ब्यावरा में सरकारी गेहूं का बड़ा ठिकाना: एफसीआई रिपोर्ट में 35 गोदामों में घुन लगने का खुलासा, 1354 करोड़ की हानि का झटका

ब्यावरा जिले में एफसीआई की निरीक्षण रिपोर्ट में सनकद ument खुलासा हुआ है। 35 निजी गोदामों में रखे 51602 मीट्रिक टन सरकारी गेहूं, जिनकी सीमा 1354.55 करोड़ रुपए की है, में घुन लगने की पुष्टि हुई। तीन गोदामों में गेहूं पूरी तरह बुरादा बनकर रिजेक्ट हो गया। रिपोर्ट में कीटनाशक छिड़काव और रखरखाव न होने को लापरवाही का मुख्य कारण बताया गया है, जिससे गरीबों के निवाले के गेहूं की बर्बादी हुई। वेयरहाउस मालिकों और अधिकारियों की कार्रवाई से बचने की शक्ल में सवाल उठे हैं।

ब्यावरा जिले में सरकारी गेहूं के भंडारण की गंभीर लापरवाही का पर्दा फाटा। एफसीआई की निरीक्षण रिपोर्ट में 35 गोदाम ों में रखे 1354.55 करोड़ रुपए के 51602 मीट्रिक टन गेहूं में घुन लगने की पुष्टि हुई। इनमें से तीन गोदाम ों का गेहूं पूरी तरह बुरादा बनकर रिजेक्ट हो गया। यह चौंकाने वाला खुलासा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) द्वारा की गई निरीक्षण से सामने आया। दरअसल, FCI हर गोदाम में रखे अनाज का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करता है। इस बार 35 गोदाम ों की रिपोर्ट में बड़ी मात्रा में घुन लगने और बुरादा बनने की बात सामने आई। रिपोर्ट के बाद वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के क्षेत्रीय कार्यालयों में हड़ताल मची। गरीबों के निवाले के गेहूं को कीड़ों ने चटकारा दिया है। इसका मुख्य कारण यह साफ़ है कि विभाग ने नियमानुसार हर 15 दिन में कीटनाशक छिड़काव और हर तीन महीने में कीटनाशक की गोलियाँ रखवानी हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं हुआ। शocking पहलू यह है कि जिन गोदाम ों में सरकारी अनाज खराब हुआ है, उनमें से अधिकांश नेताओं और बड़े रसूखदारों के गोदाम शामिल हैं। इसलिए विभागीय अधिकारी कार्रवाई करने से बच रहे हैं। रिपोर्ट में खराब गेहूं को तुरंत कीटमुक्त कराकर FCI को सूचित करने की सलाह दी गई है। यह गेहूं 2025-26 की खरीदी में किसान ों से खरीदकर भंडारित किया गया था। मध्य प्रradesh वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन ( MPWHLC ) निजी गोदाम ों पर भाड़े पर अनाज रखवाती है और उन्हें 81 रुपए प्रति मीट्रिक टन का भुगतान करती है। गोदाम मालिक किराया वसूलते हैं, फिर भी रखरखाव और कीटनाशक छिड़काव करने के बजाय अनाज की सुरक्षा की जरूरतों की अनदेखी की गई। वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के ब्रांच मैनेजर अपेक्षा के अनुसार गोदाम का निरीक्षण करते हैं, फिर भी किसी ने गोदाम मालिकों को चेताया नहीं। कई प्रश्न उठते हैं: क्या ब्रांच मैनेजर केवल कागज़ी निरीक्षण की पूर्ति कर रहे थे?

क्या रसूखदारी और पार्श्वीय संबंध इस लापरवाही का कारण हैं?

रिपोर्ट में विशिष्ट गोदामों के वर्णन हैं: प्रभुकृपा वेयरहाउस (38) में सभी स्ट्रैक्स से 2089 मीट्रिक टन बुरादा स康###मिला, पटेल वेयरहाउस (55) में एक ब्लॉक में बोरियाँ खराब हुईं, शिवाय वेयरहाउस में सभी स्ट्रैक्स में घुन लगा। अन्य गोदाम जिनमें समस्या पाई गई उनमें ममता वेयरहाउस, माही सरिता, जयश्री, विनायक, गुरुकृपा, भारत, गायत्री, मां पार्वती, प्रभु वेयरहाउस, राम लॉजिस्टिक, लक्ष्मी, योगऋषि, यादव, बालाजी और कई और शामिल हैं। संख्या और मात्रा का विस्तार दर्शाया गया है। FCI ने इन गोदामों में खराब गेहूं को अलग करने और भुगतान से इनकार करने की सलाह दी है। यह घटना कृषि भंडारण प्रणाली में दोहरी नियमों की उपेक्षा और जवाजदारी की कमी का पैटर्न दिखाती है। गरीबों के निवाले के मूल्यवान अनाज की बर्बादी का जोरदार मुकाबला अभी शुरू हुआ है। ब्यावरा में एफसीआई की रिपोर्ट ने सिविल सोसाइटी को चौंका दिया है और सरकार से पारदर्शी जांच की मांग कर रही है





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