ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक: पश्चिम एशिया के तनाव और रणनीतिक साझेदारी पर गहन चर्चा

नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पश्चिम एशिया के संकट, ऊर्जा सुरक्षा और चाबहार बंदरगाह जैसे रणनीतिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान एक अत्यंत अहम राजनयिक घटनाक्रम देखने को मिला, जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बीच विस्तृत द्विपक्षीय वार्ता हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से इस मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। इस बैठक का समय अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि दुनिया की नजरें पश्चिम एशिया के अस्थिर हालातों पर टिकी हुई हैं। भारत और ईरान, दोनों ही देश इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रबल समर्थक रहे हैं, और इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य आपसी सहयोग को बढ़ाना और मौजूदा संकटों का शांतिपूर्ण समाधान खोजना था। जयशंकर ने ब्रिक्स संगठन में ईरान की बढ़ती और सक्रिय भागीदारी की सराहना की, जो यह दर्शाता है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह अब और अधिक समावेशी और प्रभावशाली हो रहा है। इस उच्च स्तरीय चर्चा का एक मुख्य केंद्र पश्चिम एशिया में व्याप्त गंभीर संकट और उसके वैश्विक प्रभावों पर रहा। भारत के लिए यह मुद्दा केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और संघर्ष के कारण भारत की तेल और गैस की आपूर्ति श्रृंखला पर गहरा प्रभाव पड़ा है। समुद्री जलमार्गों, विशेषकर महत्वपूर्ण व्यापारिक रूटों की अस्थिरता ने वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा और स्थिरता न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य है। ईरान के साथ इस स्तर की चर्चा यह संकेत देती है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने और क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए ईरान के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, ताकि वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव को रोका जा सके। राजनयिक वार्ताओं के अलावा, इस यात्रा के दौरान रणनीतिक बुनियादी ढांचे पर भी विशेष ध्यान दिया गया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अपनी तीन दिवसीय भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की, जिसमें चाबहार बंदरगाह के विकास और इसके परिचालन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए एक रणनीतिक द्वार की तरह है, जो उसे अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक सीधी पहुंच प्रदान करता है, जिससे पाकिस्तान के रास्ते की बाधाएं दूर होती हैं। हालांकि, मौजूदा क्षेत्रीय संकट और अंतरराष्ट्रीय दबावों ने इस परियोजना की प्रगति को जटिल बना दिया है। भारत और ईरान दोनों ही इस बात पर सहमत दिखे कि चाबहार बंदरगाह का पूर्ण विकास और प्रभावी उपयोग न केवल दोनों देशों के आर्थिक हितों में है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र के व्यापारिक परिदृश्य को बदल सकता है। बैठक के दौरान एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन रहा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ब्रिक्स के सदस्य देशों के समक्ष एक कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिकी दादागिरी और आक्रामकता के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ब्रिक्स के कई सदस्य देशों को किसी न किसी रूप में अमेरिकी दबाव और हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है। ईरान का मानना है कि दुनिया को अब एकध्रुवीय व्यवस्था से निकलकर बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए, जहां किसी एक देश का वर्चस्व न हो। उन्होंने सदस्य देशों से अपील की कि वे सामूहिक रूप से और ठोस तरीके से अमेरिकी आक्रमकता का जवाब दें। यह बयान अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बड़े बदलाव की ओर संकेत करता है, जहां विकासशील देश अपनी संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति की वकालत कर रहे हैं। पश्चिम एशिया के संकट का विश्लेषण करें तो स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हुए हमलों के बाद से तनाव चरम पर है और फिलहाल कोई स्थायी समाधान नजर नहीं आ रहा है। हालांकि युद्ध की तीव्रता में कुछ कमी आई है, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी प्रकार की औपचारिक सहमति या डील की संभावना बहुत कम दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक बयानों और धमकियों ने माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। दूसरी ओर, ईरान ने इस दबाव के आगे झुकने के बजाय अमेरिका की स्थिति का मजाक उड़ाया है और उसकी तुलना एक घायल जानवर से की है। इस खींचतान के बीच भारत की भूमिका एक संतुलित मध्यस्थ की रही है, जो अपने पुराने संबंधों और नए रणनीतिक हितों के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि ब्रिक्स जैसे मंच इन देशों को एक मेज पर लाकर शांति स्थापना में कितनी मदद कर पाते हैं.

नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान एक अत्यंत अहम राजनयिक घटनाक्रम देखने को मिला, जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बीच विस्तृत द्विपक्षीय वार्ता हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से इस मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। इस बैठक का समय अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि दुनिया की नजरें पश्चिम एशिया के अस्थिर हालातों पर टिकी हुई हैं। भारत और ईरान, दोनों ही देश इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रबल समर्थक रहे हैं, और इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य आपसी सहयोग को बढ़ाना और मौजूदा संकटों का शांतिपूर्ण समाधान खोजना था। जयशंकर ने ब्रिक्स संगठन में ईरान की बढ़ती और सक्रिय भागीदारी की सराहना की, जो यह दर्शाता है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह अब और अधिक समावेशी और प्रभावशाली हो रहा है। इस उच्च स्तरीय चर्चा का एक मुख्य केंद्र पश्चिम एशिया में व्याप्त गंभीर संकट और उसके वैश्विक प्रभावों पर रहा। भारत के लिए यह मुद्दा केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और संघर्ष के कारण भारत की तेल और गैस की आपूर्ति श्रृंखला पर गहरा प्रभाव पड़ा है। समुद्री जलमार्गों, विशेषकर महत्वपूर्ण व्यापारिक रूटों की अस्थिरता ने वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा और स्थिरता न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य है। ईरान के साथ इस स्तर की चर्चा यह संकेत देती है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने और क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए ईरान के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, ताकि वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव को रोका जा सके। राजनयिक वार्ताओं के अलावा, इस यात्रा के दौरान रणनीतिक बुनियादी ढांचे पर भी विशेष ध्यान दिया गया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अपनी तीन दिवसीय भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की, जिसमें चाबहार बंदरगाह के विकास और इसके परिचालन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए एक रणनीतिक द्वार की तरह है, जो उसे अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक सीधी पहुंच प्रदान करता है, जिससे पाकिस्तान के रास्ते की बाधाएं दूर होती हैं। हालांकि, मौजूदा क्षेत्रीय संकट और अंतरराष्ट्रीय दबावों ने इस परियोजना की प्रगति को जटिल बना दिया है। भारत और ईरान दोनों ही इस बात पर सहमत दिखे कि चाबहार बंदरगाह का पूर्ण विकास और प्रभावी उपयोग न केवल दोनों देशों के आर्थिक हितों में है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र के व्यापारिक परिदृश्य को बदल सकता है। बैठक के दौरान एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन रहा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ब्रिक्स के सदस्य देशों के समक्ष एक कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिकी दादागिरी और आक्रामकता के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ब्रिक्स के कई सदस्य देशों को किसी न किसी रूप में अमेरिकी दबाव और हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है। ईरान का मानना है कि दुनिया को अब एकध्रुवीय व्यवस्था से निकलकर बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए, जहां किसी एक देश का वर्चस्व न हो। उन्होंने सदस्य देशों से अपील की कि वे सामूहिक रूप से और ठोस तरीके से अमेरिकी आक्रमकता का जवाब दें। यह बयान अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बड़े बदलाव की ओर संकेत करता है, जहां विकासशील देश अपनी संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति की वकालत कर रहे हैं। पश्चिम एशिया के संकट का विश्लेषण करें तो स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हुए हमलों के बाद से तनाव चरम पर है और फिलहाल कोई स्थायी समाधान नजर नहीं आ रहा है। हालांकि युद्ध की तीव्रता में कुछ कमी आई है, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी प्रकार की औपचारिक सहमति या डील की संभावना बहुत कम दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक बयानों और धमकियों ने माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। दूसरी ओर, ईरान ने इस दबाव के आगे झुकने के बजाय अमेरिका की स्थिति का मजाक उड़ाया है और उसकी तुलना एक घायल जानवर से की है। इस खींचतान के बीच भारत की भूमिका एक संतुलित मध्यस्थ की रही है, जो अपने पुराने संबंधों और नए रणनीतिक हितों के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि ब्रिक्स जैसे मंच इन देशों को एक मेज पर लाकर शांति स्थापना में कितनी मदद कर पाते हैं





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