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ब्रिक्स बैठक में ईरान और यूएई के बीच तीखी नोकझोंक: नई दिल्ली में पश्चिम एशिया संकट पर भिड़े विदेश मंत्री

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ब्रिक्स बैठक में ईरान और यूएई के बीच तीखी नोकझोंक: नई दिल्ली में पश्चिम एशिया संकट पर भिड़े विदेश मंत्री
ब्रिक्स बैठकईरान-यूएई विवादपश्चिम एशिया संकट
📆14-05-2026 22:25:00
📰Amar Ujala
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नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान ईरान और यूएई के बीच गहरा विवाद सामने आया है। पड़ोसी देशों पर हमले और अमेरिकी दखल के आरोपों ने बैठक के माहौल को तनावपूर्ण बना दिया।

नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स देश ों के वि देश मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक के पहले ही दिन एक बेहद अप्रत्याशित और तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। इस अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद् देश ्य वैश्विक सहयोग और आपसी समझ को बढ़ाना था, लेकिन इसके उलट ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के वि देश मंत्रियों के बीच जमकर तीखी बहस हो गई। यह विवाद केवल दो देश ों के बीच की रंजिश नहीं था, बल्कि यह पश्चिम एशिया के उस गहरे और जटिल संकट का प्रतिबिंब था, जिसने पिछले कई दशकों से इस क्षेत्र को अस्थिर कर रखा है। बैठक के दौरान माहौल इतना गरमा गया कि कूटनीतिक शिष्टाचार पूरी तरह से पीछे छूट गए और दोनों देश ों के प्रतिनिधियों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। इस टकराव ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ब्रिक्स जैसा विविध हितों वाला समूह वास्तव में एक साझा दृष्टिकोण विकसित कर पाएगा। विवाद की शुरुआत तब हुई जब गुरुवार को ब्रिक्स वि देश मंत्रियों के पहले सत्र की कार्यवाही चल रही थी। इस दौरान ईरान के वि देश मंत्री अब्बास अराघची और यूएई के वि देश राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। यूएई के प्रतिनिधि ने ईरान पर सीधा हमला करते हुए आरोप लगाया कि ईरान अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण अपने पड़ोसी देश ों की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है और उन पर हमले कर रहा है। यह सुनते ही ईरान के वि देश मंत्री का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि यूएई खुद अपनी जमीन का उपयोग अमेरिका को करने दे रहा है, जिससे अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान चला सके। दोनों मंत्रियों के बीच यह विवाद इतना बढ़ गया कि पास बैठे रूस के वि देश मंत्री सर्गेई लावरोव को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा। लावरोव ने बड़ी कुशलता से बीच-बचाव किया और दोनों पक्षों को शांत कराया ताकि बैठक की गरिमा बनी रहे और चर्चा आगे बढ़ सके। अपने विस्तृत संबोधन के दौरान, ईरान के वि देश मंत्री अब्बास अराघची ने एक अलग ही नैरेटिव पेश किया। उन्होंने खुद को और अपने देश को वैश्विक राजनीति का शिकार बताया। अराघची ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ईरान लंबे समय से अमेरिका और इस्राइल के अवैध विस्तारवाद और युद्ध भड़काने वाली नीतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने ब्रिक्स के अन्य सदस्य देश ों से यह पुरजोर अपील की कि वे अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन और मानवाधिकारों के हनन की कड़ी निंदा करें, जो पश्चिमी देश ों द्वारा किए जा रहे हैं। ईरान का तर्क था कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था केवल शक्तिशाली देश ों के हितों की रक्षा करती है और इस वर्चस्व के खिलाफ अब दुनिया को एकजुट होना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स को एक ऐसी नई वैश्विक व्यवस्था बनाने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, जहां छोटे और मध्यम देश ों की आवाज को भी सुना जाए और किसी एक देश की मनमानी न चले। वहीं दूसरी ओर, यूएई के वि देश राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार ने ईरान के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा उठाया कि ईरान न केवल अस्थिरता फैला रहा है, बल्कि उसने यूएई के महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया है। यूएई के अनुसार, ईरान की ऐसी गतिविधियां न केवल क्षेत्र की शांति के लिए खतरा हैं, बल्कि इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ता है। इस तीखी बहस के कारण ब्रिक्स देश ों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। चूंकि ब्रिक्स समूह का सिद्धांत आम सहमति पर आधारित है, इसलिए पश्चिम एशिया के संकट पर कोई एक साझा बयान जारी करना लगभग असंभव होता दिख रहा है। जब सदस्य देश ही आपस में इस कदर विभाजित हों, तो एक एकीकृत घोषणा पत्र तैयार करना कूटनीतिक रूप से एक बहुत कठिन कार्य बन जाता है। ब्रिक्स का विस्तार अब एक नए चरण में पहुंच चुका है। मूल रूप से इस समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, लेकिन 2024 में इसमें ईरान, यूएई, मिस्र और इथियोपिया जैसे देश ों के जुड़ने से इसकी भौगोलिक और राजनीतिक पहुंच काफी बढ़ गई है। इसके अलावा, 2025 में इंडोनेशिया के सदस्य बनने की तैयारी ने इसे और भी शक्तिशाली बना दिया है। हालांकि, यह विस्तार अपने साथ नई चुनौतियां भी लाया है। विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और परस्पर विरोधी हितों वाले देश ों का एक मंच पर आना स्वाभाविक रूप से टकराव पैदा करता है। नई दिल्ली की यह बैठक इस बात का प्रमाण है कि ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर ब्रिक्स के भीतर गहरे मतभेद हैं। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या बैठक के समापन तक कोई ऐसा समझौता हो पाएगा जो इन विवादों को सुलझा सके या फिर यह बैठक केवल मतभेदों को और अधिक उजागर करके समाप्त होगी.

नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक के पहले ही दिन एक बेहद अप्रत्याशित और तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। इस अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक सहयोग और आपसी समझ को बढ़ाना था, लेकिन इसके उलट ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के विदेश मंत्रियों के बीच जमकर तीखी बहस हो गई। यह विवाद केवल दो देशों के बीच की रंजिश नहीं था, बल्कि यह पश्चिम एशिया के उस गहरे और जटिल संकट का प्रतिबिंब था, जिसने पिछले कई दशकों से इस क्षेत्र को अस्थिर कर रखा है। बैठक के दौरान माहौल इतना गरमा गया कि कूटनीतिक शिष्टाचार पूरी तरह से पीछे छूट गए और दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। इस टकराव ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ब्रिक्स जैसा विविध हितों वाला समूह वास्तव में एक साझा दृष्टिकोण विकसित कर पाएगा। विवाद की शुरुआत तब हुई जब गुरुवार को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के पहले सत्र की कार्यवाही चल रही थी। इस दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और यूएई के विदेश राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। यूएई के प्रतिनिधि ने ईरान पर सीधा हमला करते हुए आरोप लगाया कि ईरान अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण अपने पड़ोसी देशों की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है और उन पर हमले कर रहा है। यह सुनते ही ईरान के विदेश मंत्री का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि यूएई खुद अपनी जमीन का उपयोग अमेरिका को करने दे रहा है, जिससे अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान चला सके। दोनों मंत्रियों के बीच यह विवाद इतना बढ़ गया कि पास बैठे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा। लावरोव ने बड़ी कुशलता से बीच-बचाव किया और दोनों पक्षों को शांत कराया ताकि बैठक की गरिमा बनी रहे और चर्चा आगे बढ़ सके। अपने विस्तृत संबोधन के दौरान, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एक अलग ही नैरेटिव पेश किया। उन्होंने खुद को और अपने देश को वैश्विक राजनीति का शिकार बताया। अराघची ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ईरान लंबे समय से अमेरिका और इस्राइल के अवैध विस्तारवाद और युद्ध भड़काने वाली नीतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों से यह पुरजोर अपील की कि वे अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन और मानवाधिकारों के हनन की कड़ी निंदा करें, जो पश्चिमी देशों द्वारा किए जा रहे हैं। ईरान का तर्क था कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था केवल शक्तिशाली देशों के हितों की रक्षा करती है और इस वर्चस्व के खिलाफ अब दुनिया को एकजुट होना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स को एक ऐसी नई वैश्विक व्यवस्था बनाने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, जहां छोटे और मध्यम देशों की आवाज को भी सुना जाए और किसी एक देश की मनमानी न चले। वहीं दूसरी ओर, यूएई के विदेश राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार ने ईरान के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा उठाया कि ईरान न केवल अस्थिरता फैला रहा है, बल्कि उसने यूएई के महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया है। यूएई के अनुसार, ईरान की ऐसी गतिविधियां न केवल क्षेत्र की शांति के लिए खतरा हैं, बल्कि इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ता है। इस तीखी बहस के कारण ब्रिक्स देशों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। चूंकि ब्रिक्स समूह का सिद्धांत आम सहमति पर आधारित है, इसलिए पश्चिम एशिया के संकट पर कोई एक साझा बयान जारी करना लगभग असंभव होता दिख रहा है। जब सदस्य देश ही आपस में इस कदर विभाजित हों, तो एक एकीकृत घोषणा पत्र तैयार करना कूटनीतिक रूप से एक बहुत कठिन कार्य बन जाता है। ब्रिक्स का विस्तार अब एक नए चरण में पहुंच चुका है। मूल रूप से इस समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, लेकिन 2024 में इसमें ईरान, यूएई, मिस्र और इथियोपिया जैसे देशों के जुड़ने से इसकी भौगोलिक और राजनीतिक पहुंच काफी बढ़ गई है। इसके अलावा, 2025 में इंडोनेशिया के सदस्य बनने की तैयारी ने इसे और भी शक्तिशाली बना दिया है। हालांकि, यह विस्तार अपने साथ नई चुनौतियां भी लाया है। विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और परस्पर विरोधी हितों वाले देशों का एक मंच पर आना स्वाभाविक रूप से टकराव पैदा करता है। नई दिल्ली की यह बैठक इस बात का प्रमाण है कि ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर ब्रिक्स के भीतर गहरे मतभेद हैं। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या बैठक के समापन तक कोई ऐसा समझौता हो पाएगा जो इन विवादों को सुलझा सके या फिर यह बैठक केवल मतभेदों को और अधिक उजागर करके समाप्त होगी

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