ब्राजील के आवा पिन्हो का जिम जाने का खतरनाक सफर, जो हर आलसी को शर्म दिलाएगा

ब्राजील के 18 साल के आवा पिन्हो का फिटनेस रूटीन सुनकर आप भी शर्म से झुक जाएंगे। वह हर हफ्ते 4 दिन जिम जाने के लिए 40 किलोमीटर का खतरनाक सफर तय करते हैं, जिसमें नदी पार करना, जंगल से पैदल चलना और बस सफर शामिल है। उनकी इस लगन से प्रभावित होकर जिम मालिक ने उन्हें एक साल की फ्री मेंबरशिप दी।

हम और आप अक्सर घर से 1 किलोमीटर दूर वाले जिम जाने के लिए भी 'आज मौसम खराब है' या 'मूड नहीं है' का बहाना मार देते हैं। कई लोग तो हजारों रुपये की मेंबरशिप लेकर महीने में सिर्फ 2 दिन शक्ल दिखाते हैं। लेकिन ब्राजील के रहने वाले 18 साल के आवा पिन्हो का फिटनेस रूटीन सुनकर आपको अपने आलस पर शर्म आ जाएगी। यह लड़का हफ्ते में 4 दिन अपनी बॉडी बनाने के लिए जो सफर तय करता है, वह किसी हॉलीवुड एडवेंचर फिल्म के सीन से कम नहीं है। बता दें, इंस्टाग्राम पर भी @awapinho2 पॉपुलर हो गए हैं। यहां उन्हें 21 हजार से अधिक लोग फॉलो करते हैं। साथ ही, उनकी इस लगन और जज्बे के लिए सेल्यूट भी करते हैं। नदी, जंगल और बस...

आवा ब्राजील के पारा राज्य में 'अल्टर डो चाओ' के पास एक नदी के किनारे रहते हैं। यह इलाका घने अमेजन रेनफॉरेस्ट के बीच बसा है। आवा के घर से शहर के जिम तक का रास्ता पूरे 40 किलोमीटर का है, और इसे पार करने का तरीका रोंगटे खड़े कर देने वाला है। Gym जाने के लिए आवा का सफर एक छोटी सी नाव से शुरू होता है। वह खुद चप्पू चलाकर नदी पार करते हैं। इसके बाद उन्हें घने जंगलों के बीच से पैदल चलना पड़ता है ताकि वह मेन रोड के बस स्टॉप तक पहुंच सकें। फिर बस मिलने के बाद एक घंटे का लंबा सफर तय करके वह सैंटारेम शहर के उस जिम में पहुंचते हैं। आने और जाने में ही उनके दिन के 2 घंटे से ज्यादा सिर्फ सफर में चले जाते हैं। पानी की बोतलों से शुरू हुई थी बॉडी बनाने की 'भूख' आवा हमेशा से ऐसे नहीं थे। वे काफी दुबले-पतले हुआ करते थे और खुद को बदलना चाहते थे। शुरुआत में जब जिम जाने के पैसे या साधन नहीं थे, तो उन्होंने घर पर ही पानी से भरी भारी बोतलों को डंबल बनाकर वर्कआउट शुरू किया। लेकिन जब 'फौलादी' बनने की भूख बढ़ी, तो उन्होंने इस खतरनाक सफर को अपनी रूटीन बना लिया। जब जिम के मालिक को पता चला ये 'सच' आवा की नाव चलाने और पसीने से लथपथ जिम पहुंचने की कहानी जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो लोग इस लड़के के समर्पण को देखकर दंग रह गए। यह वीडियो घूमते-घूमते उस जिम के मालिक तक भी पहुंच गया जहां आवा कसरत करने आते थे। जिम मालिक आवा के इस अटूट जुनून से इतना प्रभावित हुए कि वह खुद आवा को ढूंढते हुए उनके घर पहुंच गए। उसने आवा के जज्बे को सलाम किया और उन्हें एक साल की फुल 'फ्री मेंबरशिप' गिफ्ट कर दी!

अब आवा को फीस की कोई टेंशन नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी डाइट और ट्रेनिंग पर फोकस करना है





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