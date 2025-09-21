भभुआ जिले में 842 आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवनों में, बुनियादी सुविधाओं का अभाव

भभुआ जिले में बाल विकास परियोजना के तहत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति, किराए के भवनों में संचालन और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर विस्तृत जानकारी। केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और बच्चों के विकास पर प्रकाश।

जागरण संवाददाता, भभुआ। जिले में बाल विकास परियोजना के तहत 1749 आंगनबाड़ी केंद्र ों का संचालन हो रहा है। इनमें से 842 केंद्रों के पास अपना भवन नहीं है और इन सभी केंद्रों का संचालन किराए के भवन ों में किया जा रहा है। इन आंगनबाड़ी केंद्र ों पर 6 वर्ष तक के बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके साथ ही बच्चों को पौष्टिक आहार भी दिया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी कई योजनाओं और पोषण कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। विभाग से प्राप्त जानकारी के

अनुसार, जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जा रहा है। विभाग आंगनबाड़ी केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है, लेकिन जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 842 केंद्र आज भी अपने भवनों से वंचित हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिले में किराए के भवनों के संबंध में राज्य मुख्यालय को पत्र लिखा गया है। प्राप्त किराए के अनुसार ही केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या और प्रखंडवार स्थिति इस प्रकार है: अधौरा में 64 केंद्र, भभुआ में 285, भगवानपुर में 100, चैनपुर में 204, चांद में 151, मोहनियां में 244, दुर्गावती में 155, कुदरा में 179, नुआंव में 126, रामगढ़ में 151 और रामपुर में 105 केंद्र संचालित हैं। शहरी क्षेत्र में किराए पर संचालित केंद्रों की संख्या इस प्रकार है: अधौरा में 00, भभुआ में 28, भगवानपुर में 00, चैनपुर में 8, चांद में 00, मोहनियां में 17, दुर्गावती में 00, कुदरा में 16, नुआंव में 00, रामगढ़ में 10 और रामपुर में 00 केंद्र किराए पर चल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किराए पर संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति इस प्रकार है: अधौरा में 14, भभुआ में 116, भगवानपुर में 18, चैनपुर में 93, चांद में 87, मोहनियां में 118, दुर्गावती में 81, कुदरा में 54, नुआंव में 84, रामगढ़ में 67 और रामपुर में 33 केंद्र किराए पर चल रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति बच्चों के विकास, महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण के लिए महत्वपूर्ण है। इन केंद्रों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।\आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के प्रारंभिक वर्षों में बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन केंद्रों पर बच्चों को खेल-खेल में शिक्षा दी जाती है, उन्हें पौष्टिक आहार मिलता है और स्वास्थ्य संबंधी जांचें भी की जाती हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण संबंधी सलाह और सहायता प्रदान की जाती है। यह केंद्र ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, जो बच्चों के समग्र विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान देते हैं। हालांकि, किराए के भवनों में संचालित होने वाले केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव अक्सर देखा जाता है, जिससे बच्चों और महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाई होती है। भवन की कमी के कारण केंद्रों में जगह की कमी, स्वच्छता की समस्या और अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव हो सकता है। इसलिए, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए स्थायी भवनों का निर्माण करना आवश्यक है ताकि बच्चों और महिलाओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और वे एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में रह सकें।\स्थानीय प्रशासन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए स्थायी भवनों के निर्माण और मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त, सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर भी ध्यान दे रही है, ताकि वे बच्चों और महिलाओं को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें। इस दिशा में प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता है, ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके और वे अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पर्याप्त जगह, स्वच्छ वातावरण, पीने का पानी, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं हों। इसके साथ ही, केंद्रों में खिलौने, शैक्षिक सामग्री और अन्य संसाधन भी उपलब्ध होने चाहिए, ताकि बच्चे खेल-खेल में सीख सकें और स्वस्थ जीवन जी सकें। आंगनबाड़ी केंद्रों के सुचारू संचालन से बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र विकास में सुधार होगा, जिससे एक सशक्त समाज का निर्माण होगा। सरकार और स्थानीय प्रशासन को इस दिशा में मिलकर काम करना चाहिए और आंगनबाड़ी केंद्रों को हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए





