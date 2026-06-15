ब्रिटेन ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने घोषणा की है कि ब्रिटेन 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कई सोशल मीडिया ऐप्स पर रोक लगाएगा।

ब्रिटेन ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, पीएम कीर स्टार्मर का बड़ा ऐलान। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने दिसंबर 2024 में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था। ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के इसी मॉडल का अध्ययन करने के बाद अपने देश में इसे और अधिक सख्त नियमों के साथ लागू करने का फैसला किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने सोमवार को 16 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर जल्द ही प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि ब्रिटेन 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कई सोशल मीडिया ऐप्स पर रोक लगाएगा। स्टार्मर ने कहा कि अगर सोशल मीडिया कंपनियां विरोध करती हैं तो वह इसका मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि वह 'बच्चों की सुरक्षा और खुशी से कोई समझौता करने को तैयार नहीं हैं।' इस कदम से ब्रिटेन बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को और मजबूत करने वाले बढ़ते वैश्विक आंदोलन का हिस्सा बन गया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील और इंडोनेशिया ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए उम्र से जुड़ी पाबंदियां या नियम लागू किए हैं या उनकी घोषणा की है। डाउनिंग स्ट्रीट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि 'सरकार 16 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाएगी।' उन्होंने इसे बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी कदम बताया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के घोषणा के मुताबिक ब्रिटेन में अब 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे कानूनी रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इससे पहले सोशल मीडिया अकाउंट खोलने की न्यूनतम आयु 13 वर्ष थी जिसे अब बढ़ाकर 16 कर दिया गया है। बीबीसी के मुताबिक इस प्रतिबंध के दायरे में TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, X (ट्विटर), YouTube, Reddit, Threads, Twitch, और Kick जैसे बड़े प्लेटफॉर्म शामिल हैं। सरकार के मुताबिक मैसेजिंग ऐप जैसे WhatsApp और Signal को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। ब्रिटिश सरकार इस कानून को क्रिसमस 2026 से पहले संसद से पास कराने की योजना बना रही है और यह नियम 2027 की शुरुआत में पूरी तरह लागू हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि ब्रिटेन , UK ऑस्ट्रेलिया से भी 'आगे बढ़कर' कुछ और कदम उठाएगा जैसे कि बड़े किशोरों के लिए कर्फ्यू और AI चैटबॉट्स पर पाबंदियां। पीएम कीर स्टार्मर ने कहा 'हम बच्चों को ऑनलाइन कैसे सुरक्षित रखें यह हमारे समय की सबसे बड़ी बहसों में से एक है। एक पिता के तौर पर मैं जानता हूं कि हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित और खुशहाल रहे।' सोशल मीडिया कंपनियां बच्चों को उम्र छिपाकर अकाउंट बनाने से नहीं रोक पाती हैं इसलिए इस बार सरकार बेहद सख्त तकनीक अपनाने जा रही है। फेस स्कैन और डिजिटल आईडी- उम्र वेरिफिकेशन के लिए एज-रिकॉग्निशन फेशियल स्कैन यानि उम्र पहचानने वाले कैमरे और डिजिटल आईडी का उपयोग किया जाएगा। सरकार 16 और 17 साल के बड़े किशोरों के लिए भी नाइट कर्फ्यू यानि रात में सोशल मीडिया के अंधाधुंध इस्तेमाल पर रोक और एआई चैटबॉट्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। सुरक्षित माने जाने वाले ऐप्स पर भी अजनबियों से चैट और लाइवस्ट्रीमिंग जैसी हानिकारक गतिविधियों को ब्लॉक कर दिया जाएगा.

ब्रिटेन ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, पीएम कीर स्टार्मर का बड़ा ऐलान। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने दिसंबर 2024 में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था। ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के इसी मॉडल का अध्ययन करने के बाद अपने देश में इसे और अधिक सख्त नियमों के साथ लागू करने का फैसला किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने सोमवार को 16 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर जल्द ही प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि ब्रिटेन 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कई सोशल मीडिया ऐप्स पर रोक लगाएगा। स्टार्मर ने कहा कि अगर सोशल मीडिया कंपनियां विरोध करती हैं तो वह इसका मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि वह 'बच्चों की सुरक्षा और खुशी से कोई समझौता करने को तैयार नहीं हैं।' इस कदम से ब्रिटेन बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को और मजबूत करने वाले बढ़ते वैश्विक आंदोलन का हिस्सा बन गया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील और इंडोनेशिया ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए उम्र से जुड़ी पाबंदियां या नियम लागू किए हैं या उनकी घोषणा की है। डाउनिंग स्ट्रीट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि 'सरकार 16 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाएगी।' उन्होंने इसे बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी कदम बताया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के घोषणा के मुताबिक ब्रिटेन में अब 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे कानूनी रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इससे पहले सोशल मीडिया अकाउंट खोलने की न्यूनतम आयु 13 वर्ष थी जिसे अब बढ़ाकर 16 कर दिया गया है। बीबीसी के मुताबिक इस प्रतिबंध के दायरे में TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, X (ट्विटर), YouTube, Reddit, Threads, Twitch, और Kick जैसे बड़े प्लेटफॉर्म शामिल हैं। सरकार के मुताबिक मैसेजिंग ऐप जैसे WhatsApp और Signal को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। ब्रिटिश सरकार इस कानून को क्रिसमस 2026 से पहले संसद से पास कराने की योजना बना रही है और यह नियम 2027 की शुरुआत में पूरी तरह लागू हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि ब्रिटेन, UK ऑस्ट्रेलिया से भी 'आगे बढ़कर' कुछ और कदम उठाएगा जैसे कि बड़े किशोरों के लिए कर्फ्यू और AI चैटबॉट्स पर पाबंदियां। पीएम कीर स्टार्मर ने कहा 'हम बच्चों को ऑनलाइन कैसे सुरक्षित रखें यह हमारे समय की सबसे बड़ी बहसों में से एक है। एक पिता के तौर पर मैं जानता हूं कि हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित और खुशहाल रहे।' सोशल मीडिया कंपनियां बच्चों को उम्र छिपाकर अकाउंट बनाने से नहीं रोक पाती हैं इसलिए इस बार सरकार बेहद सख्त तकनीक अपनाने जा रही है। फेस स्कैन और डिजिटल आईडी- उम्र वेरिफिकेशन के लिए एज-रिकॉग्निशन फेशियल स्कैन यानि उम्र पहचानने वाले कैमरे और डिजिटल आईडी का उपयोग किया जाएगा। सरकार 16 और 17 साल के बड़े किशोरों के लिए भी नाइट कर्फ्यू यानि रात में सोशल मीडिया के अंधाधुंध इस्तेमाल पर रोक और एआई चैटबॉट्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। सुरक्षित माने जाने वाले ऐप्स पर भी अजनबियों से चैट और लाइवस्ट्रीमिंग जैसी हानिकारक गतिविधियों को ब्लॉक कर दिया जाएगा





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ब्रिटेन सोशल मीडिया प्रतिबंध 16 साल से कम उम्र के बच्चे

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