत दो स्मार्टवॉच आई हैं। एक बार फुल चार्ज होने पर ये वॉच 12 दिनों तक चल सकती हैं।

Read more »

Hero Super Splendor XTEC 2.0 लॉन्च: कम कीमत में मिलेंगे कई नए फीचर्स, माइलेज 72 kmplHero MotoCorp ने Super Splendor XTEC 2.0 लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 86,500 रुपये है। इसमें डिजिटल क्लस्टर, ब्लूटूथ, USB चार्जिंग और हैजार्ड लाइट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। माइलेज 72 kmpl का दावा किया गया है।

Read more »