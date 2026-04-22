ब्लू ओरिजिन के मिशन को बड़ा झटका: तकनीकी खराबी के चलते गलत कक्षा में गया संचार उपग्रह, जांच के आदेश

अमेरिकी कंपनी ब्लू ओरिजिन का न्यू ग्लेन रॉकेट ब्लूबर्ड 7 संचार उपग्रह को निर्धारित कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा, जिसके बाद नासा ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।
अमेरिकी अंतरिक्ष परिवहन कंपनी ब्लू ओरिजिन के लिए हालिया मिशन एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है, जब उनका न्यू ग्लेन रॉकेट अपने निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहा। रविवार की सुबह फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से प्रक्षेपित किए गए इस रॉकेट का प्राथमिक उद्देश्य एएसटी स्पेसमोबाइल के ब्लूबर्ड 7 संचार उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करना था। हालांकि, रॉकेट का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और बूस्टर अटलांटिक महासागर में एक मानव रहित जहाज पर सुरक्षित रूप से
लैंड भी कर गया, लेकिन मिशन का दूसरा चरण तकनीकी खामियों का शिकार हो गया। मिशन की विफलता का मुख्य कारण रॉकेट के दूसरे चरण के इंजन द्वारा उत्पन्न पर्याप्त थ्रस्ट का न होना बताया जा रहा है। इस तकनीकी चूक के कारण उपग्रह अपनी निर्धारित कक्षा तक नहीं पहुँच सका और काफी कम ऊंचाई पर ही रुक गया। एएसटी स्पेसमोबाइल ने पुष्टि की है कि उपग्रह सक्रिय तो हो गया था, लेकिन गलत ऑर्बिट में होने के कारण उसका थ्रस्टर सिस्टम प्रभावी ढंग से काम करने में असमर्थ रहा, जिसके बाद कंपनी को सुरक्षा कारणों से इसे निष्क्रिय करने का कठिन निर्णय लेना पड़ा। यह घटना ब्लू ओरिजिन और पूरे अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है। इस घटना के बाद नासा ने ब्लू ओरिजिन को तत्काल प्रभाव से जांच के आदेश दिए हैं। कंपनी को इस पूरे मिशन की बारीकी से समीक्षा करने और विफलता के मूल कारणों को उजागर करने के लिए कहा गया है। फिलहाल, न्यू ग्लेन रॉकेट की सभी आगामी उड़ानों को रोक दिया गया है और तब तक कोई नया लॉन्च नहीं किया जाएगा जब तक कि पूरी तरह से सुरक्षा मानकों का सत्यापन नहीं हो जाता। ब्लू ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने स्वीकार किया है कि दूसरे चरण के दौरान इंजन में आई खराबी के कारण उपग्रह को सही कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि कंपनी इस दिशा में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है और एएसटी स्पेसमोबाइल के साथ अपना सहयोग भविष्य में भी जारी रखेगी। अंतरिक्ष क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि इस तरह की विफलताएं तकनीकी अनुसंधान और रॉकेट साइंस के सफर का हिस्सा हैं, हालांकि इनसे कंपनी की साख पर गहरा असर पड़ता है। इससे पहले भारत के प्रक्षेपण यान मार्क-3 ने एएसटी स्पेसमोबाइल के ब्लूबर्ड 6 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर अपनी क्षमता का लोहा मनवाया था, जिससे ब्लू ओरिजिन की असफलता और अधिक चर्चा में आ गई है
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