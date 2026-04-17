ब्रिटेन इरास्मुस+ छात्र विनिमय कार्यक्रम में लौटा, यूरोपीय संघ के साथ संबंध मजबूत

ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के साथ एक समझौते के तहत इरास्मुस+ छात्र विनिमय कार्यक्रम में फिर से शामिल होने का फैसला किया है, जिससे छात्रों को यूरोप में अध्ययन और अनुभव के अवसर फिर से मिलेंगे। यह निर्णय दोनों पक्षों के बीच शैक्षणिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच एक ऐतिहासिक समझौते ने इरास्मुस+ छात्र विनिमय कार्यक्रम में ब्रिटेन की वापसी का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। यह कदम ब्रेक्जिट के बाद से एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक बदलाव को दर्शाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, इस पुन: प्रवेश से लगभग एक लाख छात्रों को लाभ होने की उम्मीद है, जो 1 जनवरी, 2026 से इस योजना में शामिल होने के पात्र होंगे। यह समझौता, हालांकि वर्तमान में एक वर्ष की अवधि के लिए है, 2027 में ब्रिटेन के 570 मिलियन पाउंड (लगभग 6,500 करोड़ रुपये) के
वित्तीय योगदान को भी रेखांकित करता है। इरास्मुस+ को यूरोपीय संघ के सबसे प्रतिष्ठित छात्र विनिमय कार्यक्रमों में से एक माना जाता है, जिसने 1987 में अपनी शुरुआत के बाद से लाखों युवाओं को यूरोप भर में अध्ययन, प्रशिक्षण और स्वयंसेवा के अवसर प्रदान किए हैं। मूल रूप से विश्वविद्यालय विनिमय पर केंद्रित, इस कार्यक्रम का विस्तार अब स्कूल स्तर की गतिविधियों, व्यावसायिक अनुभव और खेल तक हो गया है। इसकी सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक यह है कि इसमें भाग लेने वाले छात्रों को मेजबान संस्थान को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता है, वे अपने मूल संस्थान के प्रति अपनी वित्तीय प्रतिबद्धता जारी रखते हैं। वर्तमान में, सभी 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ-साथ नॉर्वे, आइसलैंड, लिश्टेनश्टाइन, सर्बिया, तुर्की और उत्तरी मैसेडोनिया भी इस योजना में शामिल हैं। 2024 में, 1.4 मिलियन से अधिक युवाओं ने इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न देशों में मूल्यवान अनुभव प्राप्त किया। ब्रेक्जिट के बाद, 2020 में ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से औपचारिक रूप से अलग होने के बाद, इरास्मुस+ से उसका अलगाव एक विवादास्पद मुद्दा बन गया था। यूरोपीय संघ ने ब्रिटेन को कार्यक्रम में बने रहने का विकल्प दिया था, जिसमें एक सदस्यता शुल्क का भुगतान शामिल था। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार ने इस योजना को अत्यधिक महंगा मानते हुए बाहर निकलने का फैसला किया था, जॉनसन ने इसे ब्रिटेन के लिए एक घाटे का सौदा बताया था, क्योंकि उनके अनुसार ब्रिटिश छात्रों की तुलना में दोगुने यूरोपीय छात्र ब्रिटेन में अध्ययन के लिए आते थे। नतीजतन, जनवरी 2021 में ब्रिटेन ने इरास्मुस+ से औपचारिक रूप से नाता तोड़ लिया था। वर्तमान ब्रिटिश प्रधान मंत्री कीर स्टार्मर के नेतृत्व वाली सरकार यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को फिर से मजबूत करने की दिशा में एक स्पष्ट नीति पर आगे बढ़ रही है। इस नई रणनीति के तहत, ब्रिटिश सरकार ने इरास्मुस+ में फिर से शामिल होने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसकी घोषणा दिसंबर 2025 के लिए निर्धारित है। बुधवार को जारी एक बयान में, ब्रिटेन की स्किल्स मंत्री जैकी स्मिथ ने कार्यक्रम के लाभों पर प्रकाश डाला, यह कहते हुए कि इरास्मुस+ युवाओं को भाषा सीखने, आत्मविश्वास बढ़ाने और कार्य अनुभव प्राप्त करने जैसे जीवन-परिवर्तनकारी अवसर प्रदान करता है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि यूरोप और ब्रिटेन के शैक्षणिक संबंध हमेशा दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन संबंधों को मजबूत करने से छात्रों, शिक्षकों, शैक्षणिक प्रणालियों, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को समान रूप से लाभ होगा। यह पुन: जुड़ाव ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है
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