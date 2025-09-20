ब्रश के तुरंत बाद चाय पीना दांतों के लिए हानिकारक?

क्या आप भी ब्रश करने के तुरंत बाद चाय पीते हैं? जानिए यह आदत आपके दांतों को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है और इससे बचने के उपाय। विशेषज्ञों के अनुसार, ब्रश के बाद चाय पीने से दांतों का इनेमल कमजोर हो सकता है, जिससे पीलापन और दाग लगने की संभावना बढ़ जाती है।

नई दिल्ली, 20 सितंबर (आईएएनएस)। लगभग हर भारतीय की सुबह एक कप चाय के साथ शुरू होती है। ग्रीन टी हो, ब्लैक टी हो या फिर दूध वाली चाय , यह तो जैसे हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अक्सर मन में यह सवाल आता है कि बिस्तर पर चाय पीना बेहतर है या ब्रश करने के तुरंत बाद चाय पीना सही है। आमतौर पर, लोग सुबह ब्रश करने के कुछ देर बाद ही चाय पीते हैं, लेकिन क्या यह दांतों के लिए ठीक है? तो चलिए जानते हैं कि ब्रश करने के तुरंत बाद चाय पीना आपके दांतों के लिए हानिकारक हो सकता है। यह आदत धीरे-धीरे आपके

दांतों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है और शायद आपको इसका एहसास भी न हो! अब सवाल उठता है कि चाय तो सुबह हमें तरोताजा करती है, तो फिर इसका नुकसान क्यों और कैसे? बिल्कुल, चाय के अपने फायदे हैं, लेकिन अगर आप ब्रश करने के तुरंत बाद इसे पीते हैं, तो इसका असर उल्टा हो सकता है। यूएस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार, दांतों पर बार-बार एसिड का असर इनेमल को कमजोर कर सकता है। ब्रश करने के तुरंत बाद चाय पीना इस प्रक्रिया को तेज कर सकता है। एनआईएच की रिसर्च कहती है कि ब्रश के बाद दांत थोड़े संवेदनशील हो जाते हैं। ऐसे में चाय के टैनिन दांतों की सतह पर चिपक जाते हैं और दांतों के पीले पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं, टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है जो दांतों को मजबूत करता है। लेकिन अगर ब्रश करने के तुरंत बाद चाय पी ली जाए, तो फ्लोराइड की परत जल्दी हट सकती है। चाय (विशेषकर नींबू के साथ या दूध के बिना) थोड़ी-बहुत अम्लीय होती है। जब आप ब्रश करते हैं, तो टूथपेस्ट या ब्रश से दांतों की सतह थोड़ी नरम हो जाती है। अगर तुरंत बाद चाय या कोई अन्य पेय लिया जाए, तो एसिड दांतों के इनेमल को और नरम कर देता है। दांतों पर दाग लगने और इनेमल इरोजन, यानी दांतों की चमकदार परत का झड़ना बढ़ जाता है। शोध बताते हैं कि ब्रश करने के तुरंत बाद कम से कम 30-60 मिनट तक इंतजार करें। इस दौरान, कुछ हल्की चीजों का सेवन करें, जैसे पानी पीना, कुल्ला करना, या अगर संभव हो तो कैल्शियम युक्त चीजें लेना (दूध, दही आदि) जो पीएच को संतुलित करते हैं।\सुबह की शुरुआत चाय से करने की आदत तो हम सभी में होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रश करने के तुरंत बाद चाय पीना आपके दांतों के लिए कितना हानिकारक हो सकता है? यह एक ऐसी आदत है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन इसके परिणाम लंबे समय में दांतों की सेहत को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ब्रश करने के बाद, दांतों की ऊपरी परत, जिसे इनेमल कहा जाता है, थोड़ी नाजुक हो जाती है। इस स्थिति में, चाय में मौजूद टैनिन और एसिड दांतों पर चिपक जाते हैं और इनेमल को कमजोर करने लगते हैं, जिससे दांतों में पीलापन और दाग लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त, टूथपेस्ट में मौजूद फ्लोराइड दांतों को मजबूत करने में मदद करता है। लेकिन अगर आप तुरंत बाद चाय पीते हैं, तो फ्लोराइड की सुरक्षात्मक परत जल्दी ही हट जाती है, जिससे दांत कमजोर हो जाते हैं।\इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सुबह की चाय पीने के समय में बदलाव करें। ब्रश करने के बाद कम से कम 30 से 60 मिनट का इंतजार करें ताकि आपके दांतों को टूथपेस्ट के फ्लोराइड को अवशोषित करने का समय मिल सके और इनेमल को चाय के अम्लीय प्रभाव से बचाया जा सके। इस दौरान आप पानी पी सकते हैं या सादे पानी से कुल्ला कर सकते हैं। यदि संभव हो, तो कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दूध या दही का सेवन करें, जो आपके मुंह के पीएच स्तर को संतुलित करने में मदद करते हैं और दांतों को स्वस्थ रखने में योगदान देते हैं। यह छोटी सी सावधानी आपके दांतों की लंबी अवधि की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है।\--आईएएनएस केआर/ डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे प्रकाशित खबर है। इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है। ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी





