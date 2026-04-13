भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी कर रहा है, जिसमें पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक में ईरान और यूएई के बीच तनाव एक प्रमुख मुद्दा होगा।

नई दिल्ली : भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS Summit) से पहले, इसी महीने दिल्ली में इसमें शामिल देशों की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। भारत के पास वर्तमान में ब्रिक्स की अध्यक्षता है, और उसकी अगुवाई में इसके विशेष दूतों की बैठक में पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद पहली बार ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का आमना-सामना होगा। इस तनावपूर्ण स्थिति में, यूएई अमेरिका और इज़राइल के साथ खड़ा है, और परिणामस्वरूप, वह ईरान के निशाने पर आ गया है। ब्रिक्स देशों के दूतों की दिल्ली में आयोजित होने

वाली बैठक के एजेंडे में, फिलिस्तीन, सीरिया, यमन, और लेबनान संकट जैसे मुद्दे भी शामिल हैं, लेकिन मुख्य रूप से पश्चिम एशिया संकट और उत्तरी अफ्रीकी मामलों पर चर्चा केंद्रित होने की संभावना है। ब्रिक्स दूतों की बैठक में ईरान और यूएई के बीच तनाव एक महत्वपूर्ण पहलू होगा। ईरान और यूएई के अतिरिक्त, सऊदी अरब भी ब्रिक्स का हिस्सा है। इसलिए, पश्चिम एशिया के वर्तमान हालात और खाड़ी देशों पर इसके प्रभावों पर होने वाली चर्चा पर दुनिया भर की निगाहें टिकी रहेंगी। इससे पहले, ईरान और यूएई के बीच मतभेदों के कारण, ब्रिक्स पश्चिम एशिया युद्ध पर आम सहमति से एक बयान जारी करने में भी विफल रहा था। मेजबान के रूप में, भारत इस बात पर ज़ोर दे रहा है कि ब्रिक्स देशों के दूतों की बैठक सुचारू रूप से संचालित हो और सभी पक्ष मिलकर विवादों के संतोषजनक समाधान तक पहुँचने का प्रयास करें। भारत का रणनीतिक साझेदार मिस्र भी ब्रिक्स का सदस्य है और वह इस बैठक और भविष्य की बैठकों की सफलता सुनिश्चित करने में भारत की हर संभव सहायता कर रहा है। मिस्र को पूरा विश्वास है कि भारत की कूटनीतिक समझदारी ब्रिक्स की आगामी बैठकों को सफल बनाएगी। मई में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक और सितंबर में शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है। मिस्र की तरह, रूस ने भी भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का खुले तौर पर समर्थन किया है। रूस भी भारत की तरह ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। इस प्रकार, ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और समझदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहल महत्वपूर्ण है





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