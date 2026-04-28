भरत कपूर का निधन: हिंदी सिनेमा के मशहूर खलनायक का 80 वर्ष की आयु में देहांत

हिंदी सिनेमा के अनुभवी अभिनेता भरत कपूर का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे अमिताभ बच्चन के लकी चार्म माने जाते थे और 'नूरी' फिल्म में उनके नकारात्मक किरदार ने दर्शकों में आक्रोश पैदा कर दिया था।

हिंदी सिनेमा के एक महत्वपूर्ण और अनुभवी अभिनेता, भरत कपूर , 80 वर्ष की आयु में सोमवार को लंबी बीमारी के बाद मुंबई के सायन अस्पताल में निधन हो गया। खबरों के अनुसार, उनका निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ। भरत कपूर ने हिंदी फिल्म उद्योग में एक विशिष्ट स्थान बनाया, हालांकि वे मुख्य रूप से नायक के रूप में सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने खलनायक के रूप में अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया और दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। वे अमिताभ बच्चन के लिए एक शुभ संकेत माने जाते थे, जिनकी फिल्म ों में उनकी उपस्थिति अक्सर सफलता लाती थी। हालांकि, एक विशेष फिल्म में उनके नकारात्मक किरदार ने महिलाओं के बीच तीव्र आक्रोश पैदा कर दिया था, जहां दर्शकों ने उन्हें सिनेमाघरों में खड़े होकर गालियां दी थीं। यह घटना यशराज बैनर तले बनी रोमांटिक फिल्म ' नूरी ' (1979) से जुड़ी है। इस फिल्म में भरत कपूर ने 'बशीर खान' नामक एक खूंखार विलेन की भूमिका निभाई थी। इंस्टाग्राम पेज 'ओल्ड इज गोल्ड' की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म में बशीर खान का किरदार इतना प्रभावशाली और क्रूर था कि जब फिल्म सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई, तो महिलाओं ने उन्हें सार्वजनिक रूप से अपशब्द कहना शुरू कर दिया। फिल्म में बशीर खान द्वारा नूरी (पूनम ढिल्लो) के साथ किए गए दुष्कर्म के दृश्य ने महिलाओं को क्रोधित कर दिया था। यह आक्रोश, हालांकि नकारात्मक था, लेकिन उनके किरदार की सफलता का प्रमाण था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और भरत कपूर को उनके अभिनय के लिए काफी प्रशंसा मिली। ' नूरी ' में फारुख शेख, पूनम ढिल्लों, मदन पुरी, इफ्तिखार, पद्मा खन्ना, गीता सिद्धार्थ, जावेद खान और अवतार गिल जैसे कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थीं। फिल्म के गाने, 'आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा' और 'चोरी-चोरी कोई आया', लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ में, उस समय बहुत लोकप्रिय हुए थे। भरत कपूर का करियर 1972 में फिल्म 'जंगल में मंगल' में एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका के साथ शुरू हुआ। उन्होंने अपने करियर में अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्म ों में काम किया, जिनमें 'खुदा गवाह', 'तूफान' और 'आखिरी रास्ता' शामिल हैं। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी फिल्म ों की सफलता के कारण उन्हें 'लकी चार्म' माना जाता था। उन्होंने लगभग 200 फिल्म ों में अभिनय किया, जिनमें 'राम बलराम', 'गुलामी', 'स्वर्ग', और 'साजन चले ससुराल' जैसी लोकप्रिय फिल्म ें शामिल हैं। फिल्म ों के अलावा, उन्होंने चार दशकों तक टेलीविजन पर भी सक्रिय रहकर 'चंद्रकांता', 'परम्परा', 'सांस' और 'अमानत' जैसे लोकप्रिय टीवी शोज में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। भरत कपूर का निधन हिंदी सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति है, और उनकी प्रतिभा और योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। वे एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने खलनायक की भूमिका को भी सम्मानजनक बना दिया और अपनी अभिनय क्षमता से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। उनका सिनेमाई सफर प्रेरणादायक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बना रहेगा। उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं.

हिंदी सिनेमा के एक महत्वपूर्ण और अनुभवी अभिनेता, भरत कपूर, 80 वर्ष की आयु में सोमवार को लंबी बीमारी के बाद मुंबई के सायन अस्पताल में निधन हो गया। खबरों के अनुसार, उनका निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ। भरत कपूर ने हिंदी फिल्म उद्योग में एक विशिष्ट स्थान बनाया, हालांकि वे मुख्य रूप से नायक के रूप में सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने खलनायक के रूप में अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया और दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। वे अमिताभ बच्चन के लिए एक शुभ संकेत माने जाते थे, जिनकी फिल्मों में उनकी उपस्थिति अक्सर सफलता लाती थी। हालांकि, एक विशेष फिल्म में उनके नकारात्मक किरदार ने महिलाओं के बीच तीव्र आक्रोश पैदा कर दिया था, जहां दर्शकों ने उन्हें सिनेमाघरों में खड़े होकर गालियां दी थीं। यह घटना यशराज बैनर तले बनी रोमांटिक फिल्म 'नूरी' (1979) से जुड़ी है। इस फिल्म में भरत कपूर ने 'बशीर खान' नामक एक खूंखार विलेन की भूमिका निभाई थी। इंस्टाग्राम पेज 'ओल्ड इज गोल्ड' की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म में बशीर खान का किरदार इतना प्रभावशाली और क्रूर था कि जब फिल्म सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई, तो महिलाओं ने उन्हें सार्वजनिक रूप से अपशब्द कहना शुरू कर दिया। फिल्म में बशीर खान द्वारा नूरी (पूनम ढिल्लो) के साथ किए गए दुष्कर्म के दृश्य ने महिलाओं को क्रोधित कर दिया था। यह आक्रोश, हालांकि नकारात्मक था, लेकिन उनके किरदार की सफलता का प्रमाण था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और भरत कपूर को उनके अभिनय के लिए काफी प्रशंसा मिली। 'नूरी' में फारुख शेख, पूनम ढिल्लों, मदन पुरी, इफ्तिखार, पद्मा खन्ना, गीता सिद्धार्थ, जावेद खान और अवतार गिल जैसे कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थीं। फिल्म के गाने, 'आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा' और 'चोरी-चोरी कोई आया', लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ में, उस समय बहुत लोकप्रिय हुए थे। भरत कपूर का करियर 1972 में फिल्म 'जंगल में मंगल' में एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका के साथ शुरू हुआ। उन्होंने अपने करियर में अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें 'खुदा गवाह', 'तूफान' और 'आखिरी रास्ता' शामिल हैं। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी फिल्मों की सफलता के कारण उन्हें 'लकी चार्म' माना जाता था। उन्होंने लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें 'राम बलराम', 'गुलामी', 'स्वर्ग', और 'साजन चले ससुराल' जैसी लोकप्रिय फिल्में शामिल हैं। फिल्मों के अलावा, उन्होंने चार दशकों तक टेलीविजन पर भी सक्रिय रहकर 'चंद्रकांता', 'परम्परा', 'सांस' और 'अमानत' जैसे लोकप्रिय टीवी शोज में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। भरत कपूर का निधन हिंदी सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति है, और उनकी प्रतिभा और योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। वे एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने खलनायक की भूमिका को भी सम्मानजनक बना दिया और अपनी अभिनय क्षमता से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। उनका सिनेमाई सफर प्रेरणादायक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बना रहेगा। उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं





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