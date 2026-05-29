भरतपुर में शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत, शिक्षा मंत्री पर निंदा

भरतपुर के हलैना में जनगणना ड्यूटी के बाद शिक्षक भवानी सिंह की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने हार्ट अटैक की वजह से मौत बताई। घटना के बाद परिवारवालों ने पोस्टमार्टम करवाया। इस घटना के बीच, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की नीतियों के खिलाफ शिक्षक संगठनों ने निंदा प्रस्ताव पारित किया। अन्य ताजा खबरों में हाईवे नियम, भूखंड कार्रवाई, और दुर्घटनाओं का जिक्र है।

भरतपुर : भरतपुर जिले के हलैना कस्बे में एक शिक्षक की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। शिक्षक भवानी सिंह जनगणना की ड्यूटी के बाद घर लौटे तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने मौत की प्राथमिक वजह हार्ट अटैक बताई है। शिक्षक मूल रूप से झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील के ढाका की ढाणी गांव के रहने वाले थे और वह बेवर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में अध्यापन कर रहे थे। 28 मई को जनगणना कार्य करके घर लाने के कुछ ही देर बाद उन्हें बैचेनी महसूस हुई। मकान मालिक और पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल ले जाया, पर उनकी तबीयत बिगड़ती रही और अंत में डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित की। घटना के बाद परिवार के सदस्य आज हलैना पहुंचे। थाना प्रभारी बिजेंद्र सिंह ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और पू日讯 की जानकारी एकत्र की। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार वालेों को सौंप दिया गया। स्कूल की ओर से इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया गया। इस के साथ ही, राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की नीतियों के खिलाफ एक संयुक्त बैठक रखी। बैठक में शिक्षकों की मांगों के समर्थन में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें शिक्षक रैली के बाद पुलिस रिपोर्ट दर्ज होने और एफआईआर वापस लेने की मांग की गई। साथ ही, राजस्थान हाईवे पर 75 मीटर नियम के कारण भूखंड खरीदने में रुकावटों की बात भी उठाई गई। भरतपुर विकास प्राधिकरण दो गांवों में 90 भूखंडों पर बुलडोजर कार्रवाई करने गया, जिससे स्थानीय लोगों में आशंका फैल गई। एक और घटना में एक बेटी ने पिता के जन्मदिन पर बताया कि वह गुल्लक के पैसे उनके हत्यारों को पकड़ने वाले पुलिस अंकल को देगी। अंत में, एनएचएआई के टैंकर और मिनी ट्रक के दरमयान दुर्घटना हुई, जिससे हाईवे पर एक किलोमीटर लंबा जाम समुदाय में गुजरना पड़ा.

भरतपुर: भरतपुर जिले के हलैना कस्बे में एक शिक्षक की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। शिक्षक भवानी सिंह जनगणना की ड्यूटी के बाद घर लौटे तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने मौत की प्राथमिक वजह हार्ट अटैक बताई है। शिक्षक मूल रूप से झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील के ढाका की ढाणी गांव के रहने वाले थे और वह बेवर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में अध्यापन कर रहे थे। 28 मई को जनगणना कार्य करके घर लाने के कुछ ही देर बाद उन्हें बैचेनी महसूस हुई। मकान मालिक और पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल ले जाया, पर उनकी तबीयत बिगड़ती रही और अंत में डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित की। घटना के बाद परिवार के सदस्य आज हलैना पहुंचे। थाना प्रभारी बिजेंद्र सिंह ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और पू日讯 की जानकारी एकत्र की। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार वालेों को सौंप दिया गया। स्कूल की ओर से इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया गया। इस के साथ ही, राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की नीतियों के खिलाफ एक संयुक्त बैठक रखी। बैठक में शिक्षकों की मांगों के समर्थन में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें शिक्षक रैली के बाद पुलिस रिपोर्ट दर्ज होने और एफआईआर वापस लेने की मांग की गई। साथ ही, राजस्थान हाईवे पर 75 मीटर नियम के कारण भूखंड खरीदने में रुकावटों की बात भी उठाई गई। भरतपुर विकास प्राधिकरण दो गांवों में 90 भूखंडों पर बुलडोजर कार्रवाई करने गया, जिससे स्थानीय लोगों में आशंका फैल गई। एक और घटना में एक बेटी ने पिता के जन्मदिन पर बताया कि वह गुल्लक के पैसे उनके हत्यारों को पकड़ने वाले पुलिस अंकल को देगी। अंत में, एनएचएआई के टैंकर और मिनी ट्रक के दरमयान दुर्घटना हुई, जिससे हाईवे पर एक किलोमीटर लंबा जाम समुदाय में गुजरना पड़ा





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

शिक्षक मृत्यु हार्ट अटैक जनगणना ड्यूटी भरतपुर शिक्षा मंत्री निंदा राजस्थान शिक्षक संघ पोस्टमार्टम हलैना राजकीय स्कूल शिक्षक रैली एफआईआर राजस्थान हाईवे नियम भूखंड कार्रवाई भरतपुर विकास प्राधिकरण दुर्घटना एनएचएआई टैंकर

United States Latest News, United States Headlines