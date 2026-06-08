ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर हमला बोला, कहा- सपा प्रमुख बाबरवादी हैं

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे पर गलत नैरेटिव फैलाने का प्रयास कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे पर गलत नैरेटिव फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दान का कोई पैसा चोरी नहीं हुआ है। अखिलेश यादव सनातन का विरोध करते हैं और बाबरवादी हैं। उन्होंने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी आपने कभी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान नहीं किया। आपकी सोच बाबरवादी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी श्री राम मंदिर निर्माण से पहले भूमि पूजन पर भी आपके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। जब अयोध्याधाम में भव्य वास्तुकला मूर्त रूप ले रही थी, तब भी आप शांत रहे। प्रभु श्रीराम का विग्रह स्थापित होने पर भी कोई स्वागत नहीं किया। अब श्री राम मंदिर को लेकर अफवाह फैला कर झूठ गढ़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं। भारत दुनिया में सनातन संस्कृति का वाहक राष्ट्र है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश माता शबरी और भगवान जटायू की चर्चा कभी नहीं करेंगे। भारत दुनिया में सनातन संस्कृति में वाहक राष्ट्र है। सपा मुखिया महर्षि वाल्मीकि के महाकाव्य को भी भूल गए हैं। सपा मुखिया अपनी सोच को सनातन संस्कृति के विरुद्ध न करें, नहीं तो आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी को पुनः मुंह की खानी पड़ेगी.
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे पर गलत नैरेटिव फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दान का कोई पैसा चोरी नहीं हुआ है। अखिलेश यादव सनातन का विरोध करते हैं और बाबरवादी हैं। उन्होंने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी आपने कभी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान नहीं किया। आपकी सोच बाबरवादी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी श्रीराम मंदिर निर्माण से पहले भूमि पूजन पर भी आपके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। जब अयोध्याधाम में भव्य वास्तुकला मूर्त रूप ले रही थी, तब भी आप शांत रहे। प्रभु श्रीराम का विग्रह स्थापित होने पर भी कोई स्वागत नहीं किया। अब श्रीराम मंदिर को लेकर अफवाह फैला कर झूठ गढ़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं। भारत दुनिया में सनातन संस्कृति का वाहक राष्ट्र है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश माता शबरी और भगवान जटायू की चर्चा कभी नहीं करेंगे। भारत दुनिया में सनातन संस्कृति में वाहक राष्ट्र है। सपा मुखिया महर्षि वाल्मीकि के महाकाव्य को भी भूल गए हैं। सपा मुखिया अपनी सोच को सनातन संस्कृति के विरुद्ध न करें, नहीं तो आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी को पुनः मुंह की खानी पड़ेगी
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