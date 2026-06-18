ब्रिलॉन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने 'साथ लड़ेंगे डेंगू से' पहल की पहली वर्षगांठ मनाई

ब्रिलॉन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने वाराणसी में अपनी 'साथ लड़ेंगे डेंगू से' पहल की पहली वर्षगांठ मनाई, जिसमें पंडितपुर गाँव को डेंगू-मुक्त मॉडल बनाने की सफलता का जश्न मनाया गया। इस पहल को वर्ल्ड डेंगू डे पर शुरू किया गया था और ऑल आउट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सहयोग से इसे तैयार किया था।
ब्रिलॉन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने वाराणसी में अपनी ' साथ लड़ेंगे डेंगू से ' पहल की पहली वर्षगांठ मनाई, जिसमें पंडितपुर गाँव को डेंगू-मुक्त मॉडल बनाने की सफलता का जश्न मनाया गया। इस पहल को वर्ल्ड डेंगू डे पर शुरू किया गया था और ऑल आउट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सहयोग से इसे तैयार किया था। शहर में एक साल पूरा होने के अवसर पर, ऑल आउट ने ' साथ लड़ेंगे डेंगू से ' की इम्पैक्ट रिपोर्ट जारी की है, जिसमें डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाने, व्यवहार में बदलाव, घर पर बचाव के उपाय, सफाई अभियान, कचरे के प्रबंधन और समुदाय की भागीदारी जैसे कार्यों का उल्लेख है, जिन्होंने पंडितपुर गाँव को डेंगू से बचाव के मामले में एक मॉडल बनाने में मदद की है.
ब्रिलॉन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने वाराणसी में अपनी 'साथ लड़ेंगे डेंगू से' पहल की पहली वर्षगांठ मनाई, जिसमें पंडितपुर गाँव को डेंगू-मुक्त मॉडल बनाने की सफलता का जश्न मनाया गया। इस पहल को वर्ल्ड डेंगू डे पर शुरू किया गया था और ऑल आउट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सहयोग से इसे तैयार किया था। शहर में एक साल पूरा होने के अवसर पर, ऑल आउट ने 'साथ लड़ेंगे डेंगू से' की इम्पैक्ट रिपोर्ट जारी की है, जिसमें डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाने, व्यवहार में बदलाव, घर पर बचाव के उपाय, सफाई अभियान, कचरे के प्रबंधन और समुदाय की भागीदारी जैसे कार्यों का उल्लेख है, जिन्होंने पंडितपुर गाँव को डेंगू से बचाव के मामले में एक मॉडल बनाने में मदद की है
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