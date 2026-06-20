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भजनलल शर्मा ने घोषित की बरा हजार रुपये की वारक सहायता राशि के साथ डबल इंजन नीति का विस्तार

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भजनलल शर्मा ने घोषित की बरा हजार रुपये की वारक सहायता राशि के साथ डबल इंजन नीति का विस्तार
कसन सम्मान निधभजनलल शर्माडबल इंजन सरकार
📆20-06-2026 14:11:00
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मुखमंत्री भजनलल शर्मा ने पली जिले के समरपुर में आयोजित कार्यक्रम में किसानों के लिए 12 हजार रुपये वारक सहायता राशि की घोषणा की, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बरा हजार रुपये का योगदान करेगी। उन्होंने डीबीटी और जनधन खात के माध्यम से सीधे लाभर्थयों तक धन पहुँचने की व्यवस्था और प्राकृतिक खेती पहल पर जोर दिया।

जमीनी समद्ध के अभियान के तहत मुख्यमंत्री भजनलल शर्मा ने आज पली जिले के समरपुर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में किसानों को धनवद्ध का ऐलन किया। उन्होंने घोषित किया कि राज्य सरकार डबल इंजन नीति से केन्द्र सरकार के साथ मिलकर किसानों के लिए वारक बरा हजार रुपये की सहायता राशि बढ़ देगी। इस वर्ष की बीसतीसवीं किस के तहत राजस्थान के सठ छ लाख किसानों को एक हजार तीन सौ बीस करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले छह हजार रुपये के अतिरिक्त राज्य सरकार भी समान राशि का योगदान देगी, जिससे कुल राशि वारक बरा हजार रुपये हो जाएगी। कार्यक्रम में संबधित करते हुए उन्होंने मोदी सरकार के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति पर गर्व व्यक्त किया। सरकार ने कृषि बजट को लगातार बढ़ते हुए 21,933 करोड़ रुपये से अब करीब एक करोड़ तीस लाख करोड़ रुपये कर दिया है, जिससे किसानों को आधुनिक संसधन उपलब्ध करए जा रहे हैं। मुखमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निध के भाग के तत्त्व में डायरेक बेनफट ट्रसफर (डीबीटी) प्रणाली के जरये लाभर्थ के बैंक खाते में सीधे राशि पहुँचना संभव हो गया है। इससे पहले योजना के लाभर्थयों तक राशि बचलयों के माध्यम से पहुंचने में देरी होती थी और भ्रष्टचार की सम्भवना रहती थी। अब अब सरकार ने जनधन खात और डीबीटी के संयजन से पारदर्शता और समयबद्ध सहायता सुनिश्चित की है। भजनलल शर्मा ने यह भी उल्लेख किया कि इस वर्ष जारी हुई 23वीं किस के अंतर्गत 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की धनरश 9.

44 करोड़ से अधिक किसानों के खात में हस्ततरत कर दी गई है। कष नीति केरप में राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती, कम पानी और कम खाद के उपयोग पर जोर देते हुए उत्पादन बढ़ने के उपाय प्रस्तुत किये हैं। वे कहते हैं कि 'खत बचओ अभियान' के तहत भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिये नयी पहल की जा रही हैं। कार्यक्रम के बाद उन्होंने पली जिले के नेतरा गांव में ग्रामीण सेवा शिवर का निरीक्षण किया और लाभर्थयों को स्वकति पत्र वितरत किये। मुख्यमंत्री ने यह संदेश दिया कि डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनओं का लाभ समय पर पहुंचे और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास तथा खुशहली के नए आयम स्थापित हों। उन्होंने यह भी कहा कि अन्नदाता किसानों का सम्मान, सशक्तकरण और समद्ध ही विकसित राजस्थान और विकसित भारत की मजबूत आधारशला है। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस सरकार पर अपना असतष व्यक्त किया, यह कहते हुए कि पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, जबकि वर्तमान में मोदी सरकार ने 4.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों के खात तक पहुँचई है। उन्होंने यह यह बल दिया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निध और अन्य योजनओं के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभई गई है तथा भविष्य में भी सरकार कृषि क्षेत्र को समद्ध बनती रहेंगी

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कसन सम्मान निध भजनलल शर्मा डबल इंजन सरकार डयरेक बेनफट ट्रसफर कष नीति

 

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