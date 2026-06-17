भरतपुर के कृष्णा नगर स्थित जूस की दुकान पर जूस में मांस का टुकड़ा मिलने की अफवाह के बाद हुए हंगामे में गिरफ्तार चार आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अब तक जूस में मांस होने की पुष्टि नहीं हुई है।

भरतपुर जूस कांड : जूस में मांस का टुकड़ा मिलने की अब तक पुष्टि नहीं, 23 जून को महापंचायत की चेतावनी भरतपुर के कृष्णा नगर स्थित जूस की दुकान पर जूस में मांस का टुकड़ा मिलने की अफवाह के बाद हुए हंगामे में गिरफ्तार चार आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अब तक जूस में मांस होने की पुष्टि नहीं हुई है। भरतपुर: कृष्णा नगर स्थित लुपिन चौराहे पर जूस में मांस का टुकड़ा मिलने की अफवाह के बाद हुए हंगामे और मारपीट के मामले में गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों को मंगलवार को अदालत से जमानत मिल गई। हालांकि, घटना को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। पुलिस एक ओर मामले की जांच में जुटी है। वहीं, विभिन्न संगठनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। बता दें कि सोमवार शाम एक जूस की दुकान पर मांस का टुकड़ा मिलने का आरोप लगने के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और कुछ लोगों ने दुकान संचालक के साथ मारपीट कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और दुकान संचालक को सुरक्षित थाने पहुंचाया। मामले में पुलिस ने शुभम शर्मा सैंथरा, सचिन सहनावली, साहिल भवनपुरा और अमित शर्मा को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को चारों को अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) राहुल सैनी की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। उधर, विवादित जूस के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। होने की पुष्टि नहीं हुई है और वास्तविक स्थिति लैब रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी। वहीं, दुकान पर कार्यरत राजू, अफरान अहमद और प्रकाश रमेश को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घायल दुकान संचालक विक्रम सिंह और अमर का आरबीएम अस्पताल में उपचार चल रहा है। जहां सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना के अगले दिन नगर निगम ने संबंधित दुकान के आसपास किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई भी की। निगम अधिकारियों के अनुसार, निर्धारित सीमा से अधिक किए गए अस्थायी निर्माण को हटाया गया। मंगलवार को यातायात चौराहे पर प्रदर्शन कर लोगों ने घटना में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता मनुदेव सिनसिनी ने कहा कि यदि दोषियों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई और पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो 23 जून को महाराजा सूरजमल पार्क में महापंचायत आयोजित की जाएगी। घायल दुकानदार विक्रम सिंह ने अस्पताल में दर्ज कराए बयान में आरोप लगाया है कि कुछ लोग पिछले 15 दिनों से उससे 10 हजार रुपए की रंगदारी मांग रहे थे। रंगदारी देने से इनकार करने पर 60-70 लोगों ने दुकान पर हमला कर मारपीट की और गल्ले से नकदी भी ले गए। रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच उपनिरीक्षक रतीराम को सौंपी गई है। राजस्थान में सबसे ज्यादा भगोड़े अपराधी अलवर में, 984 अब भी फरार; DGP बोले- वारदात हुई तो SP भी होंगे जिम्मेदार राजधानी जयपुर में दो दिन की कार्यशाला के बाद राजस्थान पुलिस के नए मिशन की घोषणा की गई। इस मिशन के तहत राज्य में अपराध कम करने के लिए कई नए उपाय अपनाए जाएंगे। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के.

पी.

ओस। राव ने बताया कि राजस्थान में सबसे ज्यादा भगोड़े अपराधी अलवर में हैं। इनमें से 984 अब भी फरार हैं। डीजीपी ने कहा कि अगर वारदात हुई तो एसपी भी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस का मिशन है कि वे अपराध कम करें और लोगों को सुरक्षित रखें। महंगे पेट्रोल-डीजल से बचने का मिला आसान उपाय, भरतपुर में बढ़ा ईवी का क्रेज, मिल रहे 2 फायदे भरतपुर में ईवी का क्रेज बढ़ रहा है। लोग महंगे पेट्रोल-डीजल से बचने के लिए ईवी का उपयोग करने लगे हैं। ईवी का उपयोग करने से लोगों को कई फायदे हो रहे हैं। पहला फायदा यह है कि ईवी का उपयोग करने से लोगों को पेट्रोल-डीजल की बचत हो रही है। दूसरा फायदा यह है कि ईवी का उपयोग करने से लोगों को सुरक्षित यात्रा करने का मौका मिल रहा है। दिग्गज नेता के निधन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जताया शोक राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दिग्गज नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि दिग्गज नेता का निधन एक बड़ा नुकसान है। उन्होंने कहा कि दिग्गज नेता ने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है। उन्होंने कहा कि दिग्गज नेता के निधन से राजस्थान को एक बड़ा नुकसान हुआ है। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी पर हमला, ASI सहित 5 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर; भरतपुर रेफर भरतपुर में प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी पर हमला हुआ है। ASI सहित 5 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर है। उन्हें भरतपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने पुलिसकर्मी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि घायल पुलिसकर्मियों को भरतपुर रेफर किया गया है। भरतपुर न्यूज़: जूस में मांस के टुकड़े की अफवाह, भरतपुर में हंगामा-मारपीट, पुलिस बल तैनात, एक युवक हिरासत में भरतपुर में जूस में मांस के टुकड़े की अफवाह के बाद हंगामा-मारपीट हुई है। पुलिस बल तैनात किया गया है। एक युवक हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि जूस में मांस के टुकड़े की अफवाह के बाद कुछ लोगों ने हंगामा किया है। उन्होंने कहा कि हंगामे में एक युवक हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। विधायक की सिफारिश के बावजूद पुलिस ने काटा चालान, मचा हंगामा, जनता के बीच बना चर्चा का विषय भरतपुर में विधायक की सिफारिश के बावजूद पुलिस ने चालान काटा है। मचा हंगामा है। जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस ने बताया कि विधायक की सिफारिश के बावजूद चालान काटा गया है। उन्होंने कहा कि हंगामा मचा हुआ है और जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया है।





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