भदोही: हाईवे टक्कर में दो युवक मारे, एक गंभीर घायल

भदोही के गोपीगंज में बाइक और मिनी ट्रक की टक्कर से दो युवक कुबル, एक गंभीर रूप से चोट लगी। पुलिस ने दोनों वाहन बरामद किए।

भदोही के गोपीगंज में शुक्रवार देर रात हाईवे पर बाइक और मिनी ट्रक की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। मृतकों में विकास यादव और अमन मिश्र शामिल हैं, जबकि घायल शुभम यादव ट्रामा सेंटर वाराणसी में भर्ती है। इनकी आयु क्रमशः 35, 25 और 22 वर्ष है। तीनों युवक औराई के बिट्ठल गांव और भोगांव से गोपीगंज आ रहे थे। शहीद तिराहा के पास हाईवे पर जब ve प्रयागराज की ओर जा रहे मिनी ट्रक में साइड से टकरा गए। टक्कर में बाइक दूर धकेल दिया गया, जिससे विकास यादव का सिर डिवाइडर से टकरा और वह मौके पर ही मर गए। उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। दूसरे दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने मृतकों के शव और दोनों वाहनों को कब्जे में लिया है। ट्रक चालक दriu होने पर भाग निकला। मौके पर स्थानीय लोगों ने तीनों को सीएचसी पहुंचाया, जहां अमन मिश्र की मृत्यु हो गई। शुभम यादव का इलाज चल रहा है। विकास यादव चार भाइयों में तीसरे नंबर के थे, जबकि अमन मिश्र परिवार में इकलौते पुत्र थे.

भदोही के गोपीगंज में शुक्रवार देर रात हाईवे पर बाइक और मिनी ट्रक की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। मृतकों में विकास यादव और अमन मिश्र शामिल हैं, जबकि घायल शुभम यादव ट्रामा सेंटर वाराणसी में भर्ती है। इनकी आयु क्रमशः 35, 25 और 22 वर्ष है। तीनों युवक औराई के बिट्ठल गांव और भोगांव से गोपीगंज आ रहे थे। शहीद तिराहा के पास हाईवे पर जब ve प्रयागराज की ओर जा रहे मिनी ट्रक में साइड से टकरा गए। टक्कर में बाइक दूर धकेल दिया गया, जिससे विकास यादव का सिर डिवाइडर से टकरा और वह मौके पर ही मर गए। उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। दूसरे दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने मृतकों के शव और दोनों वाहनों को कब्जे में लिया है। ट्रक चालक दriu होने पर भाग निकला। मौके पर स्थानीय लोगों ने तीनों को सीएचसी पहुंचाया, जहां अमन मिश्र की मृत्यु हो गई। शुभम यादव का इलाज चल रहा है। विकास यादव चार भाइयों में तीसरे नंबर के थे, जबकि अमन मिश्र परिवार में इकलौते पुत्र थे





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