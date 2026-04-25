बोल्ड एक्ट्रेस से इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर बनी नेहल वडोलिया ने खोले पर्दे के राज

अभिनेत्री नेहल वडोलिया ने इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर के रूप में अपने अनुभव साझा किए, इंटीमेट सीन्स की शूटिंग के दौरान आने वाली चुनौतियों और अभिनेताओं को सहज बनाने के तरीकों पर प्रकाश डाला। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर की भूमिका और महत्व पर भी बात की।

अभिनेत्री नेहल वडोलिया , जिन्होंने कई बोल्ड शोज में काम किया है, अब एक इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी नई भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने इंटीमेट सीन्स की शूटिंग के पीछे की कहानियों को उजागर किया है और बताया है कि एक इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर कैसे काम करता है, उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, और वे अभिनेता ओं को कैसे सहज महसूस कराते हैं। नेहल ने बताया कि एक इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक की कमाई कर सकता है। हिंदी रश के साथ एक बातचीत में, उन्होंने कई महत्वपूर्ण खुलासे किए। उनका कहना है कि डायरेक्टर को भी इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे दृश्यों को उनसे बेहतर ढंग से नहीं समझ पाते हैं। इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर की मदद से, एक दृश्य को अधिक वास्तविक और भावनात्मक रूप से महसूस किया जा सकता है। अक्सर, अभिनेता निर्देशक ों के साथ अपने कम्फर्ट जोन में खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। अंडरगारमेंट्स का रंग क्या पहनना है, या कितना एक्सपोज करना है, ये बातें निर्देशक नहीं बता सकते। ऐसे में, एक इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर की आवश्यकता होती है। महिला अभिनेत्रियां उनसे खुलकर अपनी बात कह सकती हैं। नेहल ने बताया कि निर्देशक उन्हें इंटीमेट सीन की स्क्रिप्ट भेजते हैं, और फिर इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर निर्देशक को आश्वासन देता है कि वे अभिनेता ओं से वह सीन करवा लेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि सभी चैनलों के अपने नियम होते हैं, जैसे कि कितना एक्सपोज करना है और कितनी इंटीमेसी दिखानी है। एक अभिनेता अपनी मर्जी से इंटीमेट सीन नहीं कर सकता; उसे क्लॉज में लिखी बातों का पालन करना होगा। इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर को फ्लोर पर जाने से पहले, पुरुष और महिला अभिनेता ओं को सीन करके दिखाना होता है। वे सेट पर अभिनेता ओं से उनके कम्फर्ट लेवल के बारे में बात करते हैं और उन्हें सहज महसूस कराने की कोशिश करते हैं। नेहल ने बताया कि उनका काम लगभग 4 घंटे का होता है। यदि इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर सेट पर मौजूद नहीं होता है, तो शूटिंग में एक दिन और लग सकता है, जिससे निर्माताओं की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। नेहल के अनुसार, निर्देशक काम सिखाते हैं, लेकिन उनके कुछ व्यक्तिगत लालच भी हो सकते हैं। जब वह एक अभिनेत्री थीं, तो किसी ने उनसे कोई अनुचित मांग नहीं की थी, लेकिन इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर बनने के बाद उन्हें ऐसी मांगें आईं। उन्होंने एक घटना का खुलासा किया जिसमें एक निर्देशक ने उन्हें काम सिखाया और फिर यूनिट के जाने के बाद उनसे कहा कि चूंकि वह एक इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर हैं, इसलिए उन्हें सारे सीन अच्छे से आते होंगे और वह व्यक्तिगत रूप से भी अच्छा प्रदर्शन करते होंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि वह होटल जाते होंगे। एक अन्य निर्देशक ने काम पूरा होने के बाद उन्हें अकेले में कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और वह उन्हें अगली बार भी बुलाएंगे। उन्होंने उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखकर पूछा कि क्या उनका कोई बॉयफ्रेंड है, और जब उसने मना किया तो उन्होंने कहा कि वे कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उसकी बॉडी पसंद है। फिर उन्होंने उसे साइड हग किया और कहा कि वह उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं बन सकते, लेकिन उसे साइड हग करके अच्छा महसूस कर रहे हैं। नेहल ने उस निर्देशक की प्रोडक्शन कंपनी में शिकायत दर्ज कराई थी। नेहल ने बताया कि इंटीमेट सीन्स की शूटिंग से पहले, अभिनेता ओं का एक वीडियो शूट किया जाता है जिसमें वे सीन करने की अपनी सहमति देते हैं। सीन शूट होने के बाद, इंटीमेट सीन्स को हटाया नहीं जाता है जब तक कि कोई बड़ा अभिनेता सीन हटाने के लिए न कहे। इंटीमेट सीन्स शूट करने से पहले कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि अभिनेता ओं को मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए, नहाकर और परफ्यूम लगाकर आना चाहिए, और माउथ फ्रेशनर का उपयोग करना चाहिए। किसिंग सीन्स के नियमों के बारे में बताते हुए, नेहल ने कहा कि किसिंग के दौरान जीभ को स्पर्श नहीं करना चाहिए, केवल होंठों के आसपास किस करना चाहिए, गहराई में नहीं जाना चाहिए, और काट नहीं सकते। कैमरा एंगल की मदद से 'चीट किस' की जाती है, और वास्तविकता में अभिनेता किस नहीं करते हैं। यह सब अभिनेता ओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है.

अभिनेत्री नेहल वडोलिया, जिन्होंने कई बोल्ड शोज में काम किया है, अब एक इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी नई भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने इंटीमेट सीन्स की शूटिंग के पीछे की कहानियों को उजागर किया है और बताया है कि एक इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर कैसे काम करता है, उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, और वे अभिनेताओं को कैसे सहज महसूस कराते हैं। नेहल ने बताया कि एक इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक की कमाई कर सकता है। हिंदी रश के साथ एक बातचीत में, उन्होंने कई महत्वपूर्ण खुलासे किए। उनका कहना है कि डायरेक्टर को भी इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे दृश्यों को उनसे बेहतर ढंग से नहीं समझ पाते हैं। इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर की मदद से, एक दृश्य को अधिक वास्तविक और भावनात्मक रूप से महसूस किया जा सकता है। अक्सर, अभिनेता निर्देशकों के साथ अपने कम्फर्ट जोन में खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। अंडरगारमेंट्स का रंग क्या पहनना है, या कितना एक्सपोज करना है, ये बातें निर्देशक नहीं बता सकते। ऐसे में, एक इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर की आवश्यकता होती है। महिला अभिनेत्रियां उनसे खुलकर अपनी बात कह सकती हैं। नेहल ने बताया कि निर्देशक उन्हें इंटीमेट सीन की स्क्रिप्ट भेजते हैं, और फिर इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर निर्देशक को आश्वासन देता है कि वे अभिनेताओं से वह सीन करवा लेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि सभी चैनलों के अपने नियम होते हैं, जैसे कि कितना एक्सपोज करना है और कितनी इंटीमेसी दिखानी है। एक अभिनेता अपनी मर्जी से इंटीमेट सीन नहीं कर सकता; उसे क्लॉज में लिखी बातों का पालन करना होगा। इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर को फ्लोर पर जाने से पहले, पुरुष और महिला अभिनेताओं को सीन करके दिखाना होता है। वे सेट पर अभिनेताओं से उनके कम्फर्ट लेवल के बारे में बात करते हैं और उन्हें सहज महसूस कराने की कोशिश करते हैं। नेहल ने बताया कि उनका काम लगभग 4 घंटे का होता है। यदि इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर सेट पर मौजूद नहीं होता है, तो शूटिंग में एक दिन और लग सकता है, जिससे निर्माताओं की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। नेहल के अनुसार, निर्देशक काम सिखाते हैं, लेकिन उनके कुछ व्यक्तिगत लालच भी हो सकते हैं। जब वह एक अभिनेत्री थीं, तो किसी ने उनसे कोई अनुचित मांग नहीं की थी, लेकिन इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर बनने के बाद उन्हें ऐसी मांगें आईं। उन्होंने एक घटना का खुलासा किया जिसमें एक निर्देशक ने उन्हें काम सिखाया और फिर यूनिट के जाने के बाद उनसे कहा कि चूंकि वह एक इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर हैं, इसलिए उन्हें सारे सीन अच्छे से आते होंगे और वह व्यक्तिगत रूप से भी अच्छा प्रदर्शन करते होंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि वह होटल जाते होंगे। एक अन्य निर्देशक ने काम पूरा होने के बाद उन्हें अकेले में कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और वह उन्हें अगली बार भी बुलाएंगे। उन्होंने उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखकर पूछा कि क्या उनका कोई बॉयफ्रेंड है, और जब उसने मना किया तो उन्होंने कहा कि वे कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उसकी बॉडी पसंद है। फिर उन्होंने उसे साइड हग किया और कहा कि वह उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं बन सकते, लेकिन उसे साइड हग करके अच्छा महसूस कर रहे हैं। नेहल ने उस निर्देशक की प्रोडक्शन कंपनी में शिकायत दर्ज कराई थी। नेहल ने बताया कि इंटीमेट सीन्स की शूटिंग से पहले, अभिनेताओं का एक वीडियो शूट किया जाता है जिसमें वे सीन करने की अपनी सहमति देते हैं। सीन शूट होने के बाद, इंटीमेट सीन्स को हटाया नहीं जाता है जब तक कि कोई बड़ा अभिनेता सीन हटाने के लिए न कहे। इंटीमेट सीन्स शूट करने से पहले कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि अभिनेताओं को मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए, नहाकर और परफ्यूम लगाकर आना चाहिए, और माउथ फ्रेशनर का उपयोग करना चाहिए। किसिंग सीन्स के नियमों के बारे में बताते हुए, नेहल ने कहा कि किसिंग के दौरान जीभ को स्पर्श नहीं करना चाहिए, केवल होंठों के आसपास किस करना चाहिए, गहराई में नहीं जाना चाहिए, और काट नहीं सकते। कैमरा एंगल की मदद से 'चीट किस' की जाती है, और वास्तविकता में अभिनेता किस नहीं करते हैं। यह सब अभिनेताओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है





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